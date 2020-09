Arturo Herrera derrama optimismo con presupuesto

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Dónde está el dinero para vacuna contra Covid-19?: René Juárez

La sesión en el Senado de la República se convirtió en una serie de descalificaciones por parte de la oposición, al presupuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión, vía el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Efectivamente, los distinguidos integrantes de la llamada Cuarta Transformación se ven demasiado optimistas y eso lo derrama el responsable de las finanzas públicas, ya sea en el Palacio Legislativo de San Lázaro o en Palacio Nacional o donde se requiera.

Eso de que el gobierno federal pronostique un crecimiento del 4.6 por ciento no existe ni en los sueños más guajiros del Presidente. Bueno, pero del tabasqueño todo puede esperarse. Cuestión de recordar cuando antes de la pandemia, el propio López Obrador festejó que el país no había crecido, sino decrecido, o crecimiento negativo y cuántas veces pudo rechazó las versiones de las más prestigiadas calificadoras, respecto a que el país estaba en crisis y eso -se reitera- que todavía no había contingencia sanitaria y nadie se lo podía imaginar.

Por eso el cuestionamiento de parte de los senadores, especialmente del PAN, de que la gestión lópezobradorista sea tan, pero tan optimista y que la senadora Minerva Hernández, puso en su justa medida:

“Locura es insistir en que todo es culpa del neoliberalismo, de la corrupción o de los conservadores, cuando ya son veinte meses de ejercicio de gobierno en el que los resultados han sido desastrosos para la población, en su bolsillo, en su salud y en su integridad física y patrimonial”.

¿Por qué entonces el secretario Herrera asegura desde Palacio Nacional que en México hay señales de recuperación económica? Nada más falso en un país en el que su obstinado Presidente se niega a apoyar a los sectores más desprotegidos, como por ejemplo, los niños con cáncer para destinar sustanciales incrementos a sus tan faraónicos como inútiles “elefantes blancos” como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, por citar sólo dos.

Pues frente al presidente López Obrador, Herrera Gutiérrez no necesita “línea”. La mirada rencorosa, por cierto, del Ejecutivo, es suficiente para evitar que le enmienden la plana, aunque sí se atrevió a decir que mientras no haya vacuna para Covid-19, la economía va a seguir operando en condiciones inusuales.

Municiones

*** A través de una forma muy original, la alcaldía de Milpa Alta promueve la Primera Expomóvil de Productores Milpatenses, la cual para tener acceso y realizar sus compras será a bordo de su automóvil que correrá un circuito con 60 stands. Esta idea, impulsada por el alcalde Octavio Rivero, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, busca reactivar la economía local al ofertar 250 productos de la región como mole, amaranto, nopales y demás. Con todas las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, se pretende que más de 100 productores ofrezcan sus productos y lograr con ello, una derrama económica de medio millón de pesos. Se espera que más de 4 mil visitantes acudan a adquirir estos tradicionales productos. La Primera Expomóvil de Productores Milpaltenses se realizará del 10 al 16 de septiembre, a un costado del deportivo de Villa Milpa Alta.

*** Patético, de otra forma no se pueden calificar las declaraciones del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien en sus tiempos de jugador de futbol, portó el número diez, pero por lo que puede apreciarse no sabe sumar, así que alguien le debería de regalar un ábaco, a ver si sabe cómo utilizarlo. Resulta que al hablar de su glorioso combate al narcotráfico y muy al estilo del discurso lopezobradorista, el gobernador Blanco dijo: “nadien (sic) en administraciones pasadas ha detenido a 7 personajes peligrosos, nos faltan cuatro de 10… De diez objetivos hemos agarrado siete”, al tiempo que prometió que, “en algún momento vayan a caer estos personajes, estamos luchando no es fácil, habían diez narcos, así lo voy a decir, nos faltan cuatro”. Sin duda, el ex futbolista ya se parece ni más ni menos que a Antonio Attolini que al registrarse como aspirante a la secretaría general de Morena dijo estar dispuesto a trabajar para Morena, “25 horas al día”. Vaya nivel de los miembros de la cúpula morenista.

*** Resulta ser que la flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con quienes desde hace varios días, tienen tomada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y antes del encuentro, la responsable de la política interna, destacó que existe toda la disposición de atender las demandas de las mujeres, (¡ajá!). El problema es que la reunión se asemejó más a una reunión de café, pues la titular de la Segob, de plano no tocó ni de lejos lo referente a la toma de las instalaciones de la CNDH. No, pues sí.

*** Quedó ratificada la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que la senadora por Tabasco, Mónica Fernández Balboa, luego de dejar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, ahora presida la Comisión de Gobernación de esa instancia legislativa.

*** Muy interesante lo que declaró el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, respecto al dinero con que debe de contar la actual administración para comprar la vacuna contra Covid-19, cuando ésta sea ya una realidad. Sobre todo que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al hacer entrega del Presupuesto para el 2021, dijo que el crecimiento económico dependía de que la pandemia fuera controlada. La opinión del ex gobernador de Guerrero, es la pregunta que muchos se hacen. “Lo que yo observo es que no se queda establecido con claridad, dónde están los 50 mil millones que se van a requerir, cifra del gobierno, para comprar la vacuna contra Covid-19. Es decir, yo creo que ahí se tiene que revisar para que se asigne claramente dónde están los miles de millones que se requieren para la vacuna, que eso es lo más importante, desde mi punto de vista. Si no hay vacuna, no se va a resolver el problema, y el presupuesto no especifica con claridad, no hay una partida que diga: para la vacuna contra Covid aquí están los 50 mil millones, 40 mil millones, lo que se vaya a requerir. Sí hay un apartado de vacunas, pero no está especificado, ahí es donde creo que hace falta especificarlo. Viene en el global del incremento al sector salud, qué bueno, eso está bien, Pero lo que no está muy bien es que no se asignen recursos para la compra de la vacuna”.

morcora@gmail.com