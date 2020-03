Marcha infiltrada y paro exitoso

Desde el portal

Ángel Soriano

En México, incidentes provocados por infiltrados a la marcha de mujeres causaron destrozos a edificios públicos, agredieron a policías y causaron quemaduras a una docena de personas a consecuencia de los artefactos incendiarios lanzados contra Palacio Nacional la tarde-noche del domingo, en tanto el paro del lunes fue exitoso y ejemplar aun cuando muchas mujeres laboraron por necesidad de hacerlo.

Y pese a los hechos lamentables y la actividad parcial de las actividades en diversos rumbos de la ciudad de México y del país, el movimiento de las mujeres captó la simpatía generalizada, aunque también hubo agresiones y muertes de mujeres el mismo día, pero el avance logrado por el movimiento es significativo y digno de ser continuado mediante estrategias de lucha bien definidas.

Los antecedentes a nivel mundial de la lucha por la igualdad de oportunidades a las mujeres se concreta al respeto a sus derechos, a la no violencia y discriminación, y pese a que éste existe de manera formal de cuando menos cuatro décadas, la aportación histórica de las mujeres en el concierto mundial es indiscutible. Han logrado ya significativas conquistas pero falta lo más importante: la no violencia y pleno respeto a los derechos humanos.

Y aún con los excesos registrados en la ciudad de México e interior del país, que se atribuyen a personas o grupos ajenos al movimiento feminista, la celebración del Día Internacional de la Mujer ha tomado otro cariz: de organización y de buena convocatoria en favor de las mujeres que, a partir de ahora, deberán concretarse en acciones concretas para avanzar por la vía civilizada y de la legalidad, y de rechazo a la violencia y al desorden.

TURBULENCIAS

Exhiben a ex diputada con agresor

Las redes sociales exhibieron fotografías de la ex funcionaria de la PGR y ex diputada federal Mariana Benítez Tiburcio en donde, por un lado, se manifiesta en favor de la no violencia y respeto a los derechos de las mujeres y, por el otro, exhibe su amistad y cercanía con el ex diputado local del PRI, su correligionario de partido, Juan Vera Carrizal, acusado de pagar a delincuentes para rociar con ácido a la saxafonista María Elena Ríos en septiembre del 2019, fecha en que se haya “prófugo”. La exhibición de las fotos es muestra clara de la protección priista al agresor…Karina Lizbeth Castellanos Cruz, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (FDCS-UABJO), recibió la distinción Mujer Oaxaqueña “Antonia Labastida de la Lanza”, en el marco del Día Internacional de la Mujer, de manos de Oswaldo García Jarquín, Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez, en Sesión Solemne de Cabildo, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación como agente de cambio social, al destacar en el área de emprendimiento, junto a otras diez mujeres sobresalientes en diferentes ámbitos, cuya trayectoria y aportes son un ejemplo y legado para las próximas generaciones…La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa reafirmó su compromiso de seguir impulsando leyes que permitan continuar avanzando en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, así como erradicar todas las formas de discriminación y violencia que afectan a las mujeres. “Hoy, como nunca, la violencia de género y la discriminación contra las mujeres ocupan un lugar central en la agenda pública nacional”, y reconoció que existe una presión social sin precedentes, que exige cambios profundos en la manera de concebir y tratar a las mujeres, desde la sociedad, la economía y el Estado. Destacó que es momento de estar a la altura de los retos que se enfrentan y actuar en consecuencia para saldar las deudas históricas de género que el país arrastra…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com