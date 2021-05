Se suman más de 40 líderes del PRI a la candidatura de Romina Contreras

Su proyecto, en Huixquilucan, abierto para todos

Huixquilucan, Estado de México.- Más de 40 liderazgos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumaron a la campaña política de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal, Romina Contreras Carrasco, quien afirmó que su proyecto está abierto para todas las personas, independientemente de su afinidad política, que tengan interés en hacer que Huixquilucan siga avanzando y que éste sea un lugar más próspero para sus habitantes.

“Todos somos Huixquilucan y mi compromiso es que cada una de las comunidades y cada uno de los fraccionamientos o colonias tengan un plus, todos van a tener obra en lo que sea necesario, ya sea en materia de agua, de pavimentación de calles, en seguridad, en cuanto a espacios deportivos o parques o centros de desarrollo comunitario; es decir, cada comunidad va a crecer en este gobierno”, afirmó.

“En el momento en que una comunidad crece y avanza, el municipio está en paz, queremos tranquilidad, educación, salud y por eso nuestro municipio seguirá avanzando, por eso debemos trabajar todos como una sola fuerza y voz, pues solo así lo vamos a lograr. Gracias por sumarse a este proyecto, esto me da aún más fortaleza, me siento más respaldada y apoyada, y no los voy a defraudar, pues soy una mujer de hechos y de resultados”, destacó.