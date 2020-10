Con “Sin Prejuicios” reabre sus puertas el Teatro del Parque Interlomas

Espectáculo que mezcla teatro, cabaret, música y la comedia

El espectáculo que se presenta estr sábado 10 de octubre a las 21 horas, es protagonizado por Tomas Strasberg, Shiky y Diego Fain

Aarón Ávalos

Después de más de seis meses de permanecer cerrado, debido a la llegada de la COVID-19 a nuestro país, las puertas del Teatro del Parque Interlomas, el teatro más seguro de México reabrirá sus puertas para recibir al público, respetando todas las nuevas medidas de sanidad; en esta ocasión para recibir al espectáculo “Sin prejuicios”, que tiene como objetivo hacer reír al público y olvidar por un momento la situación por la que vivimos actualmente.

La fecha elegida para llevar a cabo esta función será el sábado 10 de octubre a las 21:00 horas, ofreciendo la función de manera presencial, al 30 por ciento de su capacidad y teniendo como protagonistas a Tomás Strasberg, Shiky y Diego Fain, todos ellos actores extranjeros que radican en México, siendo este uno de los temas base de “Sin prejuicios”.

A continuación, te presentamos la entrevista realizada a Diego Fain, previo a su presentación en “Sin prejuicios”

—¿En qué consiste este stand up?

El espectáculo es un poco inusual bajo el término de Stand up Comedy, porque si bien sí vamos a hacer stand up, es un espectáculo que mezcla teatro, cabaret, música y la comedia, entonces es muy completo. El espectáculo empieza con los 3 en escena, tenemos algunas cuestiones audiovisuales donde jugamos con unas proyecciones que se van a estar haciendo y toda la primera parte como es identificación, vamos a platicar sobre la pandemia que estamos padeciendo todos, de una manera muy respetuosa, pero también muy graciosa, la gente se va a identificar mucho con los aspectos de cómo nos cambió la vida a partir del confinamiento, desde nuestra relaciones familiares a través del zoom, hasta una salida del supermercado. Entonces está muy divertido y luego cada uno tiene su momento en el escenario como en el caso de Tomás y yo haciendo stand up, y luego sale Shiky

— ¿Cómo nace esta idea de “Sin Prejuicios”?

Arrancamos hace dos años, tuvimos una temporada de casi un año siete meses ininterrumpida que nos fue muy bien, de hecho la interrupción que tuvimos fue justo cuando se cerraron los lugares a partir de la pandemia. Pero la intención en un principio era que, somos extranjeros en México, entonces teníamos una visión muy peculiar, primero de lo que es ser extranjero en México, y después de cómo es la visión de un mexicano a través de los ojos de las personas que no son de México, justamente de extranjeros. Y le pusimos “Sin prejuicios” porque el ser humano siempre está lleno de prejuicios, al pensar en un argentino lo primero que se te pasa por la cabeza es en alguien engreído, o si piensas en alguien colombiano lo relacionas con la droga, ponemos a todos la misma balanza siempre, independientemente de cómo es el ser humano porque más allá de donde nacemos, todos somos personas, y como en todas las nacionalidades hay gente buena y mala, entonces empezamos a reírnos de esas diferencias que había entre las diferentes nacionalidades. Hablamos de los diferentes estigmas que hay por cada nacionalidad. Uno carga una cruz por su nacionalidad, entonces el espíritu del show en un primer momento fue reírnos de esas diferencias y esos prejuicios que teníamos a partir de la nacionalidad. Ahora con el COVID, se agregaron nuevos prejuicios, de repente ves a una persona en el súper con el cubrebocas fuera y te le quedas viendo pensando en que nos va a matar a todos, o en un supermercado que pusieron flechitas en el sentido de dónde debes ir y la gente no lo pela y ves a alguien en sentido contrario y te le quedas viendo como si estuviese en sentido contrario en Reforma. Es muy natural del ser humano crear esos prejuicios, y el COVID de alguna manera amplió este espectro de no aceptar lo diferente, entonces nosotros buscamos a partir del humor, no concientizar, pero sí hacer visible esa parte que tenemos de las diferencias que marcamos y que a veces nos enfrentan y terminan en hechos violentos solo por el hecho de pensar diferente o ser diferente.

