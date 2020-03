Nicole Gatti se abre paso con “Bla bla bla”

Firma con Warner Music

La joven cantante comienza a solidificar su carrera con el lanzamiento de su primer sencillo original y oficial

Arturo Arellano

El recorrido de Nicole dentro del ambiente artístico ha sido impresionante, a los 9 años de edad escribió una canción que la llevó a pisar escenarios como el de “Grandes chicos” en Colombia, más tarde formó parte del elenco de “La Academia Kids”, donde el público le reconoció su talento y profesionalismo, y actualmente a sus dulces 16 regresa para firmar con Warner Music y lanzar su primer sencillo oficial denominado “Bla bla bla”.

De su pasión por la música, nos habló en entrevista para DIARIOIMAGEN; “Empecé a cantar desde muy chiquita, la música lo era todo para mi, no tanto los juguetes, ni las muñecas, sino la música, que me inspiró. A los siete años ya estaba en radio y televisoras, empecé a subir mis covers, canciones y mashups a Youtube, fue precisamente un mashup el que se hizo viral con 250 millones de vistas, el que me abrió las puertas”.

Al firmar con Warner Music se dijo “feliz y cómoda con ellos, con mi mánager, Héctor Almada, estoy feliz de estas oportunidades. Eso me deja ver a magnitud de las redes sociales, donde con un video puedes sobresalir ya sea para bien o para mal, porque luego te queman, pero otros son buenos y puedes mostrar tus talentos como me sucedió a mi”.

De “Bla bla bla” comentó: “Esta canción, va para todas esas personas que te prometen algo y nunca te lo cumplen y no solamente en cuestión de amor, porque se lo puedes dedicar a tu amigo, amiga, primos a tu mamá a quien sea, porque todas las personas pueden fallarte, pueden decir que te aman y realmente no”.

En el mismo tenor añade: “Esta canción realmente la siento, si hay muchísimas personas que me han prometido y que no me han cumplido, no en el tenor de novios y así, pero sí más personas que creía mis amigas o amigos, me identifico con la canción y cuando la canto trato de dar toda mi energía, mi alma a la gente. Es una canción muy bailable, la canté en un carnaval frente a más de 70 mil personas, fue padrísimo y la gente lo recibió muy bien, incluso me escribieron por redes sociales”.

A pesar de su corta edad está involucrada en cada aspecto de su carrera. “Yo decido mis temas, lo que voy a cantar, por ejemplo en los covers, analizo los charts de Spotify, no canto los temas por cantarlos, me fijo si le gusta a la gente, de que género es, preparo la música, porque hago mi propia pista, voy al estudio, se hace el piano midi, la guitarra, el bajo, lo necesario y así se va grabando, se monta la voy y finalmente se sube el video”.

Para llegar a lo corazones de más personas dice: “Haré música con la que se puedan identificar, que se sientan cómodos con las letras y para eso me tengo que preparar, visitar muchos lugares, cantar en vivo, porque la gente necesita verte en vivo, me gusta ver sus sonrisas”.

Con gusto por todo tipo de música refiere: “Me estoy enfocando al pop urbano que está de moda, es bailable y mis letras son unas con las que la gente va a estar tranquilo, cómodo, que se va a identificar, no es nada agresivo, son canciones para que te sientas mejor, concluyó.