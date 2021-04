Recicla PRI mexiquense

Espacio Electoral

Eleazar Flores

OTROS PARTIDOS, IGUAL-. Si por edades se midiera, el PRI mexiquense podría integrar una selección de cuadros SUPER SESENTA y más, ya que en sus “nuevos” secretarios generales adjuntos para este proceso predominan los “nuevos valores”.

La lista de estos secretarios generales adjuntos la integran cuadros de lujo… pero de antaño, lo mismo ex alcaldes, ex secretarios y hasta aspirantes a la gubernatura.

MANZUR, ETC-. De entre la veintena de nuevos funcionarios, cuya tarea inició este lunes y concluirá con las elecciones del primer domingo de julio, destaca el contador José Sergio Manzur Quiroga que inició responsabilidades públicas en la UAEM -hoy en pleno proceso interno-, en los lejanos setenta.

Ya en el gobierno fue diputado local y líder de la Junta de Coordinación Política, diputado federal de donde vino a rescatar al gobernador Eruviel Ávila en la Secretaría General de Gobierno, donde sonó su nombre como posible aspirante a la gubernatura.

Otro de los “nuevos valores” tricolores es Arturo Ugalde Meneses, diputado local, federal, presidente estatal del PRI, alcalde de Tlalnepantla donde también su hija llegó a gobernar, además ex Secretario General de Gobierno breve tiempo.

Aún hay más, Ismael Ordoñez Mancilla, ex miembro de gabinete también, el ex legislador local y federal Cruz Juvenal Roa Sánchez, Evangelina Lara Alcántara muy ligada a la educación y Laura Barrera Fortull, ex diputada local y federal con cargo en el DIF nacional en la era peñista y Marcela Velasco González.

OTROS PARTIDOS IGUAL-. Con menos fama por tener vida pública más corta, los demás partidos o reciclan o impulsan la reelección de sus mejores cuadros siendo ejemplo acabado de ello las actuales alcaldesas de Morena en Naucalpan la recién desposada Durán Reveles y la de Atizapán de Zaragoza Ruth Olvera, ex alcaldesa de Tlalnepantla cuando militaba en el PAN.

En el Valle de Toluca no cantan mal las rancheras, pues Gaby Gamboa en Metepec; Juan Rodolfo Sánchez Gómez, en Toluca; y José Gustavo Vargas Cruz de Zinacantepec, donde algún día nacerá o terminará el Tren Interurbano México-Toluca, todos ellos “morenos”, buscan la reelección.

Estos son apenas tres botones de muestra, pues entre buscadores de diputaciones, locales o federales y presidencias municipales hay medio centenar de mujeres y hombres de esta divisa que desean seguirse sacrificando para servir a sus conciudadanos.

Con estos cuadros políticos, todos los partidos andan en campaña buscando reelegirse o bien seguir sirviendo a sus institutos políticos que les dieron oportunidades hace una o varias décadas atrás.

Aquellos tiempos en los que no habiendo pandemia organizaban o participaban de mítines masivos sobre todo al inicio o al final de las campañas que ahora casi pasan desapercibidas por el coronavirus.

elefa44@gmail.com