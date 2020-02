Protestan por la decisión de AMLO de eliminar “puentes”

Sector empresarial ve disminución de la derrama económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el miércoles su intención de desaparecer los “fines de semana largos” de los calendarios oficiales, lo cual despertó una gran preocupación en el sector empresarial y turístico de todo el país, tanto que ya se han manifestado en contra, diversos consejos de promoción turística lo largo del territorio nacional, incluso lo hizo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, pues argumentan que esto será un gran golpe a la economía, que afectaría además al denominado “Buen Fin”, que se realiza en el puente largo de noviembre.

En lo que se refiere a Quintana Roo, el director del Consejo de Promoción Turística en la entidad, Darío Flota Ocampo, dijo que los llamados “fines de semana largos”, que ocurren de tres a cuatro veces al año tienen múltiples beneficios no sólo para el sector turístico, sino para la propia población en general “Sin ellos, cientos de sitios turísticos no tendrán actividad ni empleo. Volverá el ausentismo para aprovechar el día inhábil entre semana, entre otras situaciones”.

Señaló que también se acabará con el aumento de productividad al eliminar la tentación de hacer “puentes” no oficiales y trabajar de corrido cuatro días de la semana.

AMAV revira: turismo no está en agenda de la 4T

Sergio González Rubiera, dirigente en la entidad de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), comentó que es muy claro que el turismo no está dentro de la agenda del jefe del Ejecutivo federal, puesto que sus acciones demuestran que no le importa lo que ocurre en el sector, lo cual, dice, es un gran error que se pagaría caro a mediano plazo, ya que las derramas económicas en los destinos quintanarroenses irían a la baja. “De alguna manera tiene razón en el argumento de que si es importante que los niños conozcan nuestra historia y así lo he conversado recientemente en que a lo mejor los jóvenes no saben ni de qué es el “puente” que acaba de pasar. Pero hay formas de solucionarlo” aseveró.

A su vez, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, invitó a que antes de fijar una postura es preciso “esperar a que sea propuesta en el Senado. Vamos a esperar y platicamos sobre el tema, porque ahorita lo que te diga no va a cambiar nada”. De aprobarse el cambio que pretende el presidente López Obrador, las modificaciones serían a partir del próximo ciclo escolar.

Concanaco Servytur: afectará al “Buen Fin”

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, advirtió que la propuesta del mandatario federal impactaría negativamente en el comercio y el turismo “Estos días de descanso aumentan el uso de transporte foráneo, el consumo de alimentos en restaurantes y la afluencia en centros de entretenimiento, fortalecen el consumo interno y la proveeduría local. La afectación seria directamente para los “pueblos mágicos”, los destinos turísticos cercanos a las metrópolis, puertos y lugares que son elegidos para visitar esos días de asueto”, afirmó.

En el área comercial, dice afectaría al programa del “Buen Fin”, que se realiza en un fin de semana largo, que coincide con el día inhábil correspondiente al lunes anterior al 20 de noviembre, y que tan solo en 2019 generó una derrama de 120 mil millones de pesos,

4 mil mdp, derrama en el último megapuente

Como prueba de la gran afectación que representaría para el turismo la aprobación de esta propuesta, se sabe que el reciente “fin de semana largo”, del 1 al 3 de febrero de 2020, se movilizaron un millón 600 mil turistas, que dejaron 4 mil millones de pesos sólo por concepto de hospedaje y una ocupación hotelera del 62 por ciento.

López Campos afirmó: “Ante la coyuntura que atraviesa México, donde necesita ser más productivo y competitivo a nivel global, porque estamos en la antesala del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, se corre el riesgo de que las celebraciones que coinciden en media semana generen ausentismo laboral y escolar”, dijo.

Sobre el fortalecimiento de la memoria histórica dijo, es una tarea que se debe de trabajar desde las familias y las escuelas, porque están relacionados con la educación y con inculcar los valores cívicos a los mexicanos desde la niñez.

