Miguel Durán se mimetiza con Marco Antonio Solís y enamora

El mejor imitador del “Buki”

El artista se prepara para lanzar canciones inéditas

Miguel Durán, es considerado el mejor imitador de Marco Antonio Solís, puesto que no sólo se parece físicamente al artista, sino que también canta idéntico, virtudes que lo han llevado a ser un fenómeno en Chile y otros países de Sudamérica.

Ahora con la venia del “Buki”, Duran se dispone a lanzar su propia música y material inédito, claro, sin dejar de lado su faceta como imitador, que es lo que lo ha llevado hasta donde esta. Miguel Durán, en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos explica “Hemos trabajado mucho en esto, en lo vocal, en interpretar las canciones lo más parecido a Marco, por ahí me dicen que también físicamente me parezco mucho y creo que son cosas que se me han dado gracias a Dios, con quien estoy completamente agradecido. Todo comienza por una admiración por ‘Los Bukis’ y también principalmente por Marco Antonio como imagen y compositor, siempre fue ídolo y yo los sigo desde que tenia 12 años de edad, con esa música crecí, más tarde me desenvolví en la música y como a los 16 años en grupos, pero nunca me imagine que esto iba a pasar, interpretar las canciones de quien es mi ídolo y convertirme en su imitador”.

Recuerda que “Ya tuve la oportunidad de conocer a Marco, hace unos cuatro años, estaba en Televisa en un programa y él estaba en La Voz México, nos encontramos en los pasillos nos saludamos, obviamente le pedí la foto y le comenté lo que hacia, en ferias, fiestas y donde me llamaran, y él me dijo ‘yo ya sabia de ti y te agradezco que tomes en cuenta a este servidor’. Me sentí alagado, porque tenia la incógnita de que pensaría del trabajo de los imitadores y era el momento de que me avalara o me prohibiera, pero podría decir incluso que me dio su bendición para continuar”.

Con el éxito a cuestas, el sueño cumplido de convertirse en el imitador estrella de Marco Antonio Solís y con la venia del mismo artista, ahora prepara canciones inéditas “Estamos trabajando en temas inéditos con el toque de Miguel Durán. Todos, como cualquier persona que se dedica a cantar o la música, siempre tenemos una inquietud de saber que saldría de mi si hago una canción, así que estoy trabajando con una productora chilena y produzco las maquetas en casa. Estamos tratando de buscar algo que se identifique con Miguel Durán, aunque es inevitable el parecido de la voz con Marco Antonio Solís, no es algo que quiera explotar en esta ocasión”.

Adelantó, que las canciones abordarán temas “Claro de amor y desamor, he estado escribiendo canciones sobre la que se fue, de la que está y de la que vendrá, porque la mujer es la musa perfecta para una canción. También se va a lanzar un tema sobre la pandemia, sin tocar el tema de los muertos, mas bien hablaremos en una forma metafórica, que te haga saber der lo que hablamos, ‘Un no sé que’ es el nombre de la canción en la que dice que se van nuestros amigos, padres, hermanos, un no sé que se los lleva”.

Otro tema que adelantó es “Brindar por la vida”, del que dijo “Es a un ritmo de salsa, empieza con algo orquestal y luego se va a lo tropical, habla de salir delante, de echarle ganas, nos sentimos por el suelo, porque siempre hay esperanza. Esta muy bailadito el tema y sinos ponemos a escuchar la letra es motivador. Se trata de que unamos fuerzas para luchar y de que no hay que tener miedo”.

Finalmente, reconoce que otros mas de sus sueños son “Grabar un tema con Marco, esa es una y otra me encantaría viajar a Los Ángeles a Estados Unidos, cantar por esos rumbos”

Sin dar fecha exacta sobre el lanzamiento de los temas, adelantó que “En redes sociales anunciaremos cuando, daremos una pequeña probadita”, de tal manera que invitó a todos a estar al pendiente.