Six Flags México presenta: “Los Polinesios: Christmas Time”

Luces navideñas, nieve, alegría y diversión para todos220

La nueva atracción interactiva en la octava edición de Christmas in the Park

Six Flags México, el único parque de clase mundial en Latinoamérica, inicia la octava edición de Christmas in the Park y para hacer aún más innovador este concepto que ha sido de los eventos navideños más visitados en la Ciudad de México, este año agrega a su paquete de entretenimiento y experiencias una nueva atracción: “Los Polinesios: Christmas Time”, una atracción interactiva para toda la familia situada en el boulevard Hollywood y que estará incluida en cualquier boleto de entrada al parque. En la atracción, Los Polinesios nos compartirán un poco de su Navidad y durante el recorrido los visitantes podrán tomarse fotos en su famoso set de retos, no sin antes encontrar unos símbolos escondidos en sus habitaciones que sólo podrán ser descubiertos por los verdaderos fans de los creadores de contenido más queridos de México: Rafa, Lesslie y Karen “Los Polinesios”.

Luces navideñas, nieve, alegría y diversión es lo que promete a sus visitantes en ésta temporada mágica de navidad Six Flags México. Christmas in the Park presentará en ésta versión, 5 millones de luces y un nuevo diseño de colores, en un ambiente completamente navideño. Por ser uno de los lugares más visitados, este año regresa la villa navideña que te llevará a un increíble mundo de ilusión y, por supuesto, además podrás subirte al enorme tobogán de nieve, ser parte de una batalla de nieve y hacer tu propio muñeco invernal.

Esta Navidad será única y te dejará grandes experiencias desde hoy y hasta el 19 de enero de 2020.

Christmas in the Park 2019 incluye:

*** Roller Coasters únicas, atracciones emocionantes y familiares.

*** Millones de deslumbrantes luces en todo el parque.

*** Árbol de Navidad bellamente adornado cubierto de esferas y luces centelleantes.

*** Los personajes favoritos saludando y tomándose fotos con sus característicos trajes navideños.

*** Un impresionante paquete de espectáculos: Christmas Light Parade que sorprenderá por la noche y cruzará el parque haciendo sentir la emoción navideña. Christmas Rock, Christmas Celebration y Christmas Magic Dance.

*** Nuevos elementos de menú de temporada como s’mores, donas, churros y funnel cake tematizados, entre otros.

*** Docenas de oportunidades fotográficas inspiradas en la navidad, dignas compartir en las redes sociales.

*** Compras navideñas únicas con productos de temporada como ropa divertida, adornos únicos y lindos peluches. Por cada juguete de peluche Holiday Friend comprado, Six Flags donará un peluche a las fundaciones Mosaico Down y Aquí Nadie se Rinde.

*** Horas de operación ampliadas que brindarán a los visitantes más tiempo para crear recuerdos memorables con familiares y amigos.

Esta temporada se podrá comprar el Mejor Regalo de Navidad: el Pase Anual 2020 o las Membresías, que les permitirán ingresar al parque para disfrutar de esta temporada y todo 2020, donde podrán experimentar la emoción de los mejores juegos y atracciones, así como el parque acuático Hurricane Harbor Oaxtepec.