Ángel Soriano

Acosador sexual en la Iberoamericana -de acuerdo a testimonios de sus alumnas-, y de mentir de austeridad durante su “campaña” presidencial en 2012, al simular que viajaba en una destartalada combi cuando en realidad se transportaba en autos de lujo, Gabriel Quadri de la Torre, otra vez en el escenario nacional arremete contra el sureste de México.

La región, con invaluable riqueza natural, arqueológica y vastos recursos humanos y mineros, sede de ancestral cultura mesoamericana, es motivo de ataques del malogrado aspirante a la Presidencia de la República que considera que la única riqueza aceptable es la que genera la industria en el centro y norte de la República, ayuna de valores espirituales y culturales.

México sería potencia media si no cargara con Guerrero, Chiapas y Oaxaca, dijo en una ocasión el hoy diputado federal electo, postulado por la coalición PRI-PAN-PRD, misma que, sin reparar en sus antecedentes racistas, separatistas y acosador sexual, lo postuló, pese a los agravios que ha vertido contra esa parte del país y de la Nación en su conjunto.

Ahora, ya como diputado federal, Quadri se dispone a “cancelar” el Tren Maya, el programa Sembrando Vida, que abarca Centroamérica, y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Si bien el voto del repudiado legislador cuenta, no será suficiente -al igual que el del resto de su perversa coalición-, para echar atrás los programas sociales del gobierno federal en beneficio de la región; insultos y descalificaciones del falso ambientalista son insuficientes y lesivos para México.

Turbulencias

Los negocios de los Gómez Mont

Como director de Fonatur en la época del presidente Felipe Calderón, Miguel Gómez Mont, hermano de Fernando, entonces titular de la Segob, compró en 120 millones de dólares, de recursos públicos, un rancho propiedad del ex secretario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo Corro, en los límites con Nayarit, para un desarrollo turístico. El lugar, de gran belleza pero inaccesible, no fue posible impulsar el proyecto y fue abandonado. Hoy tampoco nadie quiere invertir en esas 2,500 hectáreas y tendrán que ser fraccionadas para ser rifadas en diciembre próximo y obtener recursos para impulsar el desarrollo social de la zona. “Buenos negocios privados con recursos públicos” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador… El rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, puso a disposición de la Comisión Electoral la continuidad del proceso de elección de rector, con la expectativa de que esta etapa se caracterice por el diálogo civilizado, la estabilidad y la construcción de consensos, al entregar el Informe Especial de Actividades 2020-2021, destaca el trabajo articulado en tres grandes dimensiones: Educación de Calidad, Nueva Cultura Universitaria y Gestión Moderna y Eficaz… Rafael Sánchez Bravo, Director del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo, sostuvo que México registra una sequía histórica desde 2020 y como consecuencia la Ciudad de México carecerá de agua potable en 2022 lo que implicará una sequía severa por lo que propuso la cosecha de agua de lluvia en edificios públicos, unidades habitacionales y casas-hogar como parte de una política pública permanente; planteó la construcción de un Acueducto Nacional desde el sur del Golfo de México hasta la franja fronteriza con la Unión Americana para aprovechar los excedentes de lluvia en el sur-sureste del país y consideró es viable crear un Canal de Recuperación de Agua de Lluvia que se desborda en los Ríos Grijalva, Usumacinta y Coatzacoalcos pues con ello se evitarían las inundaciones anuales en Chiapas, Tabasco y Veracruz… Más que seguir el ejemplo de su abuelo y de su padre, Pablo Sandoval Ramírez, Irma Eréndira se dedicó, desde la SFP, a la grilla para apoderarse de su natal Guerrero “ayudada” por John Ackerman. Finalmente, se dieron cuenta que el poder no era de ellos…

