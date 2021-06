Alberto Fernández debe pedirnos perdón

Víctor Sánchez Baños

Hizo escarnio de mexicanos y brasileños

Se cree europeo y discrimina a americanos

López-Gatell, lo sacan de la exposición

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien es admirado por varios funcionarios de la Cuarta Transformación, quiso hacerse el gracioso con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el traspié que dio es memorable. Su zalamería resultó un resbalón.

Le atribuyó una frase a nuestro Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, lo que es otra equivocación.

Fernández dijo en, atribución a Paz, que los mexicanos “salieron de los indios” y los brasileños “de la selva”, mientras que los argentinos, “de los barcos” que venían de Europa, por la que le llovieron críticas de racista y prejuicioso que lo obligaron a ofrecer disculpas a quienes se sintieron “ofendidos”.

Primero no fue Octavio Paz, sino el compositor argentino Litto Nebbia. Segundo, pese a que la mayoría de los mexicanos tenemos genes indígenas, Fernández habla de su orgullo europeo.

Segundo, quienes conocemos Argentina, más allá de Buenos Aires y en el sur del país, sabemos que muchos argentinos no llegaron en barco y son discriminados por los que se creen descendientes puros de europeos, como Fernández.

Es tal el racismo estimulado por la clase política, que hasta hay ciudades enteras que se dicen descendientes de alemanes e italianos y no permiten que se acerquen los oriundos de comunidades autóctonas.

Hasta los cantautores argentinos jugaban con esas expresiones como Alberto Cortés, Facundo Cabral e incluso el miso Litto Nebbia. Pero lo hacían con tal finura que daba risa. Claro que nunca lo hacían para lambisconear con otro gobernante, por el simple hecho que viene de Europa.

Independientemente de todo ello, el presidente argentino, amado por la izquierda mexicana, debe pedir perdón a los mexicanos y a los brasileños. Ambas comunidades no son tan silvestres como la Dinastía Fernández-Kirchner, que ha hecho de Argentina un país pobre. De verdad, tengo muchos amigos argentinos que son respetuosos y, especialmente, simpatizantes con la cultura mexicana y que no los representa Fernando.

Por ello, le exijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que a su vez le exija a Fernández que pida perdón a los mexicanos, ahora que está de moda pedir perdón hasta el gobierno español por crímenes durante la “conquista” cuando aún no estaba conformada como una nación.

Que Alberto Fernández pida perdón ante la ofensa, calificándonos de descendientes de los indígenas, lo que en lo personal no me ofende ya que en mis genes llevó esa información, así como la de los europeos. De ello estoy orgulloso.

Pero usar esas expresiones para ridiculizarnos, como lo hizo el presidente argentino, eso es una ofensa.

10 DE JUNIO NO SE OLVIDA: La verdad es que si se olvida. Si le llegas a preguntar a los jóvenes menores de 25, no se acuerdan lo que ocurrió esa fecha de 1971. Fue llamado el “halconazo”, promovido por el entones presidente Luis Echeverría, para evitar que los jóvenes salieran a manifestarse y se generara otro 2 de octubre de 1968, tras una cadena de manifestaciones que no sólo en México se escenificaron, sino en muchos países del mundo occidental. El 2 de octubre se estima que murieron más de 100 personas a manos del Ejército y la policía, en una celada que le hicieron agentes de la Dirección Federal de Seguridad, para frenar las manifestaciones 10 antes del inicio de las Olimpiadas de ese año en el país. El 10 de junio de 1971, sirvió para frenar las aspiraciones presidenciales del que era el regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, a quien indilgaron la formación del grupo paramilitar que mató a decenas de jóvenes normalistas, del IPN y la UNAM. Pero, esto es historia. Ya suman 50 años de esa masacre considerada genocidio y está tapado por hojas y hojas de historia nefasta desde los altos mandos del gobierno. ¡10 de junio si se olvida!

LÓPEZ-GATELL, LE QUITAN EL SONIDERO: Gracias! Gracias! Gracias! Se acaban las conferencias vespertinas del subsecretario de salud y responsable de la pandemia, Hugo López-Gatell. Estas conferencias las utilizaba para promover su agenda ideológica y personal. Nunca proporcionó información útil para disminuir el número de muertos por el Covid. Por el contrario, generaba confusión con esos mensajes, que después deberá dar explicaciones. Sin embargo, que no se vaya a su zona de confort. Necesita entregar estadísticas oficiales, con la que la población tenga referentes para manejar una crisis sanitaria que Hugo López-Gatell, simplemente la dejó crecer, con el consabido saldo oficial de 250 mil personas muertas, que podrían llegar hasta 650 mil. En fin, gracias que ya se va el doctor… pero en filosofía que atendía temas de salud.

MOVISTAR: Movistar participa en el congreso “Lo que de Verdad Importa “ que impulsa los valores universales en México. En la conferencia que organizó Marta Vegas, Líder de Sostenibilidad en Hispanoamérica, de la telefónica, se resaltó un discurso que apuesta por la creación de una mejor sociedad, en la que los valores de perseverancia, solidaridad, superación, trabajo en equipo y resiliencia se conviertan en un compromiso personal y una responsabilidad social.

