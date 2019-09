Capella destapa vínculo entre el comandante Archi y Borge

José Luis Montañez

Primeras declaraciones del Secretario de Seguridad Pública sobre la investigación

Apenas ayer escribíamos sobre la ausencia de declaraciones de parte del Secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, sobre el asesinato del comandante José Antonio Archi Yama, el fin de semana pasado, pero más llamaba la atención que en el video publicado previamente a su ejecución, el secretario de Seguridad era señalado por posibles nexos con el crimen organizado.

Pues la mañana del miércoles, Capella salió acompañado de todos los mandos estatales y municipales de la corporación para rendir su primer informe al respecto. El secretario, entre toda su declaratoria, destapó un supuesto vínculo entre el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y Archi Yama y si bien, Capella Ibarra condenó el asesinato del inspector de la Policía Estatal, también aseguró que había sido chofer del ex gobernador durante la pasada administración y dejó entrever la posibilidad de que quienes lo secuestraron y asesinaron eran personas conocidas por el hoy occiso.

Capella Ibarra calificó como un suceso lamentable este homicidio y recalcó que las investigaciones que la SSP está realizando junto con la Fiscalía General del Estado han arrojado inicialmente que el comandante Archi Yama tenía a su nombre seis propiedades del ex gobernador Borge Angulo.

El mando estatal aseveró, por otra parte, que la privación de la libertad del comandante de la Policía Estatal Preventiva en Solidaridad no fue un acto violento, pues quienes se lo llevaron, reiteró, eran sus conocidos.

“La forma y las circunstancias en que fue privado de la libertad, presumen que no fue un hecho violento, por lo que probablemente quienes se lo llevaron y privaron de la vida eran personas conocidas para él; el video que a todas luces fue obligado a grabar previo a su muerte, contiene mensajes que se envían entre grupos delictivos endosándoles a sus contrincantes las responsabilidad del homicidio”, señaló e informó que “en la necropsia de ley no se encontraron huellas de tortura o de violencia”.

Capella Ibarra también descartó que los responsables hayan pertenecido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues las investigaciones han dejado suponer que quienes lo ejecutaron eran, mas bien, miembros de un cártel local, según sus palabras, apoyado por el sexenio anterior, es decir a “Los Bonfiles” o “Cártel de Cancún” y no a cárteles de fuera del estado, “por eso se ve que se le ordenó (a Archi Yama) decir (en el video grabado) una información falsa. Nuestra institución está muy dolida por este hecho; pero muy determinada a seguir con valentía, haciéndole frente a los grupos criminales que operan en la entidad”.

De igual manera, se comprometió públicamente a brindar resultados, no solo positivos, sino inmediatos con respecto al caso. Lo anterior con la ayuda de la Fiscalía.

No es un caso aislado de ataques a la Policía de Quintana Roo

Sin limitarse solo al caso de Archi Yama, el secretario realizó un resumen sobre los ataques que ha sufrido la corporación y negó que la muerte del elemento fuera una represalia. Reconoció que no están satisfechos con los resultados del combate al crimen organizado, por lo que se han realizado diferentes operativos en los que se han logrado importantes detenciones de integrantes de varios grupos que se disputan la plaza en el estado.

En el marco de su primer año de trabajo, Capella Ibarra informó que “ahora sí” se cuenta con una verdadera Academia de Policía, donde todos son preparados para ejercer un mejor desempeño de sus funciones en favor de la ciudadanía.

Costo de inseguridad en México igual

al necesario para Refinería Dos Bocas y Tren Maya

La organización México Evalúa, analizó los más recientes datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, elaborada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde encontraron que en 2018, se cometieron por hora, en promedio, 1,075 asaltos en la calle o en el transporte público, y 653 extorsiones. “Son los dos delitos que más afectan a los mexicanos. El costo del primer delito equivale, en promedio, al 7% de los ingresos anuales de un mexicano; del segundo, al 4%”, dicen.

