Lozoya, la expectación por su captura y la realidad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El año pasado, cuando arreció el asedio contra Emilio Lozoya y la autoridad incluyó en ese embate a su mamá y esposa, el exdirector de Pemex a través de su abogado hizo pública una carta donde advertía que de verse detenido hablaría.

Y agregaba: “porque yo no actué solo”.

No acusó a nadie en particular, pero todos sabemos que su jefe era Enrique Peña Nieto, presidente de México en ese momento, y el único que podría haberle ordenado hacer algo.

El tono del mensaje dejaba entrever que las ordenes recibidas por el jefe no habían sido legales.

Bueno, pues para Emilio Lozoya llegó el momento de la verdad.

¿Qué va a decir? ¿Qué, pues sí, que todos quienes los acusaban tenían razón, que Peña Nieto sí lo instruyó para recibir de Odebrecht millones de dólares para cosas ilegales como aplicarlos por fuera de topes en su campaña presidencial en 2012? ¿Qué sí daba contratos directos multimillonarios en dólares porque antes había recibido importantes moches?

¿Neta?

Yo no creo en nada de eso. La historia me ha enseñado a ser suspicaz, incrédulo. Cuando detuvieron en Guatemala a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, todos dijeron lo mismo. Pero Duarte -bocón de más-, no dijo nada. No reveló ni desviaciones ni dio nombres de cómplices. Nada-

Lo mismo hicieron Tomás Yárrington, exgobernador de Tamaulipas, cuando lo aprehendieron en Italia. Y lo mismo ocurrió con Joaquín “El Chapo” Guzmán, Genaro García Luna y todos a quienes han detenido fuera y dentro del país. Yo la verdad no espero nada de Lozoya. Nada que realmente involucre a nadie de su grupo en su paso por Pemex.

Por lo pronto el silencio de ese grupo, especialmente del entonces jefe de jefes Enrique Peña Nieto es más denso que la omertá siciliana. Nada. Cero. Ni a favor ni en contra.

Deslinde

Y quien ahora carga con todo el desprestigio de lo cierto y lo popularmente imaginado del régimen anterior, Alejandro Moreno, presidente del PRI y de la Copppal, fue quien salió a fijar posición. De entrada, obvio, deslindó a su partido de la conducta que se le atribuye al exdirector de Pemex.

Y afirmó: “quien comete un delito tiene que enfrentar la ley… en el entendido de que quienes cometen una presunta acción ilícita son los individuos, y no las instituciones”.

El PRI, “lo que queremos hoy es que ni se judicialice la política, ni que se politice la justicia… si alguien cometió un delito, que se le sancione, pero que tenga un procedimiento apegado a derecho.

“Si hay denuncia, actividades o presunción de conductas ilícitas, que la autoridad haga su trabajo, pero que no se haga un show mediático atacando a un partido político, que es el nuestro, que pretenda golpear o lastimar a nuestro partido”.

No hay espacio para la impunidad: Monreal

Considerado como una de las voces serias del régimen de la 4ta Transformación, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, dijo:

Esta detención en España, agregó, confirma que en el gobierno de la Cuarta Transformación no hay espacio ni recoveco para la impunidad ni se van a admitir complicidades en ningún nivel de gobierno; su captura es un acierto porque representa uno de los ejemplos más emblemáticos de corrupción e impunidad en el país…

“Me gustaría que dijera lo que es su verdad y me parece que Lozoya tiene una gran oportunidad de abrir la ‘caja de pandora’ y de hablar sobre lo que ocurrió en el pasado reciente. Sería correcto, es deseable que así ocurra”, agregó.

Por lo demás afirmó que ni en este ni en otros casos similares “no haré leña del árbol caído. Espero que el juicio se lleve de acuerdo con la ley y bajo estos principios, y que él pueda expresar su verdad, porque era un alto funcionario con responsabilidades y tenía jerarquía. Eso es lo que hay que indagar”, señaló.

Sin embargo comentó que esta aprehensión “es políticamente es un acierto para el Gobierno; políticamente es en este momento un buen reflejo para el Gobierno al demostrar que no habrá impunidad o que no hay complicidades y que no hay protección para ningún nivel de Gobierno”, subrayó.

Reformas en orden y a fondo

Durante la mañana, en su participación en el encuentro con ministros de la Suprema Corte dentro del esfuerzo por ir a una reforma del Poder Judicial, Monreal precisó que su propuesta es la de modificar siete artículos de la Constitución con la expedición de 2 nuevas leyes federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial.

De igual forma hará falta además, indicó, reformar a 5 ordenamientos legales, entre otros: la Ley de Amparo; la Ley General de Defensoría Pública; el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Esta gran reforma configuraría un Sistema Judicial más funcional y eficaz, que le permita gozar de niveles de confianza social, respecto del impacto que tiene la función jurisdiccional en la vida cotidiana de la ciudadanía, afirmó.

De igual forma dotar de mayor eficacia las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Plenos de Circuito y de los Tribunales Colegiados Y buscaría maximizar la posibilidad de nuestro Alto Tribunal de concentrar su actuación en su papel de último intérprete del orden jurídico.

Adecuar el marco constitucional y legal para que todos los operadores del sistema jurídico se ciñan al respeto de la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad y la pluralidad, para asegurar una sociedad más justa y menos asimétrica.

Y redefinir en materia constitucional para conocer de asuntos de amparo directo en revisión para consolidar el papel de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Debatir sobre los ordenamientos orgánicos del Poder Judicial de la Federación para garantizar la mediación, a través de un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, para la resolución de controversias entre particulares.

Proponer medidas que disminuyan la tensión social que generan los conflictos judiciales y los costos financieros que conllevan esos procesos.

Consolidar a los tribunales que conforma el Poder Judicial, mediante la integración de los Tribunales de Alzada, para responder al crecimiento exponencial de la delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto.

Reforzar las garantías de independencia e imparcialidad en la Alzada.

Expandir la carrera judicial a todos los niveles de los órganos jurisdiccionales para vigorizar sus estructuras, asegurar el ingreso y el ascenso a través del mérito personal y la capacidad profesional.

La propuesta, pues, que lleva el apoyo de su grupo, incluye toda una red de conceptos.

Y Zoe del IMSS se alió a Gómez Urrutia

Ayer la sorpresa la dio durante la inauguración del Parlamento Abierto sobre outsourcing, las afirmaciones de Zoe Robledo, director del IMSS quien afirmó que la reforma de este mecanismo es súper necesario para terminar con la subcontratación ilegal y una evasión fiscal y de aportaciones al IMSS e Infonavit que supera los 21 mil millones de pesos anuales, lo cual ha afectado en tres dimensiones: trabajadores, empresas e instituciones del Gobierno Federal, en particular al propio Instituto.

Los grandes empresarios siguen con la quijada caída. Pensaron que tendrían el apoyo de Robles y se encontraron con que el director del IMSS habló con el mismo lenguaje y conceptos que lo ha venido haciendo el líder nacional minero Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo del Senado.

Zoe dijo que los 21 mil millones de pesos evadidos por los empresarios con el outsourcing ilegal, representa a construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades médicas de primer nivel de atención.

“Yo prefiero que los trabajadores en este país tengan mejores hospitales, mejores servicios y cada vez haya menos empresarios presumiendo sus aviones, yates, autos y relojes”, indicó.

¡¡¡Orales!!!.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa