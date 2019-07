Los periodistas no deben alinearse

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Los principios básicos del periodismo son informar con claridad y sobre todo, con veracidad. Si se informa con la verdad, no se puede ni debe estar de un lado ni del otro en una situación de controversia.

Sí, el periodista es un ser humano con preferencias políticas, ideológicas y religiosas, sin embargo, para ser profesional se requiere dejarlas de lado —sobre todo al informar— para poder llegar a la verdad y compartirla.

Ahora bien, los géneros de opinión —como esta columna— son punto y aparte, ahí sí, el periodista emite una interpretación, da su opinión y establece puntos de comparación para intentar hacer un análisis —que no siempre se logra— que invite al lector a profundizar en un tema.

El periodista no se porta bien o mal, el periodista hace su trabajo. El periodista no toma partido ni se alínea, el periodista es crítico incluso con quienes comulga ideología o políticamente. No es lo mismo tener una simpatía por una ideología que alinearse a la misma. No es lo mismo criticar con base en una genuina opinión o análisis, que con base en presupuesto asignado desde una oficina de comunicación social.

El presidente López Obrador constantemente arremete contra los periodistas y los medios de comunicación —que no son lo mismo— y pareciera querer evaluarlos o determinar si se portan bien o no, algo fuera de toda proporción.

Incluso, ha pretendido dar cátedra de periodismo desde sus conferencias de prensa, cosa que a todas luces representa un hecho reprobable, si pensamos en lo que ha costado en este país, tener un poco de libertad de expresión.

Desde que comencé a ejercer el periodismo, cuando gobernaba Vicente Fox, ha habido censura y autocensura desde las oficinas del gobierno y desde las mismas directivas de algunos medios de comunicación, de eso se quejó durante 18 años el propio López Obrador, ¿qué pasó ahora pues?, ¿se mimetiza cuando tiene el poder?

Para el Presidente, un buen periodista es aquel que sacia sus deseos, que no le critica y que se suma como militante a su cuarta transformación. Error, eso sería un activista disfrazado de periodista, como hay muchos de un lado y del otro, de esos que lesionan no sólo al presupuesto y al periodismo, sino a la sociedad.

