Emotiva despedida al senador Martí Batres

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Al clausurarse ayer los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su presidente, Martí Batres Guadarrama, se vio muy complacido, pero desafortunadamente para él, su más ferviente deseo no se cumplió: no pudo retener la presidencia del Senado.

El buen humor de Batres fue producto de las felicitaciones de todas las fracciones parlamentarias por el buen trabajo que cumplió al frente de la Permanente.

Uno tras otro, representantes de todos los partidos despidieron a Batres con elogios por su trabajo, que muchas veces consistió – en contra de su fama de político beligerante – en buscar acuerdos o acercamientos con la oposición para sacar asuntos en los que va implícito el interés nacional.

En esa última sesión de la Permanente se tuvo que recordar la vieja sentencia atribuida a un dirigente del viejo PRI, en el sentido de que los políticos deben tener la capacidad de “tragar sapos y sin hacer gestos”.

En su posición como secretaria de la Permanente estuvo, siempre serena y atenta a las instrucciones de la Presidencia, la senadora por mayoría de Tabasco, Mónica Fernández Balboa, quien está lista para ser elegida el sábado venidero presidenta de su Cámara, precisamente en relevo de Martí Batres.

Fernández Balboa es en realidad presidenta electa, pues ya tuvo el respaldo de su fracción parlamentaria, Morena, que la postulará en la sesión de instalación, mientras que el resto de las bancadas han adelantado que la aceptan para ponerse al frente del Senado.

La senadora tabasqueña fue elegida por sus compañeros en una sesión plenaria, que fue descalificada por Batres por considerar que fue manipulada por el coordinador de su fracción, el zacatecano Ricardo Monreal.

Batres impugnó lo ocurrido ante la directiva de Morena, pero ayer llegó a la sesión de la Permanente con ánimo menos combativo, pues anticipó a los reporteros que no haría ningún movimiento para obtener el respaldo de otras fracciones parlamentarias para conservar la Presidencia de su Cámara.

El legislador originario de la Ciudad de México manifestó que definitivamente sin Morena no buscaría la presidencia, pues no se trata de lograr un cargo a costa de lo que sea. “No, no buscaría el apoyo de otros grupos parlamentarios para presentar una planilla alterna contra la planilla que presente Morena”.

“Soy un militante de Morena disciplinado y lo que decida Morena, en este caso a través dela Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, es lo que voy a hacer. Entonces, estoy a la espera de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resuelva sobre este punto en lo particular”, dijo Batres al confirmar que mantiene su demanda dentro de su partido.

Muñoz Ledo pretende imponer la mayoría

El que también se apareció ayer en la Permanente fue el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien no ceja en sus intenciones de ser reelecto en el cargo, aunque la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece que en ese órgano del legislativo la Presidencia debe turnarse entre las principales fuerzas políticas.

Debido a ese mandato legal y conforme a un convenio suscrito por el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, la fracción del PAN, encabezada por Juan Carlos Romero Hicks, ya hizo todos los preparativos para que uno de lo suyos asuma el cargo a partir del uno de septiembre, cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones.

Inclusive, la bancada del PAN decidió aplicar la equidad de género y dividió la presidencia en periodos de seis meses, La primera parte será para Xavier Azuara de SLP, quien llevará como vicepresidenta a Alejandra Garcia Morlán, de Oaxaca. El segundo semestre la postulada para la presidencia Laura Rojas y para la vicepresidencia Ricardo Villarreal, de Guanajuato.

A pesar de estos preparativos, en el palacio legislativo de San Lázaro todavía se duda de que se cumplan los acuerdos y las aspiraciones del PAN, pues al parecer Morena – al menos una parte, respaldada por sus aliados del PT –, tiene preparada una sorpresa, ya que no hay tiempo para aprobar la reforma presentada por la vengativa diputada Dolores Padierna para que el grupo mayoritario se quede con la Presidencia durante los tres años de la Legislatura.

La maniobra política-electoral podría ser simplemente la de imponer la mayoría de votos de Morena y aliados, pero también se ha comentado en medios de la Cámara de Diputados, que Muñoz Ledo y otros diputados “morenos” podrían pasar oficialmente al grupo parlamentario del PT, para que tenga mayor número de integrantes que el PAN y así aparentemente sería la segunda mayoría y se cumpliría con lo que ordena la Ley Orgánica.

Muñoz Ledo, que ya recibió el respaldo de los diputados del PT, ha alegado en su beneficio que el cargo se debe decidir por mayoría. “La mayoría seguirá gobernando la Cámara de Diputados”, respondió a los reporteros.

La Cosecha

“Vamos a acompañar con todo a los campesinos de México”, afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al condenar los recortes al presupuesto y el desmantelamiento de los programas federales para el campo.

Al clausurar el 81 Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el dirigente del tricolor denunció que las familias campesinas están preocupadas porque este año se realizaron recortes “brutales” de más de 20 mil millones de pesos al agro y desaparecieron programas y apoyos para jóvenes y mujeres del campo.

A lo anterior se debe sumar que hay un subejercicio de más de 140 mil millones de pesos en los programas para el campo, dijo Moreno, a quien acompañaban en presidente de la CNC, Ismael Hernández Deras, y el presidente del partido en Jalisco, Ramiro Hernández García.

En mensaje dirigido al presidente López Obrador y al gobierno de la República, el dirigente reafirmó que el PRI será un partido firme, crítico, combativo, competitivo, que levante la voz, y que acompañe a la CNC. “Si hay que convocar a la movilización social, ahí estará el PRI”, aseguró.

Ayer continuaron las protestas de los padres de familia que se inconforman por el desabasto de medicamentos contra el cáncer para los niños en algunos hospitales.

En respuesta, el presidente López Obrador ordenó acciones para conseguir suficiente dotación de esos medicamentos.

Uno de los primeros funcionarios en responder fue el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien dijo tener reportes del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en el sentido de que dispone de abasto suficiente de fármacos necesarios para brindar el tratamiento de quimioterapias como son Vincristina y Metrotexato, entre otros medicamentos.

“Para el ISSSTE lo más importante es el bienestar y salud de los derechohabientes”, dijo el Ramírez, quien agregó que “muchas ocasiones la problemática se da por cuestiones de inventario, en clínicas en donde el medicamento se acaba más rápido.

El gobierno de Tamaulipas, encabezado por el panista , Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que ha obtenido resultados positivos en materia de seguridad, al disminuir los índices de violencia prevalecientes por lustros en dicha entidad. La tarea ha avanzado a partir de que se han reforzado y modernizado los cuerpos policíacos, además de que se intensificó la colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos.

Tamaulipas ha dejado de ser uno de los estados más violentos del país y eso ha empezado a devolverle la confianza a los ciudadanos de esa entidad, lo que ha redundado en una mayor generación de empleos gracias a la llegada de mayor inversión extranjera directa, pero eso solo podrá continuar si la Federación trabaja de manera conjunta en este esfuerzo por consolidar una estrategia para terminar de una vez por todas con la violencia e inseguridad, advirtió el gobierno estatal.

Por desgracia, siguen los malos pronósticos en materia económica.

El Banco de México (Banxico) recortó su perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para 2019, a un rango de entre 0.2 a 0.7 por ciento, que anteriormente estimó entre 0.8 y 1.8 por ciento.

Este el segundo ajuste consecutivo. El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León Carrillo, informó que para 2020 el instituto central también bajó su pronóstico a un intervalo de entre 1.5 y 2.5 por ciento, desde el rango previo de entre 1.7 y 2.7 por ciento.

riverapaz@infinitummail.com