Viajando en sueños

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

MUCHO NOS PREGUNTAMOS LAS RAZONES POR LAS QUE SOÑAMOS DESPIERTOS, VIENDO A LA NADA O AL TODO EN EL UNIVERSO O BIEN, VOLAMOS EN LOS SUEÑOS CON PLÁCIDAS HISTORIAS O TERRIBLES PESADILLAS. Algunos dicen que es porque son deseos reprimidos, otros que son frustraciones, emociones no dichas o ancladas en los recuerdos, en fin, la especulación es mucha y nadie dice lo que en la realidad siente en esos espacios de tiempo que nadie sabe de dónde vienen ni a dónde irán.

El día de ayer somnoliento en la cama porque no dormí bien por los dolores de la ciática, de pronto aparecieron imágenes de la montaña donde los guerreros águila y los caballeros tigre solían estar en algunas ceremonias y claramente observé lo que siempre pensé que hacían en esos ritos, pero que jamás entendí, la soledad y la mala vista a veces juega malas jugadas y el olor del mezcal de la zona y las tortillas y sopes invadían los espacios del hambre. Seguro los espíritus se burlaban por la mala visión que aún traigo y donde los lentes son vitales para medio aclarar las cosas y de pronto sentí el vuelo de las mariposas dejando los capullos y saliendo a tomar el elixir de la vida en la miel de las flores y los colores, posándose en mi lado izquierdo, siempre que se posan las mariposas en mi lo hacen en ese lado como si quisieran darme un mensaje y de pronto llegué a Yagul, en Oaxaca, tratando de recorrer el misterio de esa zona y llevado por el canto de los colibríes pude ver otras regiones del lugar y observar las cuevas y los colores mágicos y subí a su cima para observar de todos lados y sentir el viento corriendo en mi cuerpo dejando los olores de las plantas de copal. Ustedes deben saber que el copal solamente se deja oler cuando se rasca su piel y sale el líquido de ese olor tan especial que lo lleva a uno hasta las ceremonias más ilógicas y los lugares más tiernos o brutales de la época y uno se pregunta de dónde salen las imágenes de los sueños, ahí, estuve practicando ejercicios de tensegridad usados por Carlos Castaneda para aumenta la energía y dirigirla a los puntos clave y eso ha sido maravilloso porque de pronto me perdí entre los cantos de pájaros y de chapulines y el viento y en esos filamentos de camino apareció uno de los más extraños personajes que dijo ser brujo de la región y me tomó de la mano y me talló con hierbas la cabeza y las manos diciendo que esa limpia me protegería de males humanos, pero no de males de dioses y bueno, creo que por ahí ando hoy.

Días después subí a MONTE ALBÁN, ahí me quede viendo la enorme plaza y observó los “danzantes” y me quedó dormido un tiempo en su seno cerca de un extremo y viajaba en sueños a otros mundos, nada duros ni terribles, con suaves notas y olores de yerba mojada y gritos de niños correteando entre los edificios que siempre llaman a nuevos sueños y nos dejan sin respuestas de las razones y de los porqué que no se explican en algunos de ellos, como en el observatorio, donde tenemos figuras que no llevan a otros mundos y cambian de tiempos y circunstancias, y casi al caer el día un perro negro comienza a aullar y danza con ritos extraños como si estuviera alocado y se coloca a mi lado y me lame la mano, al voltear al cielo veo un sol rojizo hermosamente posando arriba de una de las pirámides como llamando al silencio y el silencio se hace en la zona, se terminan los gritos y los idiomas extraños de gente que están impactadas por esa magnitud del tiempo y esa enorme belleza, y de pronto llueve como para limpiar el cuerpo y el alma. Como si fuera la limpia del cielo y de los espíritus que siempre nos rodean en las noches del sueño o las del velar pensando en todo y en nada y llegando los recuerdos y los ríos y las selvas y los mares y las plantas y los animales correteando entre el monte y los cantos de pájaros luciendo sus colores y amores.

Voy hacia EL TULE, ESE HERMOSO Y VIEJO ÁRBOL TESTIGO DE TIEMPOS Y DE TODO LO QUE HA SIDO EL RONDAR DE LAS GENTES A SU LADO, ADMIRADOS POR SU GRANDEZA Y SUS FORMAS Y SUS RAMAS INTENSAMENTE VERDES. Al lado la pequeña iglesia del sitio, hermosa y silenciosa, oliendo a velas de cera de miel y de susurros de rezos viejos pidiendo los favores del alma y de los bienes del cuerpo, hay el olor del copal, del que tiene el color negro como para eliminar los malos tiempos y del que tiene el color dorado como para solicitar los bienes nuevos y escucho a una vieja decir: MI FUERZA ES LA FUERZA SALUDABLE Y CREADORA DE DIOS en mí y me volteo y la veo llorar y arrodillada pide por la salud de las gentes que dicen sufren en todo el pueblo y pide no para ella sino para los demás.

Recorrer Oaxaca es como andar en el tiempo, el nuevo y el viejo, los años dorados y creativos de muchas cosas que lo dejan a uno asombrado; MITLA, la ciudad de los muertos siempre está viva y en cada parte de sus edificios nace una forma y una idea, dicen que por ahí, bajando a las cuevas se puede recorrer hasta el mar en cuatrocientas leguas y uno se deja ir por las ideas y los cuentos y las leyendas y recorre el mercado para observar los tejidos y en cada prenda la vida que van dejando las tejedoras y tejedores que no salen de su pueblo porque son de ahí y no van a muchos sitios porque lo cuidan y venera con el sudor y su trabajo, se antojan las nieves de todo y los mezcales de muchos lados, como que desde MITLA, los magueyes dan su sangre para recordar a los viejos tiempos y gozar de los nuevos pasos por la vida en estos sitios que son tan especiales, mágicos y llenos de olores y sabores donde las lágrimas no caen en el suelo, sino que penetran el corazón y llenan de sentimiento.

