¿Necio o dictador? Constitución, pisoteada

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Bonilla, la ambición desbordada

Ganó limpio; va por poder sucio

Lomelí: otro cínico morenista

Jamás cometí una injusticia a sabiendas

Felipe II, 1527-1598

Jaime Bonilla ganó con el membrete de Morena, con amplia ventaja ante un PAN, que debilitó el gobernador Francisco Vega, Kiko, y un PRI, que materialmente desapareció de la entidad. En ambos casos, PRI y PAN, la corrupción y el desgaste del poder los hicieron añicos, ante la esperanza del discurso (cierto o falso) de la guerra contra la corrupción que lleva el nuevo partido Morena.

Sin embargo, por la ambición de mantenerse en el poder por más tiempo, pisoteando la voluntad de los bajacalifornianos, Bonilla movió una millonaria maquinaria para que todos los partidos políticos locales lo apoyen en esa aventura de pisotear la Constitución de la República, la Constitución local y la voluntad del electorado.

Dicen sus seguidores que 2 años no son suficientes para dar resultados, no se trata de dejar en manos de un “semidiós” la administración pública. No debe ser ni anual, ni sexenal. Debe ser constante. Pero, nuestra clase política, como los faraones acomplejados, quieren borrar el pasado y traer a sus nuevos empresarios para el saqueo y sus “ideas renovadoras”; no hay nada nuevo bajo el sol y la luna.

Bueno, en Baja California hubo una conspiración en la que participaron priístas, panistas y morenistas, de la mano del gobernador panista. El martes por la noche, como bandidos, en lo oscurito del Palacio Municipal de Playas Rosarito, se reunieron los legisladores envalentonados, seguramente porque su futuro estaba asegurado económica y políticamente, acordaron ordenar la publicación en el Diario Oficial de la entidad, la resolución de ampliar el gobierno de Bonilla de 2 a 5 años. El electorado voto por un gobernador de 2 años. Por un “acuerdazo” los diputados locales, ignorantes de la Constitución Federal, decidieron darle más tiempo a Bonilla. Y, lo que es peor, los dirigentes de Morena encabezados por el delegado del gobierno federal, Jesús Ruiz Uribe, calificó de “perros guardianes de la Constitución”, a opositores de la reforma que quiere llevar de 2 a 5 años el gobierno del electo.

La lucha por el poder es vergonzosa. Los morenisas de BC no respetan nada. Ni la ley, ni el electorado; nada. Pisotean lo que tienen a su paso sólo para tener poder y acceso a los recursos económicos. Seguramente es para robarlos, ya que no creo que sea para servir heroicamente a la patria. Veremos otra casta igualita al priismo y panismo que, como corsario, saquearán las arcas del trabajo de 7 millones de bajacalifornianos.

PODEROSOS CABALLEROS: Carlos Lomelí, el delegado de Andrés Manuel López Obrador, en Jalisco, renunció ante sospechas de negocios sucios con gobiernos priístas, panistas, emecistas y ahora morenistas. Pero, no abandona el botín… perdón la posición política. Deja a su abogado y hombre de todas sus confianzas, a José Juan Soltero Meza. Coordinó la campaña de Lomelí para la gubernatura de Jalisco en el 2018 y tuvo la defensa de la esposa y el hijo del político que avergonzó a AMLO. Soltero, también se encuentra bajo investigaciones ligadas a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) que recibió la bendición de miles de millones de pesos en contratos con el gobierno. Por si fuera poco, fue representante legal de varias empresas de Carlos. La justicia contra Lomelí es lenta. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aún no tiene conclusiones a los cargos de Lomelí. El negocio está bajo custodia segura. *** Tras la visita de AMLO a San Luis Potosí, el gobernador Juan Manuel Carreras, unió esfuerzos con el gobierno federal para el crecimiento económico de la Huasteca potosina, que contempla la ampliación del Aeropuerto Nacional de Tamuín, donde su Administración aportará los terrenos para llevar a cabo la obra. Estas son acciones favorables para la llegada de inversión nacional y extranjera, que aumentarán los servicios en esta zona de la entidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La empresa petrolera Cotemar fue distinguido por tercera ocasión consecutiva como Empresa de Diez, programa del Infonavit que reconoce a las empresas que cumplen puntualmente y de forma continua con el pago de sus aportaciones y amortizaciones patronales durante al menos los últimos 10 bimestres y que, además, no tienen adeudos vigentes ante el instituto, acciones que hacen evidente un compromiso serio con los colaboradores y con el plan de transformación del instituto, impulsado por el Gobierno de México. El reconocimiento lo entregaron Rafael Lezama Minaya, titular del INFONAVIT, en Campeche, y Fernando Islas, gerente de fiscalización del instituto.

