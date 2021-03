Colosio no heredó partido

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿EN PICADA?-. Habiendo temas diversos como el “acuerdo por la democracia”, cuyo resultado será que nadie meta las manos a los comicios… menos uno o el cierre de un millón de empresas que generaron millones de desempleados, es obligado hablar del pasado, para no repetirlo.

Pasado en todo, pero por hoy será en política pues a 27 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, México viene siendo otro. Siendo su juicio el mejor, decida usted si viene siendo para bien o para mal.

Del magnicidio en sí, ni insistir en el esclarecimiento, pues recuerde que casi todos los magnicidios en el mundo nunca se da con él o los culpables. El caso de Kennedy es botón de muestra y conste que pasó en el primer mundo.

EL ODIOSO HUBIERA-. Tratado ocasionalmente por ser candidato y este escribiente vocero tricolor mexiquense, Colosio tuvo amigos de verdad en el Estado de México, uno de ellos fue el chalquense Héctor Ximénez, dirigente estatal priista a quien por lo mismo le “veían” muchas calidades.

Pero la entrega de hoy es para hablar de los cercanos a Colosio, siendo uno de ellos quien hoy busca ser gobernador de la “Sonora querida”. Atinó, Alfonso Durazo, quien como secretario particular debió saber lo público y lo privado de Luis Donaldo. Durazo ha probado de todo en política.

Lo increíble es que lo ha probado en otros partidos con personas de ideología y hasta estilos de vida diferentes al malogrado Colosio. Durazo fue secretario particular y después vocero del primer presidente panista, el ex ejecutivo de Coca-Cola de México, Vicente Fox Quesada.

Por angas o por mangas… o por diferencias, para ser claros, Durazo salió del gabinete foxista no tan en buenos términos, pero eso ya es historia y cuando empezaban a olvidarlo, Durazo aparece bajo las banderas del Movimiento Regeneración Nacional.

EL HIJO-. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de quien cuando fue dirigente nacional priista, pregonaba “la única línea es que no hay línea”, cuando le preguntaban a qué candidatos apoyar, ya está en la política, pero nunca en o con el PRI. Eso no importa, mientras los otros partidos no lo utilicen.

Colosio Riojas busca ser alcalde de Monterrey, ciudad en la que vive y donde estudió -igual que su padre-, ahora sólo falta que gane para demostrar de lo que será capaz, pero siendo cuadro de otro partido, será difícil compararlo con quien con la frase: “Veo a un México con hambre y sed de justicia”, cavó su tumba, aseguraron los analistas políticos que veían en Salinas de Gortari como el más simpatizante de Camacho Solís.

Vividos esos momentos, es difícil olvidarlos.

