Problemas del pasado, bandera de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En la Cuarta Transformación permea aún más la corrupción

Más de una hora se tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gustadísima conferencia de prensa mañanera para evadir que el tema de la inseguridad se le ha salido de las manos. Es evidente que al tabasqueño sólo le importa referirse a problemas del pasado, como por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuestión que ha tomado como bandera para placearse durante sus giras por el país. Los conflictos del presente, esos no se tocan ni de lejos porque pueden perjudicar su imagen.

Cuando le lanzaron la pregunta al Ejecutivo sobre la matanza de 11 personas en un table-dance clandestino de Guanajuato -siete hombres y cuatro mujeres- de plano se fue por la tangente y se tardó poco más en responder la pregunta, eso sí, sin referir absolutamente nada sobre lo que le cuestionaron.

Más bien, hizo un recuento de lo que él considera los “logros” de su gestión e insistió en que cancelará los fideicomisos, lo que le permitirán recuperar algo así como 50 mil millones de pesos, -se nota que las explicaciones del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, no las ha entendido ni tantito el señor Presidente-, que se manda hacer sus trajes con un sastre muy bueno de Ecatepec, que más bien se nota que lo odia y no sabe tomar medidas y, no podía faltar, hacer referencia a los “elefantes blancos y reumáticos” de sus obras “estrella” y se aventó la puntada de decir que el Tren Maya… ¡ya está construido!

No puede dejar de mencionarse el silencio que ha guardado el Ejecutivo respecto a dos personas: Emilio Lozoya y su hermano, Pío López Obrador, esos temas tampoco se tocan porque le resultan muy embarazosos al Presidente de la República, que de nueva cuenta y en su “stand-up” más reciente, reiteró que en la llamada Cuarta Transformación ya se acabó la corrupción. Nada más falso, en la actual administración, permea aún más la corrupción.

Por lo anterior, no tiene desperdicio lo dicho por el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien al participar en la firma de una carta de intención para el combate a la corrupción con el Comité Ciudadano de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, subrayó que desde su perspectiva, la corrupción asociada al ejercicio del poder público es incluso más grave y más dañina para nuestras naciones que la que se da en el sector privado, en tanto que traiciona los principios básicos de los gobiernos representativos.

Especificó el doctor Córdova que cuando este fenómeno se presenta en las autoridades gubernamentales, se magnifican sus consecuencias. “Se distorsiona el crecimiento económico y la obra pública, se merma la eficacia de los servicios que debe prestar el Estado, se vulnera la correcta impartición de justicia y con ello se afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y las expectativas de una comunidad sobre el desempeño de sus autoridades”.

Finalmente, remató que “de acuerdo con los estudios que miden los humores públicos, la corrupción es un fenómeno tan complejo y tan poderoso para la convivencia democrática que pueden dañar drásticamente de un año a otro, la percepción sobre la satisfacción con la democracia en un país”, y desafortunadamente, eso es lo que está pasando en esta llamada Cuarta Transformación. El presidente López Obrador debería de tomar nota.

Municiones

*** Durante su gira por Quintana Roo, este fin de semana, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aprovechó para visitar los sitios en los que se desarrollarán los proyectos emblemáticos para la entidad, tales como el Tren Maya y el Puente Vehicular Nichupté. Sobre éste último, comprometió con el gobierno de Carlos Joaquín González una inversión federal por 2 mil millones de pesos, suma que, de acuerdo con la AGEPRO estatal, representa casi la mitad de los recursos totales que requiere el proyecto; además, aseguró que será un desarrollo con muchas virtudes porque va a generar empleos, al mismo tiempo que resolverá un problema vial y tendrá un impacto ambiental favorable.

*** Se desconoce lo que sucederá con mil 500 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y Municipios Mineros, una vez que se decrete la desaparición del mecanismo, cuyos recursos provienen de los impuestos especiales aplicados a las empresas de ese sector. Hoy, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados analizará la propuesta de Morena para desaparecer 54 fideicomisos, entre ellos el conocido como Fondo Minero, que en lo que resta del año cuenta con recursos por mil 500 millones de pesos que estaban por ejercerse. De acuerdo con las modificaciones aprobadas por el gobierno federal, a partir de este año, 85% ciento de los recursos del Fondo Minero se canalizan a programas de la Secretaría de Educación Pública; 5% a la Secretaría de Economía y 10 por ciento a programas de infraestructura del gobierno federal. Sin embargo, ahora con la desaparición del Fondo Minero, los recursos de éste se canalizarían -en teoría- para la atención de la emergencia sanitaria desatada por Covid-19, situación que no convence a quienes participan en la minería, quienes consideran que la minería no es tomada en cuenta por el gobierno federal.

*** En este mismo tema, los gobernadores de estados mineros, como Sonora, Claudia Pavlovich; de Chihuahua, Javier Corral; de Coahuila, Miguel Riquelme, y de Durango, José Rosas Aispuro, han exigido que los recursos del Fondo Minero se canalicen nuevamente a las entidades y municipios en donde se realiza este tipo de actividad, con el fin de que se efectúen obras de infraestructura, como ocurrió entre 2014 y 2019. A esta petición se unieron industriales mineros y dirigentes sindicales, como Javier Villarreal, de la CTM, e Ismael Leija, del Sindicato Minero Democrático, quienes puntualizan que los municipios mineros deben recibir recursos a cambio de los beneficios que aporta esa actividad económica para todo el país, que genera 2.6 millones de empleos directos e indirectos y constituye 8% del Producto Interno Bruto industrial. Si la propuesta, que encabeza el presidente de la Jucopo en la Cámara Baja, Mario Delgado, es aprobada por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pasará al pleno de esa instancia legislativa para su discusión y su aprobación final, lo cual es muy probable que ocurra, de acuerdo a lo que temen los diversos actores de la industria minera.

*** En esta semana, la flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que convocará a una reunión con todos los gobernadores para abordar asuntos que competen a las secretarías de Economía; del Trabajo y de Salud. Pedirá la responsable de la política interna, la asistencia de todos los mandatarios estatales, ¿acudirán vía virtual?, o, ¿la dejarán “colgada de la brocha”?

morcora@gmail.com