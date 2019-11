Nadie podrá dividir a la familia suteymista, dice Palomares Parra

En Naucalpan

Naucalpan, Estado de México.- Tomás Palomares Parra, dejó clara la postura de ese gremio en la localidad al señalar que “los suteymistas de Naucalpan nos pronunciamos por la expulsión de aquellos que atenten contra la estabilidad de nuestra organización y que por sus intereses personales no respeten la investidura de nuestro Secretario General, Herminio Cahue Calderón, quien ha marcado un parteaguas en la evolución de la vida interna del SUTEYM, por ello le respaldamos nuestra confianza y lealtad, y quienes no acepten la decisión de la mayoría, no caben más en esta gran familia unida de servidores públicos sindicalizados”.

Ante la presencia de Herminio Cahue, autoridades del gobierno municipal y estatal, así como del líder moral de esta localidad David Parra Sánchez, el secretario general del SUTEyM en Naucalpan, destacó que en el marco del 55 aniversario de la Sección Naucalpan y a 81 años de la vida del sindicato, “hoy la unidad permea al interior de este gremio, gracias al trabajo honesto y a siempre salvaguardar los derechos y prestaciones en favor de los trabajadores y sus familias, privilegiando la búsqueda de la justicia social”.

Subrayó que en este camino se ha generado una alianza tripartita entre la organización sindical, el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa, Patricia Duran Reveles y la sociedad, dando respuesta a la exigencias ciudadanas con los 4 mil 353 sindicalizados de esta demarcación, a quienes les reconoció su entrega y lealtad en su desempeño todos los días.

Ante miles de trabajadores sindicalizados que se dieron cita en las instalaciones del Parque Naucalli, en donde se rifaron tres vehículos y decenas premios como fueron pantallas, viajes a Acapulco, electrodomésticos, entre otras cosas. Ahí, el dirigente sindical, agradeció el profesionalismo y entrega con que cada uno los trabajadores eleva la calidad del servicio público en la municipalidad.

“Ustedes tienen la enorme responsabilidad de ser la médula espinal de la administración y seguir caminando hombro con hombro con esta dirigencia, y continuar siendo fuerte y vigorosa, además del referente de la lucha sindical no sólo en la entidad si no en el plano internacional”.

Al grito de “¡Viva el SUTEyM.!”, “¡Viva Hermio Cahue!”, y “¡Viva Tomás Palomares!”, los miles de trabajadores sindicalizados agradecieron la rifa de tres vehículos modelo 2020, motos y diversos electrodomésticos, así como pantallas y un viaje a Acapulco, con todos los gastos pagados, entre otros.

Por otra parte, Palomares Parra reconoció a la presidenta municipal, Patricia Durán, por la palabra cumplida, pero también por darse la oportunidad de que estar muy de cerca con la clase trabajadora del municipio.