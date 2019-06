Fusiones extrañas de la música

Fue en la reciente entrega de los premios MTV Miaw 2019, en la que el vocalista de Café Tacvba, se presentó junto al reguetonero Bad Bunny (BB), quien recibió el premio de Artista Miaw, por lo que cerró con la interpretación especial de los temas Callaíta, Si estuviésemos juntos y Ni bien ni mal, esta última junto al vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, alias Zopilote, lo que ocasionó burlas, críticas fuertes, de parte de los fans, quienes no perdieron la ocasión de subir memes a las redes.

Pero esta fusión musical, ‘rara’ para muchos, no ha sido la única en la música, por ello, le traemos a usted un bonito recuento de algunos duetos y llamativas actuaciones que causaron polémica:

Cómo olvidar a Iggy Pop con Ke$ha: Una de las artistas pop más polémicas de los últimos años, decidió darle un halo de creatividad a su disco, Warrior, y para ello llamó a numerosos artistas para que presten lo suyo. Iggy Pop se sumó a las colaboraciones y grabó Dirty Love.

Taylor Swift y los Rolling Stones: Fue en un concierto de Sus Satánicas Majestades, en Chicago, que los Stones interpretaron su clásico “As tears go bye”, junto a la joven cantante.

Eminem con Sir Elton John: Fue en los Grammy de 2011, que el rapero unió su voz a la de Elton John, en el tema “Stan”.

Britney Spears, Aerosmith y Nsync: Fue en el show de medio tiempo de la inauguración del Superbowl XXXV del 2001, que estuvieron como juntos en el escenario Aerosmith, Nsync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly, cantando el clásico tema Walk this way.

Paul McCartney, Linkin Park y Jay-Z: Una de las asociaciones más interesantes del rock y del hip-hop es el disco Collision Course, con Jay-Z y Linkin Park. El álbum fue lanzado en 2004 y concurrió al Grammy en 2006. En la premiación, el single “Numb / Encore” llevó el trofeo por Mejor Colaboración de Hip-Hop, y fue justamente en el performance de esta banda que unió este trío improbable.

El rapero y la banda liderada por Chester Bennington tomaron el escenario para presentar la canción en su versión original, que se transformó en una balada en determinado punto. Es ahí donde Chester empezó a cantar “Yesterday”, de los Beatles, y fue acompañado por Sir Paul McCartney.

Madonna y Ricky Martin: Fue en los Grammy de 1999, que ambos unieron sus voces en “La Copa de la vida”.

Shakira y Coldplay: Bajo el marco del Global Citizen, en 2017, este dueto unió su talento en la interpretación de la canción “Yellow”.

Paulina Rubio y Slash: En el 2006 la cantante mexicana Paulina Rubio lanzó su álbum Ananda, en el cual incluye la canción “Nada puede cambiarme” en la que participa Slash.

Saúl Hernández y Los Ángeles Azules: Para poner a bailar a otro ritmo, el también líder del grupo Los Jaguares, cantó en el video “Entrega de tu amor”.

Finalmente, “Nodjset” Rubén Albarrán, escribió en sus redes sociales: “Sobre mi participación con Bad Bunny: Hace unas semanas me llegó esta invitación por parte del canal MTV, la cual me hizo mucha gracia y de inmediato les comuniqué a mis hijos. Hace un tiempo ellos me mostraron la música de BB, pues gustan de ella (al igual que de mucha otra música; si algo creo haber hecho bien como padre, es haberles dado una variada y saludable dieta musical, así que escuchan desde música clásica, regional y del mundo, jazz, electrónica, rock, hasta Trap y Reggeaton)”.

Continuó su justificación al lado del reggaetonero: ·”Mi conclusión fue, como ya lo dijo Billy Joel en prehistóricos tiempos (es decir, del milenio pasado), ‘Still rock & roll to me’… recordé cómo generaciones roqueras anteriores a la mía se enfrentaron a una sociedad que los criticaba por esa expresión artística insulsa, superficial, inmoral; puros gritos y contoneos”.

Para terminar: “El rock dejó de ser filoso, y fue aceptado por la sociedad. Pero ha tenido sus aportes. Hijos míos, doy gracias a la vida por su presencia y su arte, ¡los amo! No son ustedes quienes están mal, es el mundo que los adultos les hemos heredado el que está podrido, y ahora que lo hemos hablado, ¡juntos podemos transformarlo!”