Banorte se niega a a cubrir seguro de gastos mayores

Para el área de seguros los dictámenes médicos son insuficientes

Banorte se niega a pagarlos gastos de una persona cubierta por el seguro de gastos mayores de ese banco, aduciendo que son insuficientes los dictámenes médicos para hacer efectivo el pago a hospital, pese a que ya se los han entregado tres veces.

Aquí, la carta de la esposa de la persona asegurada, difundida en pasado viernes por redes sociales:

ESTIMADOS TODOS.

Requiero de su apoyo para DIFUNDIR el siguiente caso DE MANERA URGENTE:

Mi esposo, MIGUEL NILA ingresó al Hospital Ángeles de Lindavista la mañana del lunes 28 de octubre cubierto por SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE BANORTE con diagnósticos desalentadores. En un primer momento, nos encontramos con una ENCEFALOPATÍA HEPATICA y de forma secundaria nos topamos con una CIRROSIS HEPÁTICA A CAUSA DE HIGADO GRASO de la mano de una HIPERTENSIÓN PORTAL, CONCLUYENDO EN UN PO ENDOSCOPÍA SUPERIOR + LIGADURA VARICIAL.

Afortunadamente, gracias a Dios, al apoyo y seguimiento del cuerpo de médicos, mi esposo tuvo una mejoría sorprendente y hoy por la mañana a las 8 am se emitió el alta médica con reservas de cuidados en casa; a las 11 horas los ASESORES DE BANORTE nos comentan que debido a que los DICTÁMENES MÉDICOS, con todo lo que anteriormente les he comentado, para ellos son insuficientes y NO CUBRIRÁN LOS GASTOS.

La ASEGURADORA ha solicitado 3 veces el parte médico, quien afirma que los mismos son insuficientes y EXIGE la realización de una BIOPSIA DE HÍGADO, que como lo expuso el cuerpo médico en el último informe, ES FULMINANTE para las condiciones de mi ESPOSO.

Actualmente, el hospital nos tiene con una línea de seguridad, pues la ASEGURADORA HA RECHAZADO EL PAGO por lo anterior mencionado y nos pide que realicemos el pago de 167,000 pesos mexicanos para poder retirarnos del hospital, situación que la hemos descartado, pues los partes médicos existen y LA ASEGURADORA NO SE HACE RESPONSABLE de la SITUACIÓN en la que se encuentra mi ESPOSO en este momento, pese a que mes con mes se realiza el pago para que este servicio sea una solución y no un problema como el que se manifiesta por su parte en este momento.

Son poco más de las 22 horas del 1 de noviembre y aún no podemos salir del hospital, NO LE HAN SUMINISTRADO MEDICAMENTO y debido a esta situación de estrés es momento en el que SU SALUD HA DESMEJORADO desde las 11 de la MAÑANA que LA ASEGURADORA HA PUESTO TRABAS EN EL PROCESO DE SALIDA.

SOLICITO NUEVAMENTE SU APOYO PARA DIFUNDIR ESTO, QUE NO SOLO AFECTA EN ESTE MOMENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SINO MÉDICOS DE MI ESPOSO, SU AMIGO.

INFINITAMENTE GRACIAS!!!!

ELVIA DE NILA.