Ilza Ponko enfrenta la “Cuarentena” con música

La talentosa actriz y cantante

Ha hecho trayectoria en la actuación, pero afirma que su carrera inició cantando

Ilza Ponko es una artista que tiene una gran trayectoria en el tenor de la actuación, no obstante, hay que recordar que su carrera en las artes comenzó en la música, por lo que, ahora mismo nos presenta su nuevo sencillo “Cuarentena”, en el que plasma toda una catarsis a la que se ha enfrentado durante el periodo de confinamiento por la pandemia del Covid-19.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la cantante reveló que “El tema cuarentena nació en la Ciudad de México, está basado en hechos reales. Yo estaba terminando una producción en Veracruz, actoral y en ese momento anuncian todo el tema del país en cuarentena por la pandemia del Covid-19. Entonces me regresó a la Ciudad de México y escribo esta canción sobre un tema que no se está abordando dentro de este confinamiento, la actividad sexual, en este caso la de mis vecinos (Risas)”.

Explica que “Ellos llegaban todos los días a las 11 de la noche y además no me dejaban dormir y una aquí sola. Algo tenía que hacer al respecto, así que decidí escribirlo, plasme esta historia en mi canción, obviamente lleva muchas pinceladas de ficción, pero es para darle un contexto que llame la atención”.

Al tener la canción escrita Ilza trabajo los arreglos musicales desde su casa “Esta la mano de mi productor Carlos Rogerman, que ha trabajado con Juan Gabriel y un sinfín de aristas. Todos trabajamos desde casa, incluso el video lo hicimos desde casa; mi chico y yo lo hicimos, aunque él no había trabajado en videos musicales, él es un amante de la fotografía”.

Reconoce que “Este tema me sirvió para sacarme de la ansiedad, yo estaba muy preocupada por toda esta situación, pero en cuanto canalice mi energía hacia esta canción, los miedos y ansiedades comenzaron a desvanecerse y eso es algo que creo que todos deberían hacer canalizar su energía en cosas positivas”, recalcó.

Asimismo, nos recuerda que “mi carrera inició en la música, aunque ya hice carrera en la actuación, fue de manera añadida y circunstancia, porque yo estoy en la música desde que tenía siete años de edad. Incluso lance un disco en España con una discográfica independiente y digamos que la actuación me complementó. En ‘Cuarentena’ También soy un personaje, es la interpretación de un personaje, por mucho que yo hubiera querido tener a los dos modelos para transmitir sensualidad, me toco ser recursiva y mostrar esa sensualidad a mí, eso me llevo a perder el miedo a mostrar mi propia sensualidad”.

La recepción de la gente, dice “Ha sido maravillosa, nunca imaginé que esto pudiera ser un riesgo o que se pudiera malentender. La verdad es que no dejo de entender que es una situación difícil, pero yo quiero darle otro color a esta cuarentena. Esperando que durante cuatro minutos la gente se olvide del lado negativo, de sus problemas y mostrarle el lado sensual y amoroso que podemos hacer de esta cuarentena. La respuesta ha sido maravillosa, la gente me dice que se han escrito otras canciones muy bonitas sobre la cuarentena, pero desde el lado reflexivo, depresivo y ahora yo les brindó esta con un nuevo color, este es un lado único, una óptica diferente de la cuarentena”.

Aprovechó para invitar a la gente a “seguir guardando las precauciones necesarias para prevenir los contagios, los que puedan trabajar desde casa háganlo, no salgan si no es necesario y los que tengan que salir cuídense mucho porque la situación es compleja en el mundo y así será hasta que llegue una vacuna”.

Adelanta que “Ya tengo otros dos sencillos listos con sus respectivos videos, quero seguir, me encantaría poder sacar un disco, ya estoy trabajando en ello. Vienen canciones como ‘Una estrella de verdad’, ‘Ciudad perdida’, ‘Amor de un día’, de eso va el disco, ese tipo de temáticas y en cuanto a la música, en el caso de ‘Cuarentena’, me puse a experimentar mucho con los sintetizadores y esa onda ochentera, pero el disco tiene una onda muy orgánica, una dirección que se irá dando y que me tiene muy emocionada”.

Para no perder contacto con sus seguidores comentó que “Estoy nueva con el tema de los lives, pero digamos que si estoy apuntando hacia ofrecer más cosas por medio de las plataformas digitales. Mis fans me apoyan muchísimo, les grabo cosas y ellos las comparten, siempre les agradezco por apoyarme en mis sueños, así que sin duda hare algo con ellos y para ellos, aun no tengo nada pensado, no sé si lo hare sola o con un par de músicos en Zoom, no lo sé aún”.

Afirmó que “Se extraña el contacto humano, sin embargo, ésta situación nos rebasa y tenemos que adaptarnos, gracias a Dios que tenemos esa posibilidad de acceder a la tecnología y estar un poco cerca de la gente que amamos, imagina si esto no existiera, hay que agradecerlo y aprovecharlo”.

Finalmente en la parte actoral, invita a la gente a ver “La piloto” que se transmite en Netflix y donde tiene participación, asimismo, a disfrutar de “El dragón” donde participa en el soundtrack. Finalmente se encuentra a la espera del estreno de “Sugar baby” que grabó en Veracruz.