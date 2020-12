Jessi Uribe recibe “Una oportunidad” para demostrar talento en la música ranchera

De Colombia para el mundo

Su sencillo es parte de la banda sonora de la telenovela “Quererlo todo”

El artista colombiano Jessi Uribe ratifica su posicionamiento internacional con su participación en la producción mexicana “Quererlo Todo”, protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera, y donde el cantante es parte de la banda sonora con la canción “Una oportunidad”, composición de Lalo Murguia y Mauricio Arriaga, reconocidos autores que han escrito temas para artistas como Vicente Fernández, Ricardo Montaner, Alejandro Fernández, Thalía, Pepe Aguilar, Rbd, Banda Ms, Calibre 50, entre otros.

El intérprete colombiano que con su característico sonido ha venido contagiando el público mexicano con canciones como “La culpa” y “Dulce Pecado”, concedió una entrevista para DIARIO IMAGEN, en la que comentó “Con esta oportunidad creo que doy un fuerte paso en mi carrera musical para la internacionalización. Estoy muy feliz de ser parte de esta telenovela, con una canción a la que le metí todo el sentimiento y corazón”.

Siento un artista colombiano, cantando un género 100% mexicano como lo es la música ranchera, destaca que “amo cantar, desde pequeño escucho música ranchera, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, todos los grandes exponentes mexicanos de este género que me conquistó. Como artista colombiano es un gran honor que me dejen participar con música ranchera y más aún que me hagan un espacio en su país, que ya de por sí tiene grandes artistas de este género”.

Uribe reconoce que “lo que hago es música popular ranchera, he trabajado mucho en Colombia y he tenido canciones exitosas, he trabajado con artistas mexicanos como Cristian Nodal, quien me grabó dos canciones, asimismo grabe una con Espinoza Paz y es con lo que me he ganado la confianza dentro de este mundo de la música ranchera”.

Asimismo, adelantó que su siguiente paso será “presentar un tema que grabé con Joss Favela, ‘El alumno’ se llama y el video ya se está grabando, Joss está haciendo sus escenas en México y yo en Colombia. Espero que tenga una gran aceptación como lo tuvo ‘Una oportunidad” que ya rebasa el millón de vistas en Youtube”.

Afirma que “Gracias a Dios tengo el don de escribir, soy romántico, así sea canción de despecho, siempre trato de imprimir sentimientos buenos, una melodía fresca, novedosa que lo que suene siempre te haga sentir bien. Tenemos ya varios sencillos y la idea es poder armar el disco próximamente”. Comentó.

Jessi Uribe, actualmente se posiciona como el mayor exponente de la música popular colombiana, sus interpretaciones han logrado cifras extraordinarias, siendo acreedor del título del artista en su género con mil millones de reproducciones en Youtube y 1,6 millones de oyentes mensuales en Spotify.