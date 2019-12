Santa Claus ha bajado algunos kilitos para su musical 2019

Del 20 al 23 de diciembre en Teatro Royal Pedregal

El actor Rubén Cerda asegura que Santa más que una interpretaciónes un trabajo de amor

Claudia Arellano

Santa Claus puede ser muy amigable, un bonachón y tierno hombre, un encanto y el más adorado por los niños, pero este año Santa siente una profunda tristeza, más que por los niños que siguen conservando su inocencia, se preocupa por los niños del ayer, esos, que hoy son padres de nuevas generaciones que sin saberlo los padres, se sienten solitarios, de ello nos habla Rubén Cerda en entrevista con DIARIO IMAGEN, quien por años en esta época decembrina, es el más fiel amigo de Santa.

“Estamos viviendo tiempos convulsos, llenos de consumismo, aunque siempre ha existido, está más latente que nunca, los recuerdos más lindos de la infancia de las personas no tienen que ver con regalos, con cosas de moda, o con lo más caro, tienen que ver con momentos, eso los adultos no lo tienen muy claro, Santa sabe que un detalle hace la diferencia pero no importa cuánto, importa quien; los niños están siendo invisibilizados por sus padres, es un tipo de violencia tan sutil que ni se nota, pero una de las más violentas, así que este año Santa quiere revivir lo que es importante”, dijo Cerda.

Y es que el cantante, conductor y actor, Rubén Cerda este año regresa bajo el personaje de Santa Claus en “Santa Claus el musical” un espectáculo que trata de unir a las familias mexicanas, una pieza que ayuda a que renueven su espiritualidad, la unión familiar y las fantasías, pero sobre todo que se renueve la esperanza en el futuro.

Rubén comentó que quiere que las familias sepan que este espectáculo aporta además de diversión datos culturales porque durante el show explican a las familias porque en casa se utilizan ciertos elementos navideños, como el ¿Por qué se coloca un árbol, la decoración de las esferas, los moños en los regalos?

“Vamos a estar llevando el Mensaje navideño a varios rincones del planeta, pero ahora realizaremos esta temporada acá en la CDMX en un teatro muy cómodo y con mucha seguridad donde podrán disfrutar de 25 temas en un espectáculo musical navideño. Lo mejor es que ahora vamos a participar toda la familia, mis tres hijos, mi esposa y yo, esta época es fascinante para nosotros ya que como sabes mi esposa siempre ha estado muy en contacto con este Santa”, Rubén.

Papá Noel, Santa Claus, Viejito Pascuero o San Nicolás son algunos nombres con los cuales se conoce universalmente al personaje legendario que según la cultura occidental trae regalos a los niños por Navidad, se trata de un personaje basado en la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia (en la actual Turquía), pero este es un Santa muy mexicano, así que él nos dice que no dudes en dejarle algunos taquitos al pastor, pozole o un atolito caliente, él a cambio te dejará mucho amor y sus mejores deseos de unión familiar.

“No hay mejor mensaje para un niño que el del amor verdadero, que la unión que sepan respetar, amar y venerar lo que les gusta y disfrutan, siempre respetar, dejar la violencia de lado, y que si en la escuela ven que alguien sufre no sean indiferentes, todos tenemos una lucha interna que resolver lo que sea insignificante para uno es importante para otro. A los padres, les digo que fomenten la ilusión en sus hijos, no hagamos maquinas de consumo, sino de afecto de amor y de tolerancia, es el mejor mensaje de Navidad”, concluye.

Rubén Cerda se presenta en el Teatro Royal Pedregal del 20 al 23 de diciembre 2019, “El Santa Claus de México” como lo ha nombrado la crítica especializada presenta un espectáculo Mágico y Musical viernes, sábado y domingo 17:00 y 19:00 horas; Lunes, 12:00, 17:00 y 19:00 horas.

“Estamos viviendo tiempos convulsos, llenos de consumismo, aunque siempreha existido, está más latente que nunca, los recuerdos más lindos de la infancia delas personas no tienen que ver con regalos, con cosas de moda, o con lo más caro, tienen que ver con momentos, eso los adultos no lo tienen muy claro” – Rubén Cerda.