Se detalló que el total equivale a 7,460 pesos por cada víctima, 61% se perdió a consecuencia directa del delito; 36% se gastó en medidas de protección como videocámaras o rejas y 3% se destinó a reparar el daño a la salud de la víctimas. Lo anterior representa que la inseguridad en México durante 2018 costó un total 286 mil millones de pesos, cantidad que equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y es igual a los 280,000 millones de pesos que se necesitan para la construcción de la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Los delitos que más afectan y cuestan a los mexicanos son el robo en la vía pública y transporte público, además de la extorsión.

Menos recursos a corporaciones policiacas municipales

El 86% de las policías municipales y estatales atienden el robo a transeúnte, y no obstante a ello en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se plantea una reducción de 28% en el subsidio de Fortalecimiento para la Seguridad Pública en los Municipios (Fortaseg), respecto a lo que se espera gastar en 2019.

Como consecuencia se reducirán las capacitaciones, equipamiento y las evaluaciones de control de confianza de las policías municipales. “Claramente hay una ausencia de enfoques desde lo local en las políticas de seguridad pública”, advirtió la organización.

Más bajas en el gabinete de Laura Beristain

Funcionarios en Solidaridad continúan abandonando el gabinete de la administración de Laura Beristaín Navarrete, donde regidores han señalado presuntos actos de corrupción.

El martes, Sandor Castillo Cuenca presentó su renuncia como Contralor, puesto en el que había sido nombrado hace menos de un mes; ahora Óscar Pérez Alfaro, director de Transporte fue suspendido por presunta extorsión.

El presidente de la Comisión de Transporte y Desarrollo Urbano, Elio Lara Morales, confirmó la suspensión del director de Transporte, quien es investigado por una presunta extorsión, “mientras se resuelve la queja de una denuncia que interpusieron personas de la terminal foránea, es un tema que tiene pendiente, lo están poniendo a disposición para que pueda resolverlos”, declaró.

Según la queja presentada el funcionario pidió la cantidad de 150 mil pesos a miembros de la terminal foránea del sindicato de taxistas, a cambio de remodelación del lugar.

Quiebra de Thomas Cook

Sobre la quiebra de Thomas Cook, Sectur minimiza pérdidas para Quintana Roo, pero el Consejo de Promoción Turística del estado asegura que dejaron deudas importantes.

Y es que además de hoteles, existen otras empresas prestadoras de servicios turísticos, como parques temáticos, transportadoras o servicios náuticos, que también se verán afectadas por la quiebra de la empresa.

Por un lado, Sectur afirma que la aportación de divisas de la empresa británica es mínima en relación al total que se recibe cada año en el país, por lo que su cierre no impactaría de forma alarmante a la industria turística mexicana; “podemos señalar que, en todo 2018, Thomas Cook generó ingresos para México, por el gasto de turistas, de 100 millones de dólares, que corresponde a una participación marginal de tan sólo el 0.44 por ciento del ingreso total de divisas que por turismo recibió el país el año pasado, de 22 mil 525 millones de dólares”. El único destino de Thomas Cook en México era Cancún; a donde el año pasado aportó 112 mil 864 asientos de avión.

No obstante, Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo destaca que las pérdidas incluso podrían traer consecuencias legales, “tanto hoteles como el resto de las empresas acreedoras de Thomas Cook podrían interponer recursos legales para reclamar la deuda por paquetes vacacionales reservados para lo que resta del año, o servicios ya prestados que aún no les liquidaba la empresa”. También dio a conocer que entre octubre y diciembre de este año un total de 24,400 pasajeros iban a ser movilizados por Thomas Cook hacia el Caribe mexicano, por lo que no se puede minimizar la afectación a la derrama económica que esta situación representa.

Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), comentó que aunque el daño no sería grave para el sector turismo, sí existirá una leve afectación, dado que el mercado inglés es el tercero más importante para México, por detrás de Estados Unidos y Canadá.

“Además, este es un reflejo de cómo el turismo es una industria difícil, es una industria competitiva que ha tenido grandes cambios importantes debido a las transformaciones tecnológicas. Cuando hay empresas que se ven afectadas por la forma en que el consumidor adquiere un producto o elige sus viajes, debemos pensar en incorporar la tecnología para ser más competitivos”, explicó.

La agencia Thomas Cook ofertaba anualmente un promedio de 112.864 asientos de avión, apuntó la Sectur. De enero a julio de este año se realizaron 401 vuelos con un total de 122.894 pasajeros.