Grave asunto de seguridad

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES EN REALIDAD COMO DICE EL TÍO LOLO: PUES ESTÁ CAÑON, PERO ESTE AÑO, AL PARECER, CERRAREMOS EL AÑO CON UN MILLÓN DE MUERTOS ENTRE EL CORONAVIRUS, LOS MALES DE DIABÉTICOS, CANCEROSOS, CORAZÓN Y DEMÁS MALES QUE NOS MATAN, INCLUYENDO LOS QUE MUEREN POR LA VIOLENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO Y…

HEMOS HABLADO Y COMENTADO LO QUE VIENE SUCEDIENDO EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS y en las zonas marginadas de las ciudades, donde las pandillas, los grupos organizados de la delincuencia y los mismos manejadores de ellos que son los grandes empresarios de cuello blanco y que son los jefes de las mafias, en muchos sitios vienen avanzando en la organización y todo nos lleva a pensar por las formas de organización y de manejo que además de sus funciones criminales también tienen el interés de control político de las zonas. La misma CIA y otros organismo internacionales del espionaje que han dejado actuar libremente en el país aclaran esto y se preocupan porque el control de las zonas los lleva a pesar a que en muchos lugares, además de los grupos paramilitares se puedan organizar grupos de “narcoguerrilleros” que ligados a ellos puedan operar en las zonas y con ellos tener realmente un sector apropiado para el control político, económico y comercial en el país.

El operativo para salvar a Ovidio Guzmán, los atentados de distracción, los “narcobloqueos”, los atentados, los robos carreteros, el huachicol, el aumento de control de zonas en regiones indígenas o la propagación de conflictos armados por problemas agrarios o de religión, el aumento de muchos grupos de MARAS SALVATRUCHAS no controlados en el país que vienen desde Honduras, el Salvador y Nicaragua, zonas donde tuvieron su nacimiento después de los conflictos armados, el aumento de grupos de colombianos y venezolanos que manejan operaciones financieras y de control político en muchos sitios sin que las autoridades puedan actuar o andan ligaditos de la mano forman los grupos de pandilleros organizados que manejan regiones enteras con un gran control para mantener el poder, para controlar los movimientos y las acciones de la población civil a la que aterrorizan y explotan y obligan a mantener posturas políticas. El manejo de grupos de “políticos” financiados por ellos para llegar a los puestos de dirigencia en muchos sitios sin que se puedan establecer los mecanismos para descubribles va aumentando su capacidad en las acciones de la narco política en el país.

Millones de armas que cruzan desde Estados Unidos a México sin que tengamos un manejo ni control, las operaciones no aclaradas permitidas desde el sexenio de Felipe Calderón y sus pillos de agencia para traficar armas al país y regalarlas o venderlas a policías y hampones nos muestran que este sector no tiene control. El saber que por las investigaciones internacionales las mayores operaciones del narcotráfico, armas, gente, drogas, llegan por el mar desde el sur y que al final de cuentas con los programas de pacificación y de manejo político desde Colombia, solamente han cambiado los mecanismos, pero no los envíos de drogas y que muchos de los jefes y administradores de la región ahora operan en México y para ello operaron financieramente sus finanzas al construir las redes de “gota a gota” que además de mantener el conocimiento del mercado y de las regiones les permitieron “legalizar” sus fondos al obligar a muchos comerciantes a entregar sus propiedades “legalmente” por los adeudos que contraían y ahora ya han entrado al financiamiento del gran mercado inmobiliario en el país ante la falta de recursos bancarios para el sector, incluso el comercial y el industrial. Por todo ello les urge tener los canales políticos de negociación y de protección para ellos y sus acciones y por esa razón operan ya en la “narcopolítica” en el país, pero mientras o le hacemos al Tío Lolo, al avestruz o de plano, muchos andan usando estos mecanismos para llegar al poder…

El FISCAL GENERAL, ALEJANDRO GERTZ MANERO, comenta que se calculan las utilidades mundiales en 400 mil millones de dólares y en el caso de México se calculan en 100 mil millones de dólares, CON ESTO NOS DARÍAMOS UNA IDEA DEL ENORME PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO y las enorme red de complicidades y relaciones que ya tienen para poder reciclar esos fondos a la economía mundial y nacional, así como su capacidad administrativa y profesional para mantener ese enorme negocio criminal ligado a los banqueros, empresarios, policías, políticos y funcionarios en el país y en la región, así que cuando una empresa crece como ahora vemos, está claro que su nivel de expansión debe, obligadamente, ser mayor y es lo que hacen cuando en México no contamos con partidos fuertes ni organizados, cuando existe una enorme crisis económica, de salud, educación y de control político y paramilitar, así que cuando nos demos cuenta y queramos actuar a lo mejor será demasiado tarde y esta será la primera acción que tendrán que cubrir las nuevas autoridades que vengan a sustituir al sonorense Alfonso Durazo y revisar si mantenemos la política de no balazos y abrazos y para ello tendrían que convencer a los grandes mafiosos y no creo que lleguen a eso, porque necesitarían a los viejos hampones disfrazados de policías para ello.

Y sin duda, es tanto el control norteamericano y su influencia en México por razones obvias o intereses, que les puedo comentar que hace años estando Julián Nava en la embajada de Estados Unidos y siendo su amigo, me solicitaron reunirme con un funcionario de prensa de su confianza y éste me preguntó sobre los posibles candidatos a la Presidencia, comentamos sobre ello diciéndole que cuando menos la familia cercana al presidente López Portillo apoyaba directamente a Javier García Paniagua, entonces éste me dijo que era difícil y que el candidato sería Miguel de la Madrid por ser el primer egresado tecnócrata y formado en los Estados Unidos y otras causas que algún día podré comentar, y el tiempo nos comprobó que era totalmente cierto lo que dijeron, así que… pues ahí para que le vayan pensando en que sucederá en pocos años si no controlamos al país y si por ambiciones dejamos y perdemos la paz social que ahora maneja y controla AMLO.

