Negligencia de autoridades de BJ pone en riesgo a cientos de estudiantes

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Alumna de la Universidad Anáhuac es atropellada en el Bulevar Colosio

La comunidad de la Universidad Anahuac arrancó la semana con una tragedia, cuando una de las alumnas, estudiante de medicina en la institución, fue arrollada mientras intentaba cruzar el Bulevar Luis Donaldo Colosio hacia su centro de estudios. El tema que calienta la sangre de docentes y compañeros de la joven estudiante, es que con anterioridad la universidad mencionada, ya había buscado los permisos necesarios para la construcción de un puente peatonal en esa zona y no fueron escuchados.

Se narra que la estudiante descendió de una unidad de transporte público del lado contrario del bulevar y al intentar cruzar el arrollo vehicular fue atropellada frente a las miradas atónitas de sus compañeros, que observaron lo ocurrido impotentes desde la entrada principal de la casa de estudios. La indignación del alumnado por el hecho se reflejó en la convocatoria para unirse a una manifestación frente al ayuntamiento, que encabeza la alcaldesa Mara Lezama, donde la responsabilizaron de lo ocurrido a las autoridades.

Lo anterior, dado que la Universidad Anáhuac no ha logrado aún que se autoricen los permisos para la construcción del puente peatonal por el cual puedan transitar de manera segura, alumnos, docentes y transeúntes eventuales que llegan en transporte público desde Cancún hacia esta zona. La construcción de un puente peatonal beneficiaría a cientos de alumnos, no solo de la Anáhuac, sino de La Salle y la Universidad Tecnológica, quienes hasta hoy cruzan por un paso a desnivel, no del todo seguro.

Dicen que “después de ahogado el niño, se tapa el pozo”, y es lamentablemente lo único que los alumnos ahora pueden esperar, que tras el accidente y después de la manifestación, las autoridades por fin den su visto bueno para la construcción del puente y de esta manera no continuar exponiendo sus vidas cada día.

Investiga la Fiscalía General quema de

vehículos por parte del crimen organizado

Una de las maneras en las que el crimen organizado llama la atención o amenaza a enemigos, ciudadanos o autoridades, es a través de la quema de automóviles. Para prueba de ello, dos ejemplos, el primero de ellos en abril de año en curso, cuando presuntos integrantes de la delincuencia organizada dispararon y prendieron fuego a un lote de automóviles de lujo en el bulevar Colosio. El segundo, la madrugada de ayer en la Supermanzana 315, donde fueron incendiadas dos camionetas, acto que se adjudica al grupo delincuencial denominado “La Gota”, originarios de Colombia.

Del incendio en el lote de autos en abril, trascendieron dos versiones, con detonaciones de arma de fuego en ambas, por un lado se menciona que después de los disparos, uno de los delincuentes vació un bidón de gasolina sobre los vehículos e instalaciones para después prenderle fuego al local. Y en la segunda versión se dice, que tras disparar contra el negocio, arrojaron bombas molotov, lo cual habría provocado una explosión de mayor alcance.

Sobre este caso, Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, confirmó en su cuenta en Twitter que el incendio fue provocado y que la policía encontró una camioneta blanca, en la que presuntamente viajaban los delincuentes.

Dos camionetas incineradas en su totalidad

La madrugada de este martes, una camioneta Ford Ranger modelo 2012 y una modelo Trax, Chevrolet fueron incineradas en su totalidad, ambas se encontraban estacionadas afuera de un conjunto habitacional en Cancún en la Supermanzana 315 de Cancún y aún no se conocen los motivos del acto vandálico, pero surgen muchas teorías, dado que su propietario no emitió declaración alguna y se negó a comparecer.

Una de las teorías que nacen es que se trata de un acto de intimidación del crimen organizado o venganza, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron el incendio de los dos automotores y el móvil que llevo a los delincuentes a cometer el ilícito.

Según información proporcionada por las autoridades, fue a las 03:22 horas de este martes, cuando se reportó un incendio en la avenida Fonatur, esquina calle Maple y Chamultun sobre la súper manzana 313. Los servicios de emergencia arribaron al lugar de los hechos para sofocar el incendio de los vehículos, ambos de modelo reciente.

Según el reporte generado por los cuerpos de emergencia, seis bomberos de Cancún atendieron y controlaron el fuego sin que se registraran heridos ni víctimas, y hasta el momento se desconocen las causas, sin embargo, encontraron evidencias que el fuego fue provocado.

