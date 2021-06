Tamaulipas, juego del gato y el ratón

Desde el portal

Ángel Soriano

En una nueva maniobra, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca elude la Justicia federal y se acoge a la protección del Congreso de Tamaulipas, previo a la entrada de la mayoría parlamentaria de Morena que lo dejaría sin fuero y a merced de la FGR, que lo juzgará por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Mediante reformas al Artículo 84 de la Constitución Local y al 44 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, extiende su fuero hasta 2022, al establecerse que la decisión del Congreso local de no homologarse a las Cámaras federales de senadores y diputados, es definitiva e inatacable, en consecuencia, preserva su autonomía y se ejerce plenamente la soberanía estatal. Así, al margen del Senado y de San Lázaro, el Congreso tamaulipeco de mayoría panista aprobó con 29 votos a favor, seis de Morena en contra y una abstención, las reformas legales que le permitirán seguir en el cargo sin poder ser detenido por la FGR que ya giró orden de aprehensión y también evadir el cerco estadounidense.

Cámara de Diputados, Senado y la SCJN no han podido en contra del Congreso local, incluso dejará colgados de la broche a la mayoría de Morena que ganó las elecciones del 6 de junio y que han llevado a García Cabeza de Vaca a desarrollar su destreza jurídica -o la de sus abogados-, para realizar una nueva jugada política legal que, hasta el momento, no se sabe hasta donde llegará.

Turbulencias

Congreso de Oaxaca, contra hombre armado

El Congreso de Oaxaca arremetió nuevamente contra el Ejecutivo estatal y reclama el cargo de Coordinador Estatal de Protección Civil a Oscar Valencia García, en aras de equidad de género, para una mujer y se acordó un punto de acuerdo para pedir al gobernador reconsidere el nombramiento en favor del ex diputado local y federal por la costa, “quien tiene malos antecedentes, ya que en su campaña era conocido como el candidato armado porque siempre estaba rodeado por hombres armados, incluso con rifles de asalto”. El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado Flavio Sosa Villavicencio… Reformular la política de seguridad que ha resultado un fracaso, demandó la diputada Dulce Maria Sauri, al señalar que deben considerarse a las autoridades estatales y municipales y a la diversidad regional, pues la centralización de decisiones desde la Presidencia de la República no ha funcionado, con lo cual prácticamente la legisladora yucateca desconoce la función de la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, que ha resultado ser menos que un florero. Seguramente se entera de lo que pasa en el país a través de la prensa escrita… El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presumió que entregará a su sucesora, María Eugenia Campos Galván “mucho mejor Hacienda pública.. Con recursos suficientes para enfrentar compromisos inmediatos y finanzas estables. Nada que ver con lo que a mi me tocó: un estado en bancarrota por el pillaje y el latrocinio”, en tanto que la ex alcaldesa de Chihuahua dijo que empezará por ver que le deja su correligionario del PAN… Treinta organismos descentralizados, entre ellos fideicomisos, la Escuela de Parteras Tradicionales y el Comité de Atención a Víctimas, serán desaparecidas en Guerrero en la próxima administración anunció el senador Félix Salgado Macedonio en un evento donde estuvo acompañado de su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, quien no opinó nada al respecto…

