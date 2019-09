Imparable ola de ejecuciones en Playa del Carmen: van 150 en 2019

José Luis Montañez

Laura Beristain Navarrete “se las está viendo negras” para gobernar

No es lo mismo gritar consignas desde una curul contra el partido gobernante, cobrar un “sueldote” de senador y levantar el dedo en las votaciones legislativas para aprobar, por consigna, leyes que la mayoría de las veces no benefician al pueblo de México.

Laura Beristain Navarrete, “flamante” alcaldesa del municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, “se las está viendo negras” para gobernar una ciudad catalogada ya como una de las más violentas del país.

Sin mas mérito que haber ganado la presidencia municipal de Playa del Carmen por medio del efecto López Obrador que en 2018 obtuvo la Presidencia del país, con más de 30 millones de votos, la ex senadora perredista se la pasa dando “palos de ciego” para resolver problemas tan delicados que afectan al ciudadano común y corriente, como son la seguridad, recolección de basura, la invasión de cientos de vendedores ambulantes por la Quinta Avenida, así como limosneros que llegan de todas partes del país en busca de un “mejor futuro”.

Laura Beristain Navarrete y Mara Lezama Espinosa, ambas son alcaldesas de Solidaridad y Benito Juárez, respectivamente, por obra y gracia del tremendo arrastre electoral del líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador.

Decía Nacho Trelles, un viejo y colmilludo entrenador de futbol: Tu juegas mal, pero te colocas bien.

Tanto Laura Beristain, como Mara Lezama, aspiran a suceder en el cargo de gobernador de Quintana Roo al actual mandatario, Carlos Joaquín González, quien en 2016 mereció el voto mayoritario de la población en una sorprendente votación, abanderando los colores de la alianza PAN-PRD.

Urge garantizar a Playa del Carmen la seguridad y la paz social

Hace apenas unos días la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, leía un informe lleno de cifras alegres y buenos deseos, como si gobernar un municipio tan complejo, fuera un pase automático para ser gobernadora del estado.

Este fin de semana, mientras Laura cenaba tacos en la fonda “El Pique” en Cozumel, acompañada por cuatro guardaespaldas, a los que por cierto ni los tacos invitó y sólo la vieron comer como “pelón de hospicio”, en Playa del Carmen se cometía la ejecución numero 150.

Desde que inició su gestión la política de izquierda se ha cansado de decirle a todo mundo acerca de su intima cercanía con el presidente López Obrador. También de que no necesita del gobierno estatal para resolver los problemas del municipio.

Sin embargo la realidad ha rebasado en todos los aspectos a esta mujer que cree que no importa que rinda malos resultados como alcalde si tiene la bendición y el apoyo de su jefe político, el presidente de México.

No cesa la violencia

La madrugada del domingo, ocurrió lo que se convierte en el tercer acto delictivo de alto impacto del año, en las cercanías del bar “El Abrevadero”, ubicado en la avenida 45, entre la calle 2 y avenida Juárez, en lo que es parte del casco antiguo de la ciudad de Playa del Carmen. Pues el chofer de una combi fue abatido a balazos.

Las primeras investigaciones arrojaron que el occiso recibió cerca de ocho disparos y su cuerpo quedó abatido a media calle. El homicidio sucedió cerca de las 2:40 de la madrugada y hasta el momento nadie ha sido detenido.

Elementos de la Policía Estatal descubrieron al menos ocho casquillos percutidos, de disparos que le propinaron a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, incluido el “tiro de gracia”. Testigos presenciales indicaron que los responsables huyeron en motocicleta.

“Una vergüenza la XVI legislatura”: ex alcalde de Benito Juárez

A menos de un mes de que tomaron protesta los diputados de la XVI legislatura, el ex presidente municipal de Benito Juárez, Carlos Cardín Pérez, calificó de vergonzoso su desempeño y en tanto anticipó que lamentablemente será una legislatura fracasada dado que “ellos mismos están haciendo algunos borlotes que van amarrados a sus intereses de partido”, señaló.

Aseveró que “ni siquiera se han podido instalar bien las comisiones. “Ellos hacen cambios como diciendo podemos hacer lo que queramos y eso es peligrosísimo, es un Congreso que en dos ocasiones en menos de 15 días ha hecho varios actos y actividades para evitar que el gobernador pise el Congreso, no por estar en contra de él, sino porque ellos mismos están haciendo algunos movimientos en base a sus intereses, es una forma de actuar que no es la que debe tener un Poder Legislativo”.

Lo mismo sentenció que los diputados deben de tener más respeto por ellos mismos y por los pocos quintanarroenses que les dieron el voto.

“Yo creo que el riesgo ahora es lamentable y difícil porque es una legislatura fracasada que apenas está iniciando y no es posible que sigan en esta situación, es un refrán muy antiguo, pero es muy cierto: “Lo que mal empieza mal acaba” y eso lo deben tener muy presente ellos, los diputados”, culminó.

No más parafernalia en los informes de gobierno: Observatorio Legislativo

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, propuso que “deben terminarse ya las parafernalias que se hacen en los informes de gobierno y emigrar a otros esquemas que acaben con las simulaciones y eliminen los gastos estratosféricos”.

De este modo cuestionó el informe de la presidenta municipal Mara Lezama, en Benito Juárez.

“Esta parafernalia ya debe ser abandonada, no tiene por qué haber un gasto enorme para señalar o decir cuestiones que están fuera de la realidad, sobre todo en Benito Juárez, donde no hubo información con datos duros, hubo mucha parte emotiva, pero no hay información clara de inversiones, sentimos que son muy superficiales y que no deberían de hacerse con este resplandor que se tiene de gasto y no se puede comprobar si lo que dicen es cierto”, afirmó.

Incluso expuso que la ciudadanía ya no tiene interés sobre los informes de gobierno, pues los resultados que se leen en los discursos están lejos de ser verdad y la ciudadanía ya no se deja engañar, “cada vez están más informados y la tecnología ha permitido que los ciudadanos sigan incluso muy de cerca las acciones de sus gobernantes”.