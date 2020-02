Este 9 de marzo, Panteón Rococó está con ellas: Dr. Shenka

El vocalista de la agrupación asegura que los 25 años de Panteón son una manifestación por la paz

El vocalista se siente incrédulo al agotar tres fechas en el Foro Sol para sus próximos conciertos del 7, 8 y 9 de mayo

Claudia Arellano

“Incrédulo” es la palabra con la que el Dr. Shenka, de Panteón Rococó, dijo se siente, tras enterarse que la agrupación tiene ya vendidas tres fechas en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde celebrará 25 años de historia, encuentros y hasta manifestaciones sociales; en entrevista con DIARIO IMAGEN, el músico relató algunas situaciones que en la actualidad le mueven el alma y que a pesar de tener el éxito que hoy tiene, esos motivos no le dejan disfrutar en totalidad, habló sobre feminismo, machismo, clasismo y su amor por la UNAM.

“Claro, que me tiene feliz, tener tantas fechas, cuando empezamos, echábamos toquín con la banda de Prepa 9, eran otros tiempos, salías con mayor libertad, los foros eran más reducidos pero igual de cálidos, cómo olvidar el entrañable Foro Alicia, te caían todos los del CCH, las prepas, siempre salía por ahí un jersey de los Pumas, y siempre ese orgullo de ser universitario, hoy nos entristece, todo lo que ocurre, pero nos da felicidad que eso que antes no podías denunciar está saliendo, estamos con las compañeras porque tengan mejor seguridad dentro de esa preparatoria, que es su casa”, dijo.

Dr. Shenka, en representación del resto de la banda, dijo que aún están en proceso de digerir, en qué momento pasó todo este movimiento con Panteón Rococó, aseguró que es una banda que goza desde siempre de popularidad y no gracias a estar en el foco mediático, pues no tienen largos espacios en radio o televisión, pero la fórmula es que han estado en las calles y por mucho más tiempo pretenden estar así, buscando una razón que obedezca a los soldados del ska mexicano.

“En estos 25 años la gente viene a celebrarse a ella misma, creo que eso es lo que en esencia ha pasado, de otra manera, no me explico todo este furor, cuando los expertos dicen que los espacios los ocupa gente como J Balvin y ahora con tres sould out, te das cuenta que la gente y el andar en las calles también hace impacto. Con esta noticia se ha reforzado más la idea de lo que teníamos para el primer show, obviamente en producción se aligeran gastos, hablando de producción, la expectativa es superarnos en lo que hicimos antes”, dijo.

Considerados una banda de talla internacional Rococó se ha abierto paso en el mundo y su voz afirmó que se han estado “dando de patadas” con agrupaciones como REM o Depeche Mode en escenarios internacionales, pero que para ellos estar en México siempre representa un acierto y un encuentro con un pueblo que les ha dado todo musicalmente hablando y las mejores historias para contar, aunque quisiera que algún día todo eso cambiará para mejores condiciones de vida de una raza tan golpeada históricamente.

“Mucha gente se pronuncia en desacuerdo con las pintas, con diversas formas de manifestarse, pero hay una forma distinta en cada ser. Yo creo que en el movimiento feminista están justificadas las pintas, hay gente que se indigna con el destrozo, cómo no indignarse con lo que acontece alrededor de un país que obedece una descomposición social muy profunda, no todo es culpa del sistema, es parte también de la flojera de los padres de familia que dejan que la educación sea la TV o los video juegos”, aseguró.

Asimismo el intérprete de “Toloache pa’ mi Negra” agregó: “yo siendo padre de hijas, el feminicidio es uno de los temas que más me ocupa y preocupa. Es muy triste que ves gente matando gente, y eso es de las cosas que ha mantenido a Panteón Rococó ocupado, no ser como entes aislados de lo que acontece en la vida, sería muy cómodo irnos a vivir a Miami pero está esa parte de compromiso con nuestra comunidad y nosotros estamos con ellas”.

Shenka comentó que recientemente su hermana le decía: “yo nunca pensé escuchar a un presidente hablar de ustedes”, a lo que él respondió: “qué chido que habló, pero es un mensaje que de alguna manera nos da que está pendiente de lo que hablamos. Nuestro deber es seguir siendo críticos, hay quien nos dice ‘ustedes apoyaron a López Obrador, y ahora se pelean’, pero yo creo que esto debería ser como haces con un buen amigo, le vas a decir ‘la estás cagando, ponte las pilas’, el avión tiene un simbolismo del saqueo que hemos vivido, cómo puedes centrar tu atención en un pinche avión cuando hay temas tan sensibles en la mesa”, afirmó.

Shenka afirmó que Panteón Rococó seguirá dando vida a temas que son del acontecer diario en los barrios, en las calles de este gran país. “A nuestros hijos se los están llevando y nadie soluciona eso, queremos seguridad y que grite quien tenga que gritar, y justo la música cumple ese papel tan importante de dar voz. Este 9 de marzo nosotros estamos con ellas, cualquier padre que se jacte de amar a sus hijas debe reconsiderar su papel socialmente y tan solo con la chica que tengas a lado, la ames o no”, dijo tajante.

En tanto, Panteón Rococó se presentará 7, 8 y 9 de mayo en el Foro Sol.

