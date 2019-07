Amenaza=¡complicidad de Lozoya!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Vil chantaje puede hundir a EPN

Que exhiba la corrupción en Pemex

No hay hombres cultos; hay hombres que se cultivan

Ferdinand Foch, 1851-1929, general francés

#CoelloTrejo #Lozoya #Chantaje #Pemex #Odebrecht #Corrupción #AMLO #EPN #Vidagary #KikoVega #AeropuertoEnsenadaIP #SebastiánRomo #VisiónDeDesarrollos #BoehringerIngelheim #BridgeBiotherapeutics #FibrosisPulmonar #MexicanaDeCobre #JorgeLarrea #Profepa #AliciaMendoza #VíctorToledo #CFE #ManuelBartlett #Glencore #ASUME #UniversidadPanamericana

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien se encuentra prófugo, acusado de estar relacionado con fraudes a la petrolera y recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, amenazó con sacar a la luz en unos días un video donde exhibirá hasta dónde se encontraba involucrado el ex presidente Enrique Peña Nieto y su sombra política y financiera, Luis Videgaray.

Busca frenar la persecución en contra de Lozoya y su familia, tanto su esposa como su madre, quien está detenida en Alemania con fines de extradición.

Sin embargo, debemos ser claros. Lozoya tiene información que debe compartir, tanto a la sociedad mexicana como a las autoridades judiciales de México y otras naciones que investigan el fabuloso fraude de Odebrecht, que ha tirado a presidentes y altos funcionarios de gobiernos en el continente.

Nadie dudaría de la información que pudiera difundir el ex titular de Pemex, quien se enfrentó por motivos financieros con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y quien fue defendido a capa y espada por el ex presidente Peña Nieto.

En caso de sacar esa información, que está obligado a hacerlo para evitar convertirse en cómplice de presuntos delincuentes que usufructuaron el dinero de Pemex y que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca recuperar.

Queda claro, que es una acción desesperada de Lozoya, pero acusa de facto a Peña y Videgaray de ser sus cómplices en el saqueo de inicios de sexenio de Pemex. Cuando menos eso es lo que deja como sospecha.

Los mexicanos estamos hartos que quieren manipularnos con “voy a exhibir” los nombres de corruptos. Nombres, pruebas y cárcel, es la exigencia de la mayoría que nos sentimos ofendidos ante tanta podredumbre política.

PODEROSOS CABALLEROS: Muy calladitos estaban en Baja California, especialmente el gobernador Francisco Vega, “Kiko”, sobre el inicio de la construcción de un aeropuerto en Ensenada, para que puedan aterrizar vuelos internacionales. El proyecto está a cargo de Sebastián Romo, dueño de un aeropuerto privado en Los Cabos. El gobierno estatal adquirió un predio de más de 700 hectáreas para garantizar el espacio necesario para obras futuras. Tendrá una pista de 3 kilómetros de longitud. Visión de Desarrollos ganó la licitación para construir y operar el aeropuerto. *** Boehringer Ingelheim y Bridge Biotherapeutics colaborarán en el desarrollo de una nueva opción clínica para pacientes con enfermedades del intersticio pulmonar, como la Fibrosis Pulmonar Idiopática, un padecimiento catastrófico en nuestro país. Actualmente la molécula se encuentra en proceso de investigación y se espera que en los próximos 12 meses entre en su Fase II de desarrollo. *** Después de realizar dos visitas de inspección a la Unidad Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, operada por Mexicana de Cobre, luego de un derrame de ácido sulfúrico el pasado 9 de julio, la Profepa, encabezada por Alicia Mendoza, determinó aplicar como medida de seguridad la Clausura Parcial Temporal de las obras y actividades de dicha empresa por no contar con autorización de impacto ambiental. Hasta el momento se mantiene la suspensión, pero en la Semarnat, al mando de Víctor Toledo, no se atreven a clausurar definitivamente las instalaciones del poderoso Jorge Larrea. *** A Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, lo de la ecología no se le da. Otorgó a Glencore un contrato para el suministro de 4 millones 94 mil toneladas de carbón, para abastecer la central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles, en Petatalco, Guerrero. No salieron contentos de la licitación las empresas Soluciones Pretronavales, Trafigura Pte, Noble Resources Internationa, Troy T&D, Suek AG y Grupo Regio Cal. ¿Por qué será?

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Con el objetivo de profesionalizar al sector mexicano de Seguridad Privada, ASUME, coordinado por Armando Zúñiga Salinas, la Universidad Panamericana y el High Potencial Development Center, diseñaron un diplomado en Desarrollo de Empresas de Seguridad Exitosas y Sustentables, el cual está dirigido a empresarios y directores de compañías de seguridad incorporadas a ASUME. El diplomado tiene como fin incrementar la competitividad de las organizaciones a través de un proceso de mejora continua, personal y organizacional.

