NENT Studios UK y Dopamine le apuestan todo a “Close to Me”

Anuncian casting en pleno rodaje

Susan Lynch, Leanne Best, Ray Fearon, Henning Jensen y Nick Blood, entre otros, se unen a Connie Nielsen y Christopher Eccleston en esta gran producción que se filmará en Londres, Hertfordshire y el Este de Sussex

Connie Nielsen y Christopher Eccleston interpretan al matrimonio formado por Jo y Rob Harding. Sus hijos, Finn and Sash, los encarnarán Tom Taylor (Us, Doctor Foster) y Rosy McEwen (The Letter Writer, The Angel of Darkness).

El papel de Cathy, la mejor amiga de Jo, será para Susan Lynch (Save Me, Unforgotten), en tanto que Leanne Best (Young Wallander, Cold Feet) trabajará como Anna, la colega de Rob. El destacado actor danés Henning Jensen (When the Dust Settles, Below the Surface), será Frederik, el padre de Jo, y Ellie Haddington (Enola Holmes, Motherland) estará a cargo de Wendy, la vecina de la familia. Ray Fearon (Da Vinci’s Demons, His Dark Materials) interpretará a Nick, el jefe de Jo, y Nick Blood (Agents of S.H.I.E.L.D, Strike) trabajará como Thomas, el novio de Sash. Jamie Flatters (Liar, Avatar 2) será Owen y Lorraine Burroughs (Hard Sun, Last Tango in Halifax) asumirá el papel de Helen.

“Close to Me” (“Cerca de mí”) es la historia de Jo Harding (Connie Nielsen), una mujer que en apariencia lo tiene todo: una hermosa casa en el campo, una familia cariñosa y un esposo fiel (Christopher Eccleston). Pero luego de una caída, el último año de Jo desaparece de su memoria. Al intentar encajar los acontecimientos olvidados, Jo descubrirá que su vida no es tan perfecta como había imaginado… y que alguien hará todo lo que esté en su mano para evitar que descubra un terrible secreto. ‘Close to Me’ está basada en la novela best-seller del mismo nombre escrita por la autora británica Amanda Reynolds.

Richard Halliwell, CEO de los Estudios NENT en Reino Unido, comenta: Nos entusiasma atraer a tan numerosa cantidad de talentos en nuestra primera producción original y confiamos en que el talento en pantalla, aunado al magnífico equipo fuera de cámara que ya anunciamos previamente, hagan de este drama algo que el público sienta la obligación de ver en el 2021”.

Fidela Navarro, CEO de Dopamine, añade: “Estamos entusiasmados con el nivel y el trabajo de este gran cast, que también enfrenta el reto y el riesgo enorme de rodar en pleno COVID. Pero el esfuerzo, para todos, merece la pena”.

La adaptación estuvo a cargo de la guionista Angela Pell (Snow Cake, Gifted); Michael Samuels (The Windermere Children, The Missing, Any Human Heart) será el director, y Gina Carter (Yardie, In the Long Run, Kingdom) se encargará de la producción ejecutiva, junto con Robert Taylor y Ed Clarke de TDP, Dave Clarke de los Estudios NENT en el Reino Unido, así como Connie Nielsen.

La producción de “Close to Me” apenas comienza; se filmará en Londres, Hertfordshire y el Este de Sussex. La distribución internacional correrá a cargo de los Estudios NENT del Reino Unido.

DOPAMINE

Dopamine nació en octubre de 2017 como el estudio de contenido audiovisual de Grupo Salinas enfocado en la creación, desarrollo y producción de contenido original para plataformas globales, bajo cualquier modelo de gestión, negocio y sociedad.

Ha sido la compañía productora de la serie Hernán (2019), un drama épico, ambicioso y de gran presupuesto sobre la llegada del conquistador español Hernán Cortés a los territorios que hoy forman parte de México. También ha producido el drama familiar Amarres (2019) para TNT/Warner Media, ha creado y desarrollado el thriller Tu parte del Trato (2019).

Lee más en www.dopaminecontent.com

NENT STUDIOS

NENT Studios es uno de los principales creadores, productores y distribuidores de televisión, ficción, comerciales, eventos y branded content. Con 32 compañías en 17 países, tienen la capacidad para alcanzar las altas expectativas que hoy día tienen los clientes y las audiencias. NENT Studios es parte de Nordic Entertainment Group (NENT Group), el principal proveedor de entretenimiento de la región nórdica. Con sede en Estocolmo, NENT Group aparece en el Nasdaq de Estocolmo (‘NENT A’ y NENT B’). Lee más en www.nentgroup.com