Definiciones casi al cierre: 5, PRI-PAN-PRD; 4, Morena; 2, PAN; 2, MC; y una, PES (PRI)

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Como dice el encuestador clásico: si hoy fuesen las elecciones: 5 gubernaturas serían para la alianza PRI-PAN-PD; 4 para Morena; 2 para el PAN; 2 para MC y una para el PRI, disfrazado de PES.

Es decir, técnicamente Andrés Manuel López Obrador y su inexistente Cuarta Transformación, con su brazo político llamado Morena, al final sólo se quedarían con 4 gubernaturas de 15.

Eso significa en la dura realidad política de México que luego del domingo 6 de junio AMLO amanecería con 11 nuevos gobernadores en contra. Y ya ni hablamos de las proyecciones a diputados federales, donde las prospectivas son peores para el populista que vive en un Palacio.

Feo caso, sobre todo cuando al arranque de este proceso todos los levantamientos de opinión auguraban que iba a arrasar. Hubo encuestadoras que le dieron 14 de 15 gubernaturas y una holgada mayoría constitucional legislativa en San Lázaro.

¡Puros cuentos!

Estos días Arias-Consultores (que mi amigo el experto en sondeos el doctor Rafael Abascal afirma es de las mejores en levantamientos de opinión) afirma que sus encuestas de casi cierre de elecciones, dan los siguientes resultados:

Para Baja California da ganador a Jorge Hank, con 45.2% sobre la morenista Marina del Pilar Ávila (con 33-9 %) y Lupita Jones (16.5%). Por eso no es extraño que se hayan sumado a Hank varios militantes de otras fuerzas, quien como el ex diputado federal por el PRD, Abraham Correa Acevedo -que llegó con un gran número de sus seguidores- para pedirle a Lupita Jones, candidata de la alianza Va X Baja California, ser generosa y declinar a favor del ex priísta alcalde de Tijuana. Eso ocurre en ese estado donde en redes arrecia la pregunta: ¿de dónde salió todo eso? Respecto de decenas de espectaculares desplegados por todo el estado.

En BC Sur, sale adelante Francisco Pelayo, de la alianza PRI-PAN-PRD con 44% por sobre el morenista Víctor Manuel Castroquien suma 32% de preferencias. En Campeche va adelante Eliseo Fernández de MC con 43%; la morenista Layda Sansores, con 24% y Christian Castro con 18%.

En Chihuahua, la panista María Eugenia Campos lidera con 42% por sobre el morenista Juan Carlos Loera con 34.4%. En Colima, sigue al frente Indira Vizcaíno con 31.5% y le siguen Mely Romero, del PRI-PAN-PRD, con 26% y Leoncio Morán, de MC, con 21%. En Guerrero, está cantado que ganará Evelyn Salgado (hija del controvertido senador Félix Salgado) con al menos 38% de preferencias y el priísta Mario Moreno al parecer se quedará atrás con un 27%. Mientras en Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez va con 45% adelante de Carlos Herrera, de PRI-PAN-PRD, quien alcanza un nada despreciable 39.7%, en tanto que el senador Cristóbal Arias, apenas suma 7%

En Nayarit, adelanta el senador morenista Miguel Ángel Navarro con 44.5% por sobre Ignacio Flores de MC, quien suma 31.4% y Gloria Núñez, de PRI-PAN-PRD, quien suma 18% de preferencias. Y en Nuevo León, persiste la tendencia con el senador del MC, Samuel García con 39% y el priísta Adrián de la Garza con 22.3%, mientras la morenista Clara Luz Flores no levanta de 18%.

En Querétaro, todo está en claro en favor del senador panista Mauricio Kuri quien lleva 46% de preferencias por sobre la morenista Celia Maya, quien suma 28.7%. En San Luis Potosí igual quien lidera es el muy, muy, pero rete muy cuestionado Ricardo Gallardo, del Verde, con 32.8% por sobre Octavio Pedroza del PRI-PAN-PRD, quien suma 26% y Mónica Rangel de Morena, con 24%.

En Sinaloa, sigue arriba Mario Zamora de PRI-PAN-PRD con 46.8% por sobre el morenista Rubén Rocha, quien lleva 40.3%. En Sonora, igual sigue arriba el priísta Ernesto Gándara, con la alianza PRI-PAN-PRD, con 42% de las preferencias por sobre el expriísta-excolosista, expanista-foxista y ahora morenista-Amloista Alfonso Durazo, quien apenas suma 37%.

En Tlaxcala, la aliancista PRI-PAN-PRD Anabell Ávalos va con 42% por sobre la morenista Lorena Cuéllar a quien le dan 37%. Y en Zacatecas dan 46.5% para la senadora Claudia Anaya por sobre el 38.4% del morenista David Monreal quien arrancó el proceso arriba y parece bajo al final.

De confirmarse con votos el próximo 6 de junio, las proyecciones de Arias-Consultores habrían adelantado la debacle de Morena-AMLO.

Fuerte golpeteo vs AMLO: Monreal

Luego de que a fines de la semana anterior advirtiera que los delitos electorales se castigan ahora con cárcel, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que México vive momentos cruciales, en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador vive fuertes arremetidas por parte de diferentes actores políticos de oposición e, incluso, una inusitada rebelión de órganos constitucionales.

“… hay una clara muestra de enfrentar al Ejecutivo con decisiones que afectan la tranquilidad y la gobernabilidad de la República”, precisó. Por ello convocó a la unidad interna de Morena.

