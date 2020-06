Alcaldes deben sostener reunión con AMLO para trabajar estrategia de reactivación: Vargas del Villar

Petición del presidente de la ANAC

Huixquilucan, Estado de México.- La reactivación económica debe estar dentro de las prioridades de los tres niveles de gobierno, y juntos establecer una estrategia clara que permita la recuperación económica, afirmó el presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, quien reiteró que la contingencia sanitaria por el Covid-19 va a dejar desafortunadamente, miles de empleos perdidos por el cierre de pequeñas, medianas y grandes empresas.

Es por ello urgente, una reunión de trabajo de los alcaldes del país con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y trabajar en conjunto, sin distinción de partido para establecer programas que permitan ir recuperando la confianza de los empresarios que son los que generan las fuentes de empleo y por lo tanto un sector indispensable de apoyar.

El también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes ANAC, mencionó que la reunión de trabajo entre los Presidentes Municipales y el jefe del Ejecutivo Federal no debe tener demora por el bien de México. “Es un llamado que hago con todo respeto al Presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirnos para tratar el tema de la reactivación económica”, enfatizó Vargas del Villar.

Así mismo, reiteró su llamado a la población a mantenerse en casa, ya que aún se está en los días de alto contagio por Covid-19 y con ello salvar vidas. En este sentido, informó que las actividades no esenciales en la administración municipal continuarán suspendidas hasta nuevo aviso.

Lamentó que México se ubique en el sitio número 9 en el mundo por muertes de Covid-19, lo que habla de una estrategia no clara del Gobierno Federal; es por ello que pidió al Presidente López Obrador se cuide y cuide a los mexicanos, poniendo el ejemplo y no reanude sus giras de trabajo, mientras no bajen los contagios.