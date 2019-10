Buscan al novio de la joven Erika, que fue hallada muerta

La última persona en verla con vida, la noche que desapareció

Erika Sánchez Basaldúa, que había desaparecido el pasado mes de junio, fue hallada sin vida esta semana, según información que dio a conocer su madre a través de redes sociales. No obstante la joven no ha podido ser velada por amigos y familiares, dado que las autoridades correspondientes no han culminado las investigaciones preliminares, de las que inicialmente ya ha trascendido que se giró una orden de aprehensión en contra de su novio, de quien se dice le acompañaba el día que fue vista por última vez.

Según información extraoficial, la joven habría salido de su trabajo, en el Hotel Azulik, la noche del sábado 15 de junio y no se le volvió a ver. Ha trascendido que el cuerpo de Erika fue encontrado desde agosto en Playa del Carmen, pero la noticia se dio a conocer en recientes días. No obstante, y dado que parte del cadáver no ha sido localizado, sus restos permanecen en custodia de las autoridades, que realizaron las pruebas de ADN y concluyeron que efectivamente se trataba de Erika.

Por otra parte, se ha dado a conocer que se giró una orden de aprehensión en contra del novio de la joven, que presuntamente fue el último en verla con vida la noche que desapareció. La familia de Erika refiere que ella les avisó que iba a estar en un bar de Playa del Carmen acompañada de su pareja, pero fue la última comunicación que tuvieron con ella.

Fue hallada descuartizada dentro de una maleta

Ahora se sabe que el cuerpo de Érika fue encontrado descuartizado, dentro de una maleta el pasado 21 de agosto, en el fraccionamiento Misión de las Flores, en Playa del Carmen, donde un vecino se percató de la presencia de la maleta afuera de su domicilio, cuando llegaba de trabajar. El hombre refiere que la maleta le estorbaba para pasar, por lo que quiso moverla, momento en el que descubrió aterrado los restos humanos.

Al ver el cadáver, el sujeto ingreso rápidamente a su hogar para verificar que su familia se encontrara a salvo y posteriormente dio aviso a las autoridades. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la mañana de ese día de agosto, en la calle Flor de Naranjo y avenida Constituyentes.

“Dan ganas de matar a los ladrones”: Comités vecinales

Durante una reunión de la Mesa de Seguridad en Chetumal, algunos integrantes de los comités vecinales de vigilancia externaron su preocupación ante el aumento de robos a casa-habitación, por lo que exigieron aumentar los rondines policiacos, así como el número de policías, además de la instalación de instalar de vigilancia y alarmas vecinales, pues se dicen desprotegidos e incluso con ganas de asesinar a sus agresores.

Porfirio Uribe, de la unidad habitacional la Herradura III, solicitó a las autoridades municipales, de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional que consulten a los habitantes antes de poner en marcha sus estrategias de seguridad, les pidió incluso un intercambio de opiniones, de cuya retroalimentación supone se podrían obtener mejores resultados “Cuando te roban la bomba de agua más que el delito, lo que molesta es el grado de vulnerabilidad en el que te encuentras y hace pensar a uno en el deseo de matar al ladrón”, comentó.

El representante de la Guardia Nacional, Erick Noverola, por su parte, aseveró que el gobierno federal tiene un libro de estrategias en materia de seguridad, pero es más efectivo si se cuenta con la participación ciudadana “Todo gobernante trae su librito bajo el brazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador trae su Plan Nacional de Seguridad con ocho ejes rectores, pero es importante la participación ciudadana”, sentenció.

El Plan Nacional de Seguridad reconoce una crisis de violencia en el país, de manera que “es necesario disponer de instituciones que preserven la paz, para lo cual fue creada la Guardia Nacional donde la prevención es parte fundamental de la estrategia para combatir delitos que más afectan a la sociedad como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, tráfico de personas y feminicidios”, argumentó.

Noverola explicó que van a recopilar información proporcionada por la ciudadanía para el combate de la delincuencia; “la seguridad pública y la prevención del delito compete a la autoridad, pero con la ayuda de la sociedad, y por eso es necesario la información ciudadana. He leído muchos libros y en ninguno se llega a bien si la sociedad no ayude, por lo que pido que denuncien”.

Finalmente, solicitó a los miembros de los comités vecinales de vigilancia que confíen en la autoridad y trabajen en conjunto para lograr que la tranquilidad regrese al municipio de Othón P. Blanco.

Hoteleros: cruceros no llegarán a Puerto Morelos

Se tenía previsto que los primeros cruceros arribarán a Puerto Morelos el sábado próximo, no obstante se desconoce si realmente atracarán luego de la polémica que se desató al respecto y después de que las autoridades reconocieran que no se cuenta con la infraestructura necesaria para recibirlos. Hoteleros de Cancún confían en que no llegará ningún crucero, pues de lo contrario, dicen, harán las preguntas pertinentes a las autoridades para saber quién lo autorizó.

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres afirmó que confían en que las leyes sean respetadas y que no se haya otorgado permiso alguno para el arribo de algún crucero al puerto, lo anterior dado que la directora de la Administración Portuaria de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, aseguró que no había permisos en este tenor.

El líder de esta asociación abundó que “hubo un pronunciamiento de la secretaria de Turismo en que afirmaron que si las navieras contaban con todos los permisos, no deberían tener problema para arribar, pero uno de los permisos lo otorga la Apiqroo y éste no ha sido entregado”.

Plataformas de renta vacacional principales beneficiadas

Asimismo, detalló que sí están llegando turistas a Cancún, pero las beneficiadas con ello son las plataformas de renta vacacional. Y afirmó que en el verano muchos hoteles esperaban llegar al 85-90 por ciento de ocupación, pero por el contrario sufrieron una baja considerable y alcanzaron apenas el 75-80 por ciento, desde su óptica, a razón de las plataformas de renta vacacional.

Cintrón Gómez afirmó que la trascendencia de lo anterior y la urgencia para enfrentar el fenómeno radica en que la hotelería sigue siendo el principal empleador en Cancún y conforme le vaya mal a este sector, también los empleos irán considerablemente a la baja.

Para prueba de ello, ejemplificó, es que Am Resorts Cancún recibió un premio por ser la compañía que ofertó más puestos de trabajo en la Feria del Empleo e invitó a que “Hay que abrir el periódico un lunes para constatar que prácticamente el 90 por ciento de la oferta de empleo es de los hoteles y no necesariamente temporal”, concluyó.