—¿Hace cuánto que se conocen tú, Tomás y Shiky?

Más o menos como tres años. Tomás y Shiky estaban con Facundo en un programa radial, en “Ya párate” durante muchos años. A Tomás lo conocí hace como tres años justamente en un show que nos tocó compartir escenario y tuvimos buena química y a partir de ahí empezamos a escribir juntos y luego invitamos a Shiky a que se nos uniera porque es un buen complemento de darle mucho valor al tipo de humor que manejábamos. Luego se nos ocurrió “Sin Prejuicios” y uno aprende mucho de cómo nos ven las personas, y entonces Shiky se complementaba muy bien en lo que queríamos transmitir.

—¿Qué tan difícil será la presentación con poca gente?

Todo es prueba y error. El teatro está haciendo un trabajo increíble para esterilizar todo y que sea seguro para la gente, entonces de parte del inmueble tenemos una seguridad tremenda de cómo va a estar todo sanitizado. Nos estamos jugando porque tenemos de a poquito, animarnos a reactivar la economía, todos hablan de que somos víctimas del COVID, pero en el espectáculo específicamente, hay que entender que en marzo se cerraron las puertas de todos los teatros y lugares en donde nos presentábamos, y más allá de los artistas hay cantidad de trabajadores que dependen de esa fuente laboral, hay técnicos de audio, de luces, de video, escenógrafos, jala cables, personal de limpieza, personal que atiende al público cuando entra, la gente de dulcería, y todos ellos literalmente se han quedado sin trabajo, entonces la idea es que con toda la responsabilidad social, con todas las medidas de seguridad, logremos ir reactivando, y nosotros mismos animarnos a salir de nuestras casas, para poder disfrutar cosas. Entonces esa fue la intención principal de presentarnos ya en vivo y no de manera virtual.

—¿Ya tienen planes para próximas presentaciones?

La realidad es que sí. Ya estamos hablando con la gente del teatro para estar nuevamente en noviembre, y esto es un esfuerzo de todos, nuestro, porque tuvimos que sentarnos a reescribir toda la obra, y esperamos que venga mucha gente y podamos cubrir ese 30%. Si me preguntabas esto antes de la pandemia te hubiera dicho que tendríamos la mitad del teatro vendido, ahora vamos paso a paso, estamos ilusionados a que la gente se va a animar por las medidas de seguridad, porque también hay que reír, porque así como nos preocupamos por la salud física, también nos tenemos que preocupar por la salud mental, y dentro de ella está el poder distendernos, cambiar nuestro foco de atención. Estamos muy bombardeados desde que nos levantamos hasta que nos dormimos con cuántos contagiados o muertos hay, lo que pasa con la vacuna, qué sirve y qué no, y venir a disfrutar un espectáculo de dos horas y reírte y olvidarte de todo es un paraíso para la mente que va a reconfortar a nuestro cuerpo y nos va a dar energía para seguir adelante, concluyó.

Gánate tus boletos para ver “Sin Prejuicios” Trivia Tenemos para nuestros lectores de la edición de DIARIO IMAGEN (indispensable ser seguidores de la página de Facebook de DIARIO IMAGEN y/o de Twitter) 4 pases dobles para este sábado 10 de octubre a las 21:00 horas, disfrutar de “Sin Prejuicios” en el Teatro del Parque Interlomas. Envía tus respuestas a gloriacarpio5@gmail.com, con tu nombre completo y teléfonos. Los cuatro primeros ganadores recibirán un pase doble y serán notificados a través de una llamada telefónica para informarles, cómo, cuándo y dónde recoger sus boletos. — ¿Cuál es la nacionalidad de Tomás Strasberg y Diego Fain?

— ¿Cuál es el tema principal de “Sin Prejuicios”?

—¿Cuál es la sección que más te gusta de DIARIOIMAGEN?