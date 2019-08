Miley Cyrus se separa de Liam Hemsworth

Tras la ruptura de la estrella con el actor, ella fue captada besando a la modelo estadunidense Kaitlynn Carter, en Italia

Apenas ocho meses después de haber contraído nupcias, Miley Cyrus se separa del actor Liam Hemsworth y fuentes cercanas a la ex pareja confirmas que se debió, entre otras cosas, a que Hemsworth quería ser padre, situación que no estaba entre los planes de la cantante, no obstante, ha salido a la luz una fotografía donde se capta a Cyrus besándose con la modelo Kaitlynn Carter, durante sus vacaciones en Italia, mientras que el ex marido tomaba café en su residencia.

Menos de un año fue lo que duró el matrimonio entre estos personajes, quienes el fin de semana anunciaron su separación, a través de un comunicado emitido por el representante de la cantante, según la revista People. “Liam y Miley acordaron separarse en este momento. Siempre en evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor, mientras se centran en sí mismos y en sus carreras”, cita el comunicado donde se agrega: “Seguirán siendo padres dedicados de todos los animales que comparten, mientras toman este tiempo con amor. Por favor, respeten este proceso y privacidad”.

Los rumores de la separación entre la cantante, de 26 años, y el actor, de 29, surgieron horas antes del comunicado, cuando Miley publicó una foto en su cuenta de Instagram sin su anillo de bodas. Y aunque hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho comentarios al respecto, fuentes cercanas a la ex pareja afirman que hay diversas razones para haber tomado esta decisión, empezando desde que Cyrus realmente no quería casarse, había postergado los planes de su boda por años, hasta que el actor la convenció, no contando con que más tarde la estrella del pop tendría problemas con otros deseos de su marido, como el de convertirse en padre.

Finalmente, Hemsworth sucumbió a la indiferencia de Cyrus y ambos deciden terminar la relación, al tener ambiciones diferentes. Más tarde que temprano la artista, proveniente de Disney (Hanna Montana), fue captada por paparazzis durante sus vacaciones en Italia, donde se le ve con su amiga, la bloguera y modelo Kaitlynn Carter, compartiendo momentos bastante cariñosos y hasta besos en la boca. Por el contrario, Liam Hemsworth se encuentra en Australia visitando a sus hermanos, entre ellos el “Dios del Trueno” Chris Hemsworth (“Thor” en “Avengers”), quien ayer 11 de agosto cumplió 36 años.