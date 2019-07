Danco llegará a Foro Indie Rocks

Con su sencillo “Nadie como yo”, la banda se presentará este sábado en la Ciudad de México

Arturo Arellano

Danco es un proyecto de música pop conformada por Franco Trueba, Daniel Almanza, Andrés Cota y Rodrigo Vargas, quienes desde hace más de un año se han juntado para dar vida a un sueño conjunto. Han compartido, en este recorrido, el escenario con grupos como Los Claxons y Tren a Marte o solistas como Saak y Kalimba. Actualmente promocionan su más reciente sencillo titulado “Nadie como yo” y se presentarán en vivo este sábado en el Foro Indie Rocks, de la Ciudad de México.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, sus integrantes nos comparten que “ya está el sencillo en todas las plataformas desde hace dos semanas. Es un disco en el que trabajamos bastante tiempo. Cada canción es una vivencia, cada tema es irónico, no tenemos pretensiones, en este caso, la canción te motiva, te invita a salir adelante y decir ‘Hoy salió el sol y no hay nadie como yo’, sentirnos vivos y alegres. Volvimos a sacar un sencillo más bailable, porque las primeras fueron out tempo, una balada incluso, entonces la gente necesitaba algo más para bailar, y de hecho creemos que les gustó, nos dijeron que les encantó también el video en el que retratamos nuestro Centro Histórico de manera muy bonita, muy limpia”

Daniel destaca que “afortunadamente cuando nos sentamos a hacer la producción tratamos de plasmar nuestros gustos musicales, los de cada uno de nosotros. El sonido que tiene Danco es sincero, ya logramos nuestro estilo, para nosotros la evolución siempre va a continuar, porque vamos creciendo como músicos y como individuos, pero la esencia, el sonido permanece, solo lo vamos mejorando”.

Dado que este es su primer EP, refieren que “estamos manejando la estrategia de sacar sencillo por sencillo, por ahora es la cuarta canción. Estamos todavía componiendo y con planes de lanzar más canciones. Constantemente estamos dando noticias en nuestras redes sociales donde estamos como Danco Oficial”.

De sus shows en vivo, adelantan que “cuando tocamos en vivo todos nos transformamos, sientes la pasión de la música y la proyectas. Cuando decidimos ir a un concierto es porque sabemos que es diferente a lo que puedes escuchar en tu coche o en tus audífonos. En nuestro caso, nuestros shows son un ritual, todos lo gozamos diferente, no siempre tienes el control de todo en tus manos, lo que sí tienes es el poder de disfrutarlo. Creemos que podemos pisar todo tipo de escenarios, un Foro Sol, un Auditorio Nacional, un Vive Latino”

Para su show del Indie Rocks, dicen, “siempre estamos en redes sociales contestando, de repente hacemos dinámicas, por ejemplo, el sábado estaremos en Indie Rocks, así que haremos una dinámica con gente que nos sigue, veremos la manera de que puedan vernos todos. Así que les pedimos estar al pendiente”.

Finalmente, sobre sus planes a futuro dicen “cuando uno se sienta a escribir simplemente te llegan cosas. ‘Nadie como yo’ no habla de amor o desamor, son cosas que te llegan de inspiración, no nos clavamos con las letras. Hay varias sorpresas, pero no podemos anunciar nada aún”, concluyeron.