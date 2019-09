Trump: desdén hacia México

Desde el portal

Ángel Soriano

La amenaza de imponer aranceles a México sigue vigente si es que no se cumple con la tarea de impedir el paso de centroamericanos rumbo a los Estados Unidos y no hay la certeza de que se firmará el T-MEC a consecuencia de los conflictos internos en la Unión Americana, tampoco habrá control de armas hacia nuestro país pues eso se considera “como una intromisión en asuntos domésticos de EU”.

Y pese a que nada se ha logrado porque el presidente estadunidense acostumbra no cumplir sus amenazas y sus dichos, México sigue siendo tolerante con las agresiones del magnate neoyorquino quien, deliberadamente, elogió una frase que lastima la dignidad de nuestro país: “estoy usando a México” porque los demócratas no hacen lo suficiente para detener la migración ilegal a nuestro país.

Podría decirse que el presidente gringo desconoce el alcance de su expresión pero es indudable que cuenta con los asesores suficientes y el conocimiento pleno del español, sólo que la utilizó con el mismo desdén como ha enfrentado las múltiples acusaciones de acoso sexual y su actitud prepotente contra las mujeres, a las que, como a nuestro país, las usa y las deja.

No es México el único país, no organismo ni partido, asociación o personas, con las que Trump tiene diferencias. Son múltiples sus conflictos, pero se ha topado con pared con quienes lo han enfrentado y los trata después con respeto.

No es el caso con México, pues nos tiene sometidos con amenazas que no puede cumplir, pero que en nuestro país lo vemos con temor. Habría que asumir una actitud si no beligerante, si digna por respeto a nuestra nación.

