La “histórica deuda” con los braceros

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Casi al final de su sexenio, Felipe Calderón decía que quedaba saldada la deuda histórica que el Estado Mexicano tenía con los braceros y que con ello se cerraba un capítulo de abuso, engaño, atropello e injusticia; sin embargo, la deuda persiste hasta nuestros días.

En marzo de 2012 el ex presidente panista afirmaba: queda arreglado “para siempre” ese asunto del pago a los braceros (consignaba entonces La Jornada)

Sin embargo, en 2016 el diputado perredista Francisco Martínez Neri, quien en esos momentos era el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sostenía: “El Estado mexicano “mantiene una deuda pendiente con esos trabajadores y es necesario atender”.

Mucho se había hablado ya del dinero entregado en su tiempo por el gobierno de los Estados Unidos al de México, producto del ahorro de los braceros que debía ser devuelto cuando éstos regresaran a su tierra y hubiera concluido el programa laboral, pero “no se volvió a saber absolutamente nada”, expresó el entonces presidente Calderón.

Ese mismo año (2016) dirigentes de ex braceros solicitaron que se continuara el pago de 38 mil pesos a cada uno de los casi 110 mil braceros que integran el padrón y que se acordó con la creación del “Fideicomiso de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos” en 2005, ya que desde el 2012 dejaron de recibirlos. Aclaraban, además, que se trata de un apoyo social, “más no implicaba el reconocimiento de la deuda histórica del Gobierno con ellos”.

Los braceros decían (y dicen) que la lucha es para que les regresen sus fondos de ahorro que les descontaron durante su trabajo en Estados Unidos, que implicó una reducción del 10% a su sueldo en dólares; hasta el 2008, la deuda del Estado en este rubro superaba los 5 billones de pesos, de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El entonces presidente de la Comisión Especial de Ex Braceros, diputado Erik Juárez Blanquet, del PRD, coincidía y afirmaba: “Tengo claro que los 38 mil pesos que les asignaron es un apoyo social y no implica el pago de lo que ahorraron”.

Hace unos días, en la Cámara de Diputados se habló del tema.

Julieta Kristal Vences Valencia (de Morena), presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, dijo lo siguiente:

“Esta instancia buscará que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se apoye a los ex braceros y expresó su compromiso con este sector.

Durante una reunión con organizaciones de ex braceros, éstos le pidieron intervenir ante la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad se instale una mesa de negociación que atienda la deuda del Estado mexicano con estos trabajadores.

Adelantó que en la siguiente reunión ordinaria de la comisión se propondrá crear una subcomisión para el tema de ex braceros, con el objetivo de continuar trabajando con ellos y buscar una solución a su problema.

El legislador Óscar Rafael Novella Macías comentó que esta comisión tiene un interés y compromiso genuinos con la causa; no obstante, “se debe tener en cuenta que se trata de una deuda enorme que tiene el Estado con los ex braceros, al punto que en alguna medida es incosteable”.

Por su parte, el diputado Samuel Herrera Chávez, dijo que en la propuesta del presupuesto “hay aspectos desiguales”, como por ejemplo: “cero pesos para ex braceros y, en cambio, en el caso del Programa 3×1 para migrantes se aprobaron 200 millones de pesos”.

De acuerdo con lo expuesto por María García, de la organización Binacional Migrantes Aztlán, “la deuda con los ex braceros existe”. Y solicitó que el Estado reconozca la deuda que tiene con ellos, destacó además la creación de una comisión especial que transparente el seguimiento y conclusión al Fondo de Ahorro de los ex braceros en México.

