Naylen regresa con el tema “Con mi amor no se juega”

La cantante defiende la música regional mexicana con orgullo y feminidad

Abrió el show “Historia de guerra” en el Teatro Metropólitan

Naylen es una extraordinaria cantante de música regional mexicana, especialmente defendiendo el estilo de la Banda Sinaloense con orgullo y feminidad. Es para ello que presenta sus más recientes sencillos “Con mi amor no se juega” y “Poquito porque es bendito” con los que se presentó en el Teatro Metropólitan para abrir el show cómico “Historia de guerra”.

En entrevista para esta casa editorial, Naylen señaló: “La música para mí siempre ha sido mi pasión y ahora lo estoy retomando después de cuatro años, porque estoy en una asociación vinculada a la labor social y cultural. Regreso a la música porque es mi estilo de vida, todo bajo el sello de la Banda Sinaloense, son temas muy bien realizados, con arreglos y letras del maestro Chucho Rincón”. Y destaca que como mujer “Nos ponemos a platicar con las compañeras del género regional mexicano, donde hay mucho talento y sin embargo, nos damos cuenta de que nos es tan fácil, como ha sido para muchos varones. Llevo 13 años en el medio tocando puertas y es cierto que a las mujeres nos ha costado un poquito más de trabajo”.

No obstante, reconoce que “ya las cosas están cambiando, poco a poco, pero ahora se nos da la oportunidad a las mujeres, por eso hay que aprovechar, echarle ganas y demostrar que podemos. En mi caso lanzare varios sencillos, buscaré la línea que le gusta a la gente, lo que puede funcionar y se relacionen conmigo, para entonces llegar a grabar un EP completo. Lo único que puedo hacer es trabajar en mi estilo, no me gusta ser la copia, en esto ya hay un estandarte que logró cautivar de manera masiva, un referente que es Jenni Rivera, así como Selena, soy gran admiradora de ellas, pero yo busco mi estilo, ser yo misma”.

Sello o distintivo que describe “Viene desde la tesitura, del cómo te mueves en el escenario, como conectas con el público. Jenni, por ejemplo, tenía letras muy intensas, era muy pasional y directa, en mi caso le canto más al amor, al desamor, con mi estilo. Canto conforme he vivido, todas hemos tenido algo que nos duele, pero también algo que nos hace feliz, Procuro cantar a fin a las mujeres, desde nuestra óptica, aunque curiosamente me he dado cuenta de que los hombres también aplauden y cantan mis temas, se identifican”.

De su shows en vivo detalló “Estuve abriendo el show de ‘Historia de guerra” en el Teatro Metropólitan hubo muchas sorpresas, vestuarios impecables, mi banda completa, se llama ‘Juventud de mi Tierra’, porque me gusta apoyar a los chavitos que van empezando, se ponen la camiseta y hacemos un gran equipo. Por mi parte me preparo de manera muy ardua, porque aunque discriminan el género, es uno muy complejo, muy difícil de cantar, hay que destacar la voz entre el sonido de una banda sinaloense que ya de por si es espectacular”.

“La música mexicana es muy rica, somos un país muy bien representado musicalmente en el mundo, no sólo por el mariachi, sino por la banda y otros géneros, que nos permiten a los artistas brillar también en otros países”, concluyó. “Con mi amor no se juega” ya se puede escuchar enlas diferentes plataformas digitales.