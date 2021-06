Nicko Belic hace lo “Imposible” junto a Yampi y Ñengo Flow

El inglés lanza sencillo en colaboración

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales

Arturo Arellano

Entre todo lo que hoy por hoy ha cambiado, no sólo está la forma en la que escuchamos música, también los ritmos que nos acompañan día con día y sobre todo, la manera en que nuevos artistas se suman a nuestras bibliotecas de reproducción. Ritmos como el reggaetón y sus diferentes variantes se han desarrollado a través de talento nuevo como es el caso de Nicko Belic, quien se encuentra lanzando su mas reciente sencillo “Imposible” en colaboración con Yampi y Ñengo Flow.

Para dar detalles al respecto, Nicko, originario de Londres Inglaterra, platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN. “Esta canción es un junte grande que hizo posible Yampi, con quien tengo trabajando por varios años, él estuvo conmigo en Miami y nos hicimos amigos, le tiró a este proyecto y afortunadamente el mismo fin de semana que lo hablamos, comenzó a tomar forma. Yo tenía algo escrito, pero juntos en el estudio fue que dimos con la idea y la canción completa”.

Describe que la canción habla de cuando uno está en una relación y te asfixian con restricciones, acabando con tu libertad “vas a un lugar con ciertas personas de fiesta, pero cuando uno tiene pareja, uno debe dar respuestas todo el tiempo, dónde estás, con quién, cuánto tardas, es imposible vivir uno libre, si uno está en una situación como esa, sin que puedas hacer nada con tanta interrogante”.

Musicalmente, dijo “es un reggaetón, no diría que es un perreo en sí, pero sí es un reggaetón comercial con ritmos de ese tipo, con toque de trap, mucho más original, algo que sin duda se oye diferente a lo que suena, pero sin salir de lo comercial o lo que le está gustando a la gente en la actualidad”.

Es así, que la respuesta de la gente ha sido positiva, afirma “es lo que me tiene más feliz, porque ha sido maravilloso, nos dan mucho apoyo, tenemos muchas reproducciones en YouTube, la gente demuestra mucho apoyo, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, los resultados son muy buenos y para ellos seguiremos trabajando, con mucho nuevo material”.

Al haber nacido en Inglaterra, refiere “nací en Londres, pero me fui a Colombia, donde me crié hasta los 10 años. Eso fue lo que más me influyó en mis pilares, en mis bases, después me regresé a Londres, pero ya lo traía en la sangre, los primeros años de mi vida los pasé en Colombia y cuando regresé a Londres, pasaba mucho tiempo con la comunidad hispana que es muy grande. Nunca me alejé completamente de mi comunidad y raíces, de hecho, mis padres son colombianos, por eso decido cantar reggaetón”.

Adelantó que primero va a dar tiempo de difusión a este sencillo “más tarde iremos sacando música cada mes y vamos a salir con el disco entero después, porque tenemos muchas cosas listas, de ahora en adelante. Tengo muchos sencillos en que estoy solo, y muchas canciones también con colaboraciones”.

Con el hambre de conquistar todas las altitudes con su música afirma “Yo diría que sí tengo ese sello que me hace diferente, no necesariamente algo físico, pero más que nada en mi música, siempre trato de hacer algo que incluya lo que suene en el momento, pero con mi propio sabor, me aseguro de que mi música sea diferente para que cuando la escuchen digan es ‘Nicko’ y me sigan buscando”.

Finalmente, adelantó que “por ahora no tengo palabra competa de los shows, porque apenas estamos saliendo del Covid-19 y las cosas no están del todo relajadas, pero una vez que se pueda. comenzaré con conciertos, estamos hablando para ir a Colombia, Puerto Rico, México, hay muchas cosas planeadas, ojalá que podamos lograrlas, mientras tanto, solo puedo dar siempre gracias por el apoyo y les invito a que sigan pendientes porque hay mucha música para soltar este año”, concluyó.