Otra de las hipótesis que manejan algunos vecinos es que el incendio de los autos se debe a los usureros, de origen colombiano llamados la “Gota”, quienes reclaman montos estratosféricos a sus clientes e incendian sus vehículos si no pagan.

Por ahora, el caso ya es investigado por la Policía Ministerial, aunque declaran que el propietario se encuentra renuente a declarar sobre lo ocurrido.

Suman esfuerzos contra suicidio, trata

de personas, pornografía infantil y bullying

Gobernación y Facebook acordaron establecer una mesa de trabajo para analizar la violencia contra las mujeres y la niñez, privacidad de datos personales, fake news, delincuencia cibernética, personas desaparecidas, prevención del suicidio, migración, trata de personas, pornografía infantil y bullying.

Durante la reunión entre la vicepresidenta de Global Marketing Solutions de Facebook, Carolyn Everson, y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, la funcionaria explicó que en el tema de violencia, la red social podría ser una herramienta de utilidad para prevenirla.

Dijo que es un reto para las autoridades gubernamentales y los corporativos de las firmas digitales, que a través de la supervisión de la información que se publica en redes sociales se puedan prevenir actos criminales.

En el encuentro se acordó establecer una mesa permanente en la Segob para definir una agenda de trabajo y utilizar de mejor manera las herramientas digitales.

El equipo de Facebook, liderado por Carolyn Everson, destacó su experiencia y labor para identificar contenidos de pornografía infantil y su debido reporte a las autoridades correspondientes, así como para erradicar la práctica de bullying; agregó que se buscará que la Alerta Amber sea más efectiva.

Carolyn Everson manifestó el interés de Facebook en contribuir para mejorar la situación de discriminación de sectores vulnerables, y puntualizó la utilidad de Facebook para detectar y prevenir posibles casos de suicidio.

Señaló la importancia de que las y los usuarios tengan más conocimiento sobre cómo funcionan los datos en el espacio digital, y consideró que el reto es tener un marco legal respecto a la privacidad.

Con más de dos mil 100 millones de usuarios en el mundo, Facebook cumplió 15 años de existencia y México es el quinto país con más seguidores, con 85 millones.

Maestros del Conalep protestan frente a Palacio Nacional

Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) se manifestaron la mañana del martes frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México, buscando que su antigüedad laboral sea respetada.

Los manifestantes arribaron desde temprana hora para ubicarse frente a la puerta del Palacio, sobre la calle de Moneda, donde solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que los escuche y apoye sus exigencias. Según declaraciones de uno de los manifestantes, existen diversas situaciones por las que se realiza la protesta pero, la principal es con relación al respeto a su antigüedad laboral y advirtió que permanecerán en plantón permanente hasta que el primer mandatario los reciba.

Entre otros gritos, los profesores avanzaban diciendo “Chu-chu Conalep” y aprovecharon el hecho de que la prensa ingresa por la puerta ubicada en la calle de Moneda para hacerse visibles y hacer llegar más lejos sus denuncias, como la de Arturo Casado, profesor afectado que señaló “Estamos pidiendo al Gobierno Federal, la basificacion, homologación de salarios y el reconocimiento a la antigüedad “.

Aproximadamente 200 maestros acudieron a la manifestación, según sus palabras en representación de 20 mil docentes de toda la República mexicana que se han visto afectados por los bajos salarios en la institución educativa.

Que la protesta no afecta clases en Q. Roo

Pese a la protesta nacional que se lleva a cabo de parte de los docentes de Conalep, trasciende que 200 elementos de la misma institución en Quintana Roo continúan laborando normalmente en los diferentes planteles, por lo que los miles de estudiantes que son parte de la matrícula escolar, no se verían afectados, según indicó el director general del Conalep, Quintana Roo, Aníbal José Montalvo Pérez.

Es el enésimo llamado a paro nacional por parte de Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep Quintana Roo (Sitaconqroo), hacia los maestros, pero “son muchos los que se niegan a afectar las clases en los diferentes planteles en la entidad. De los siete planteles que tiene Conalep en Quintana Roo, la mayoría se encuentran trabajando, activos en su totalidad como es el caso de Chetumal, Río Hondo, Cancún III, y Felipe Carrillo Puerto, pesé a que hay maestros sindicalizados”, aseguró Montalvo Pérez.

Por su parte la líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem), Margarita Vega, de donde son otra parte de los docentes, dijo que está a favor de mejorar los derechos de los trabajadores, pero sin afectar a la sociedad estudiantil “Estamos en la misma lucha por mejorar las condiciones a nivel nacional pero no perjudicando y violentando los derechos de los estudiantes”.