Niega López Obrador persecución política contra Lozoya y Rosario

“No perseguimos ni a los que nos robaron la Presidencia”

Agilizará el Presidente iniciativa de amnistía para encarcelados injustamente

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su gobierno no hay perseguidos políticos, pero tampoco habrá impunidad si existen pruebas de actos ilegales cometidos por funcionarios de sexenios anteriores o del actual.

Rechazó que haya persecución política en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, o cualquier ex servidor público que haya colaborado en la administración anterior.

“Desde que tomé posesión dejé en claro que no iba a haber persecución política, que no es mi fuerte la venganza. En el caso Peña Nieto, incluso le hice un reconocimiento porque, a diferencia de otros presidentes, él no se metió para hacer un fraude”, señaló el mandatario.

“Ni siquiera a los que nos hicieron el fraude de 2006 los estamos persiguiendo”, dijo en su conferencia de prensa matutina. “Ni modo que porque me sacó la lengua o porque me robó la Presidencia, mmm, ya vas a ver. No somos iguales”, manifestó.

Expresó que, desde su perspectiva, es más importante “la condena al régimen neoliberal” que a las personas que ocuparon los cargos.

López Obrador aseguró que “no se persigue a nadie, hay procesos que están en curso y ni modo que los voy a detener, que le voy a hablar a (Alejandro) Gertz: ‘Oye Alejandro, ahí te van a hacer un planteamiento de mi parte y mando a una paloma o pájaro mensajero a que le lleve una petición, eso no, eso se acabó’”.

Afirmó que no ha hablado por teléfono una sola vez con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), pues “ya no es como antes”, cuando “el Presidente le daba órdenes, donde se hacían acuerdos políticos”.

“La instrucción es: hay pruebas de corrupción, procedan; ‘ah pero se trata de no sé quién’ procedan! Pero sí no hay pruebas, pues no se puede, no porque me sacó la lengua o me robó la Presidencia ‘vas a ver eh’”.

“Ya nosotros no escuchamos las llamadas, pero a lo mejor hay otros que sí, mire la llamada decía que no, pero no miento. Esto es para los que siguen insistiendo que no hay cambios. Imagínense un Presidente que no habla con el fiscal, con el que era procurador ¿Cómo era antes? iba el procurador a ver al Presidente, el Presidente le ordenaba. Hay casos donde se hacían acuerdos políticos y se celebraban acuerdos”.

Agilizará amnistía para encarcelados injustamente

López Obrador anunció que agilizará la presentación de una iniciativa para liberar a miles de personas que se encuentran de manera injusta en las cárceles del país. “Me hicieron llegar un expediente de más de 3 mil mujeres que no tienen por qué estar en la cárcel. El procedimiento para liberarlas, de desistimiento de acción penal, es muy complicado”, expuso en su conferencia de prensa matutina.

Por ello, dijo que analiza con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el consejero jurídico, Julio Scherer, los términos en que será presentada una propuesta de Ley de Amnistía.

“Quiero que, en caso de proceder, sea una inicialtiva de carácter preferente para que lo más pronto posible se resuelva, tenemos que buscar bien quiénes podrían ser beneficiarios de esta amnistía, bajo qué condiciones”, señaló.

El mandatario dijo que está a la espera de la opinión técnica y jurídica de Sánchez Cordero y Scherer porque tenemos el compromiso de liberar a quienes están en las cárceles, pero es difícil el procedimiento”.