Con el Amparo, ¡no!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

¿Fin a los derechos elementales?

La 4T, ¿amo de la verdad total?

Ningún recurso contra el gobierno

No hay un rey que, teniendo fuerza suficiente,

no esté siempre dispuesto a convertirse en absoluto

Thomas Jefferson (1743-1826) Político Estadounidense

De cada quien, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, es un aforismo que representa una sociedad socialista, en el sentido original del término, aunque ya aparecían en la primera mitad del siglo XIX, en discursos del francés Louis Blanc, y popularizaron los ideólogos del socialismo utópico, y posteriormente en el pensamiento anarquista.

Fue retomado por Karl Marx en su Crítica del Programa de Gotha, obra póstuma publicada en 1891, para formular el principio por el que se regiría la “fase superior” de la “sociedad comunista”. El ideal comunista es que todos sean iguales. Sin preferencias. No es lo mismo una familia de 2 personas a una de 10. Esta última recibe más, de acuerdo a sus necesidades.

Por ello la 4T, busca que nadie gane más por su trabajo que el Presidente de la República, lo que representa un falso axioma que el Presidente trabaja más que el resto de los mexicanos. Ahora bien, de acuerdo a sus capacidades, quien tiene mayor preparación y ha sacrificado más tiempo en mejorar sus “capacidades”, merece ganar más, pero esto no es bien visto por el socialismo del siglo XIX.

Todo este rollo, te lo platico para ver los motivos que llama a la 4T a acabar con uno de los orgullos internacionales que es nuestro Derecho de Amparo. Felipe Calderón inició esa estrategia para evitar los reclamos ante los juzgados contra el gobierno, cancelar los amparos contra las decisiones fiscales.

El presidente López Obrador ahora busca a toda costa imponer su Ley de la Industria Eléctrica así como otras legislaciones que estén destinadas a mantener los lineamientos de su “filosofía” que imprime a lo que llama Cuarta Transformación.

Impedir que ningún burócrata gane más que el presidente de la República, no representa un gran ahorro para la nación. Por qué todos los funcionarios públicos deben estar dentro de la mediocridad salarial. Ojalá y no se les ocurra aplicar esa estrategia contra los salarios del sector privado. Primero, va la cancelación del outsourcing; después qué sigue.

Poner topes salariales en la burocracia, incita a la corrupción. Hoy vemos a casi 100 mil personas que buscan uno de los más de 21 mil puestos de elección popular, cuyo monto de salario tardarían hasta 500 años para lograr las fortunas que logra la clase política. Casas, vehículos, negocios e infinidad de joyas y obras de arte, forman parte de sus fortunas.

Gallina que come huevo, aunque le…, reza el refrán. El supuesto ahorro de los altos salarios, no es ni siquiera significativo para el erario. Pero es el mejor pretexto para acabar con el Amparo.

PODEROSOS CABALLEROS

MÁS SUSPENSIONES: El Juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió otras nueve suspensiones definitivas a empresas que impugnaron la reforma eléctrica, con lo cual ya suman 12 las medidas cautelares. La CFE interpuso un recurso de queja contra la suspensión provisional que se les otorgó a las compañías; sin embargo, el juzgador señaló que el monopolio gubernamental, no se encuentra legitimada para promover ese tipo de recursos, debido a que no fue señalada como autoridad responsable. Y, que conste que el director de la CFE, Manuel Bartlett (ex secretario de Gobernación con Carlos Salinas) es un abogado, que ni idea tiene del Derecho.

VOLKSWAGEN: La automotriz alemana Volkswagen, que lidera Steffen Reiche, anunció un nuevo paro técnico por desabasto de semiconductores del Jetta. La nueva detención de labores desde ayer lunes hasta al 16 de abril para el segmento 1 del Jetta. Dichos días serán tomados como vacaciones, mientras que para los trabajadores que ya no cuentan con este periodo habrá un convenio en el cual se les pagará el 70%. La situación de la empresa cruza por crisis recurrentes debido a la caída de la economía en el país, las deficiencias en el suministro de gas y ahora por la falta de semiconductores. Estos, también derivados de una economía con deficiencias.

COZUMEL: En el marco de la reactivación del turismo internacional, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció que a partir de junio próximo, los cruceros que tienen desembarque en la entidad reiniciarán actividades con estrictos protocolos sanitarios. Royal Caribbean Cruises, programó una serie de itinerarios de 7 noches a bordo del Adventure of the Seas, que zarpará desde Nassau, en Bahamas, el 12 de junio de 2021 y tocará puerto en la isla de Cozumel, cuyo gobierno municipal encabeza Pedro Joaquín.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PROVIDENT: Provident, que en México dirige David Parkinson, unirá esfuerzos con el Museo Interactivo de Economía, el Banco de México, el IPAB, la Bolsa Mexicana de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la UNAM, entre otras instituciones financieras y educativas, en el Global Money Week 2021, iniciativa global que coordina la OCDE, de José Ángel Gurría, y que busca empoderar a los niños, adolescentes y jóvenes para que aprendan a administrar su dinero inteligentemente y con ello aseguren un futuro financiero más próspero.