Defiende AMLO su propuesta de eliminar “puentes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en la “mañanera” del jueves que no disminuirá el turismo cuando se modifique el calendario escolar para conmemorar las fechas históricas en el día que corresponda, eliminados los “fin de semana largos”.

“Siento que no va a haber ninguna pérdida, al contrario, se gana, se perdió mucho cuando quitamos el civismo, la ética, se pierde mucho como sociedad”, dijo el mandatario al explicar que su administración está realizando obras que beneficiarán a la industria turística. Yo entiendo que hay molestias, se habla por ejemplo del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo; limpiando las playas, que no haya sargazo, estamos con lo del Tren Maya, seguridad en las carreteras, se mejore la situación de inseguridad, de violencia”, indicó.

Dijo que los planteamientos contra la iniciativa afloraron en redes sociales, “nunca había habido tanta oposición en las redes, en las benditas redes, que tengamos el festejo, el día de la fecha histórica de que se trate. Y no son muchos días, lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica”.

Finalmente, agregó: “Les dije ayer y además convocó a todos a que se haga una encuesta, una consulta, con niños de primero de secundaria, hasta segundo, qué pasó, por qué no hubo clases, ni el viernes, ni el lunes. Yo creo que no va a afectar, al contrario, nos afecta como sociedad si olvidamos nuestro pasado”, enfatizó el Presidente.

Modificarán Ley de Hacienda de BJ sobre contenedores de basura

Las fracciones parlamentarias de los partidos Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y Movimiento Auténtico Social, debaten sobre la modificación del artículo 135 de la Ley de Ingresos del municipio de Benito Juárez que obliga a comerciantes e industriales a pagar tarifas extras por la recoja de basura a través de contenedores, pero esta acción no acabó con la desconfianza de la iniciativa privada.

José Luis “Chanito’’ Toledo, de Movimiento Ciudadano, fue directo y comentó: “si no venía en la propuesta de la Ley de Ingresos de Benito Juárez el artículo 135, valoremos que pase la propuesta como la envía el Cabildo’’, sugirió. Lo anterior implica sacar de raíz el artículo 135, incluido por encima del Cabildo y que despertó inconformidad del sector empresarial.

Como fórmula para no romper el principio de equidad y no llegar a un incidente de inconstitucionalidad mayor por falta de acuerdos y soluciones a este conflicto señaló: “Nosotros creemos que es una buena mesa, mediante el diálogo se están construyendo acuerdos importantes, existe un entendimiento para que no se dañe a nadie, a ningún comercio’’.

Abusos millonarios por la recolección de basura

Lo mismo denunció abusos en cobro por la basura, tanto a grandes empresarios como a pequeños, citó el caso de un contribuyente que pagaba un millón y medio de pesos por el servicio de recoja y con el nuevo cálculo debe pagar 80 millones de pesos; en el caso de los pequeños contribuyentes que pagaban entre 300 y 400 pesos, ya les está llegando de 29 mil pesos.

Toledo Medina instó a que “debemos corregir y si tenemos que echar reversa, lo hacemos… tenemos que trabajar de inmediato, lo que se acordó , que se construya la propuesta completa, hoteles e iniciativa privada y nosotros atacaríamos lo legislativo por lo que se tiene que contar con una propuesta completa para no ir parchando la Ley’’.

Los demás diputados de la XVI Legislatura, con excepción del Partido del Trabajo, por su ausencia, coincidieron en el argumento de “Chanito” Toledo “va para atrás, habrá modificaciones, sin lugar a dudas. Los que ya pagaron tienen 15 días para ampararse porque la Ley está vigente, la medida recomendada es que se amparen y el municipio dará un plazo adicional’’.

De este modo, los jurídicos del ayuntamiento de Benito Juárez, del Congreso de Quintana Roo y de Cámaras empresariales de Cancún, elaborarán una propuesta para modificar la Ley de Hacienda del municipio, a fin de llegar a un acuerdo cobre los términos en que se colocarán los contenedores de basura y cómo se corroborará la cifra real de residuos sólidos generada por comercios, negocios, restaurantes y hoteles, a fin de que paguen lo que producen y no sólo lo que reportan.