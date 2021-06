Salud y CDMX no se ponen de acuerdo… dejan la responsabilidad a los padres

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Durante la larga reclusión impuesta por la pandemia de Covid-19 se apreciaron diferencias de criterio entre el gobierno de la Ciudad de México y el vocero oficial, por parte de la Secretaría de Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell, pero las partes negaron distanciamiento.

Esta situación cambió radicalmente el viernes anterior, cuando la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que durante la semana que inicia la capital del país seguiría en semáforo epidemiológico color verde -la cual permite realizar con normalidad casi cualquier actividad- pero la autoridad sanitaria federal dijo NO y nos regresó al color amarillo, que implica algunas limitaciones, principalmente la vuelta a clases presenciales.

Pronto, en las dos partes, o en la oficina del jefe de ambos, se dieron cuenta del riesgo de exhibir divisiones, sobre todo después de los malos resultados electorales del partido oficial, Morena, que les hizo perder gran parte de las alcaldías capitalinas.

Para eliminar esa imagen de desacuerdos, un tercero, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) -oficialmente parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque en la práctica es dependencia del gobierno capitalino- confirmó que, a partir de hoy, lunes 21, se suspende el regreso a clases presenciales en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica.

Parecía una sentencia definitiva, lo que daría la razón a la Secretaría de Salud que decide el color del mencionado semáforo sanitario. Sin embargo, la autoridad educativa dejó abierto un resquicio que, sean los propios planteles educativos los que, “en libertad y consenso”, decidan si continúan con actividades presenciales, en la modalidad de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).

Esto significa que, cada centro, podrá decidir si realiza jornadas contra el rezago escolar, asesoría pedagógica, apoyo psicoemocional, acciones de limpieza y sanitarias, trámites escolares, uso de equipos, servicios e infraestructura escolar, así como acciones de construcción y mantenimiento.

Eso sí, de acuerdo con esta autorización, los planteles que decidan continuar con actividades presenciales deberán cumplir con lo establecido en la Guía de Orientación para la Reapertura de las Escuelas ante Covid-19, emitida por las Secretarías de Salud y de Educación Pública el 28 de mayo.

Parece una decisión salomónica, que dejaría parcialmente satisfechas a las dos partes que tomaron decisiones divergentes.

Lo malo es que la responsabilidad se les deja a maestros y padres, quienes deberán decidir si arriesgan su propia salud o la de sus hijos.

Claro, esto está en consonancia con la política de la llamada Cuarta Transformación de dar prioridad a las decisiones del “pueblo sabio”, del cual obviamente forman parte profesores y padres de familia.

El PAN acusa a AMLO de conceder “impunidad total”

a presuntos responsables de la tragedia en la Línea 12

Otro tema pendiente para los gobiernos federal y de la Ciudad de México es la tragedia de la Línea 12 del Metro, a la que al parecer se trata de ocultar bajo toneladas de escombros.

Sin embargo, los partidos de oposición no dejan de exigir cuentas y sancionar a quienes resulten responsables.

Por ejemplo, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, denunció una “impunidad total” otorgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los presuntos responsables del desplome que dejó un saldo de 26 muertos y 80 heridos.

Cortés comentó que el informe sobre la Línea 12 y las reacciones de López Obrador demuestran que él no pretende hacer justicia contra los responsables del desplome ocurrido el 3 de mayo. Según el panista, el informe preliminar dejó muy clara la responsabilidad de Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por apresurar la obra y recibirla sin revisar, por lo que Cortés Mendoza sugirió que el canciller debería renunciar para ser investigado.

“Ebrard tendría que renunciar y de no hacerlo ser despedido, para poder ser enjuiciado por probable homicidio no intencional. Además, Marcelo Ebrard junto con Mario Delgado -el actual dirigente nacional de Morena, ex secretario de Finanzas capitalino durante la administración de Ebrard- tendrán que responder por las compras a sobreprecio y sin las especificaciones técnicas necesarias de vagones, materiales y equipos”, expuso Marko Cortés.

Para el presidente López Obrador es mucho más importante preservar la carrera política de Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, que hacerles justicia a las víctimas de la Línea 12, acusó Marko Cortés.

“La nueva élite del poder tiene dos varas para medir: al conductor que chocó un tren del Metro en Tacubaya en marzo del 2020, con saldo de un muerto y 42 heridos, se le acusó de homicidio culposo, pero a Ebrard, Delgado y Sheinbaum responsables de la deficiente e incorrecta construcción y mantenimiento de la línea 12 “, recordó el panista.

Legisladores del PRI no respaldarán

reformas que afecten a organismos autónomos

En contra de lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que buscaría los votos de legisladores del PRI para respaldar las reformas constitucionales que tiene planeadas, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que su bancada en la venidera LXV Legislatura del Congreso de la Unión no acompañará ninguna iniciativa de reforma que atente contra los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), ni respaldarán la militarización del país.

En la reunión plenaria de los futuros diputados del PRI -uno de los cuales será el propio presidente del partido- el dirigente nacional priista confirmó que, por unanimidad, fue elegido coordinador de su bancada el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

“En la Cámara de Diputados se tendrán que construir acuerdos, pero nosotros no vamos a apoyar estas iniciativas”, reiteró el todavía gobernador de Campeche con licencia, aseguró que los priistas no permitirán la militarización del país, conforme a lo anunciado por el presidente López Obrador de que la Guardia Nacional pase a formar parte totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Seremos una oposición firme, directa y comprometida con los ciudadanos. No acompañar estas iniciativas porque no son en beneficio del pueblo de México ni fortalecen las instituciones”.

Por otra parte, los actuales diputados del PRI, en el Palacio de San Lázaro revivieron la vieja historia del avión presidencial que ni se vendió ni se rifó y anunciaron que exigirán cuentas claras de gastos y mantenimiento.

La bancada del PRI acusó la falta de claridad y transparencia en el proceso de liquidación de la aeronave y preocupación porque se “malbarate”, luego de que el 11 de junio pasado, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) dio a conocer la venta del avión presidencial “Benito Juárez” por un monto de 65 millones de pesos.

En un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Congreso, los legisladores del tricolor pidieron “transparentar los gastos de mantenimiento y operación de la aeronave TP-01 José María Morelos y Pavón y el costo real de la organización de la rifa de la Lotería Nacional”.

La bancada priista recordó que, en noviembre de 2018, la aeronave fue enviada a Victorville, California, Estados Unidos, para ser resguardada hasta concretar la venta, lo que derivó en un pago mensual de poco más de 33 millones de pesos por mantenerlo en ese recinto. Pero como no se logró vender, en 2019 el presidente López Obrador anunció una rifa que se realizó el 15 de septiembre siguiente; sin embargo, la bancada del PRI señaló que los gastos del concurso no son claros y que existe la duda sobre si se recuperó el gasto por temas de mantenimiento o implica un nuevo desembolso.

Por otra parte, luego de que parecía estar en proceso de recuperar la normalidad, el estado de Quintana Roo, principal punto turístico de nuestro país por ingreso de divisas, enfrenta nuevas dificultades: una, derivada de un rebrote de los casos de Covid-19 y ese fenómeno natural cada vez más frecuente e intenso, que es el arribo del sargazo.

Al respecto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, explicó que hay avances gracias a la colaboración de particulares y autoridades, coordinadas por la Secretaría de Marina.

riparcangel@hotmail.com