Declinan candidatos

Desde el portal

Ángel Soriano

Al finalizar las campañas proselitistas, el presidente del Consejo Estatal de Morena en Baja California, Rafael Figueroa Sánchez, se sumó al proyecto del candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon a la gubernatura de la entidad y en Oaxaca el suplente del dirigente estatal del PT, Benjamín Robles Montoya renunció al cargo y se unió al candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la diputación federal, José Antonio Hernández Fraguas.

En Guerrero, Manuel Negrete Arias, candidato de Fuerza por México, se unió a la candidata de Morena, Evelyn Salgado; Francisco Martínez Neri, abanderado de Morena a la alcaldía de Oaxaca, recibió adhesiones de otros contendientes, como el independiente Pablo Arnau Carreño y al finalizar su campaña, acusó al gobernador Alejandro Murat de intervenir en favor del candidato del PRI-PAN-PRD, Javier Villacaña, no obstante que “platiqué con él y le pedí no interviniera”.

El ex rector dijo que no sólo ganará Morena la alcaldía de Oaxaca de Juárez, sino que la gubernatura en 2022. En Mexicali el ex morenista Figueroa Sánchez manifestó que Morena ha decepcionado a la militancia con las actitudes de prepotencia del gobernador Jaime Bonilla, quien no ha cumplido con sus promesas de campaña y el avance de la delincuencia en la entidad y la falta de servicios a los sectores más marginados.

Compradas, acordadas, por intereses o por convicción, es parte de la lucha política por la obtención de cargos públicos desde los cuales habrá recursos para pagar facturas a decenas de partidarios y financieros que colaboraron para el desarrollo de las campañas y el éxito de sus candidatos y, como siempre, será con recursos públicos cómo se pagan los costos de la labor proselitista de ganadores y perdedores, esperando se acepten los resultados oficiales.

Turbulencias

También habrá cambios

en el gabinete

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acatará la orden del INE de bajar dos o tres conferencias mañaneras donde se afirma hace propaganda oficial y reconoció que tiene diferencias con el organismo, asimismo, anunció que este fin de semana supervisará el Tren Maya y el domingo votará en Moneda, a 20 metros de Palacio Nacional, y se mantendrá pendiente del proceso electoral, luego de lo cual revisará posibles cambios en su Gabinete. La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, de quien se adelanta su renuncia, afirma que está más fuerte que nunca, en tanto la sinaloense Tatiana Clouthier -se afirma- se prepara para ir a Bucareli… En Nuevo León se asocia en negocios inmobiliarios a los candidatos a la gubernatura, Fernando Larrazábal Bretón -de origen oaxaqueño-, abanderado del PAN, con el del PRI, Adrián de la Garza, afirmándose que al primero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto investiga el origen de su colosal fortuna calculada en 1,200 mdp. Ambos tienen un acuerdo de seguir acumulando ganancias sea quien sea el ganador… En tanto el gobernador Alejandro Murat puso en marcha la Mesa permanente de Seguridad para disuadir y evitar conflictos electorales, dada la efervescencia por la votación… Tuvimos interlocución directa con grupos y organizaciones, líderes sindicales, organizaciones y de cámaras, nosotros no vamos con el tema de manipular, de acarrear ¡Que flojera! dijo Raúl Castellanos Hernández, candidato del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) a la presidencia municipal de Oaxaca. Los tiempos que se viven con Covid privilegian el uso de la tecnología para evitar aglomeraciones y contagios señaló al hacer un balance de su campaña. “Nosotros no tenemos compromisos o complicidades con nadie, somos oaxaqueños y vamos a trabajar por esta ciudad que amamos”, dijo.

