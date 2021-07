A grandes males, pomadita Slim

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES SIN SABER CÓMO, CÓMO NO SE SABE LO OCURRIDO EN LA LÍNEA 12 DEL METRO, SE CONOCEN MUERTOS, HERIDOS Y GASTO DE TRES SEXENIOS DE MÁS DE 40 MIL MILLONES DE PESOS Y SIN PODER PAGAR LOS VAGONES Y LOS DEMÁS GASTITOS QUE DAN YA POR “MUERTO”, A ESA LÍNEA QUE SE USÓ COMO UN TRAMPOLÍN POLÍTICO Y SE QUEDÓ LA ALBERCA SIN AGUA… ASÍ SE BAJÓ DE LA DIRIGENCIA DEL METRO Florencia Serranía, sin explicaciones, porque no las tiene y sin dejar que el tiempo ponga tierra y olvido en tales detallitos que lastiman a más de uno y bueno, total, el Presidente no tiene culpa de eso y Carlos Slim tiene mucho dinero para solucionarle el problema a los que lo tienen y por varios sexenios, esto es en verdad tener colmillo político o mucha suerte… y buenas relaciones.

Hoy que escribo esto, en realidad es el día 28 de junio, día de SAN JUDAS TADEO y les debo declarar que en realidad los milagros existen o cuando menos la gente buena y solidaria que brindan la mano amiga a los que andamos medio caídos ahí siguen, mil gracias por su apoyo y solidaridad, cuando uno requiere de un vaso de agua es cuando está a punto de morir de sed y llega el agua bendita con la sonrisa del que apoya en el mejor momento. Por ello, gracias a todos los que de una forma u otra nos dieron su mano amiga y su apoyo solidario. Dios les bendiga.

Es claro que en política, además de la pasión, la determinación, la constancia y la buena fe, uno, tal como sostiene el Presidente, debe tener suerte para superar lo que se debe superar en la carrera política, ahí, con esa suerte y buen humor, sabiendo correr los riesgos de todo, Carlos Slim, sin duda sabe que en política: “EL QUE NO APUESTA NO GANA y él sabe apostar al bueno y no anda con pichicaterías ni jodencias pensando en cómo pagarán los que pierden el camino. En serio que cuando menos lo recuerdo cada mes cuando tengo que pagarle los usos de los teléfonos y donde sería bueno que él que es hombre bondadoso y atento conozca que muchos de sus achichincles antes de que se venza la factura ya están rechingando en que uno la pague y no dicen nada cuando sin más ni más aparecen cantidades mayores a las pactadas en los contratos, pero son tan mañosos que le aumentan cien pesos, y pues, por esas cantidades nadie ocurre a los centros TELMEX para perder horas en las aclaraciones y les deja el moche que a millones nos van chingando y con eso se hacen los “cochinitos” y las fortunas y ni quien pegue de gritos, menos con tan poderosos y rico personaje… por ello, es bueno recordar lo que decía FIDEL CASTRO: “Solamente tengo admiración por tres Carlos: CARLOS MARX, CARLOS SLIM Y CARLOS SALINAS DE GORTARI” por ello ni hablar de Vicente Fox, aunque ande soñando adelantado por los humos de la mariguana en los enormes negocios que superarán a los Oxxo normales por los OXXO MARIGUANEROS, pues soñar no cuesta nada, pero a veces andan con pesadillas… y es que ahora que se le venga la consulta popular, seguro no lo bajarán de gato con botas y de ser el primer gerente con funciones de Presidente ordenado por las “aguas negras del imperialismo yanqui” la famosa “Cacacola”… pero con ron es buena.

Y ya que hablamos de la “mota”, pues sería bueno que nos aclaren las reales condiciones para tener una concesión de venta legal de dicho producto que al parecer será un enorme negocio para algunos políticos y empresarios que andan en la onda. Claro, que muchos que han realizado las inversiones para estos changarros dicen que sigue siendo mucho más barata la mariguana ilegal que la legal y al parecer mucho mejor en calidad, por esa razón sostienen que el mercado estará ligado a las dos rutas, la legal y la ilegal, total en los mercados hay para todos y en gustos pues se rompen géneros. Hay muchos que quieren su “churro” ya hecho y otros a los que les encanta el sabor de la hoja de periódico o la del papel de arroz y es lógico que les encanta el “peligro,” la adrenalina y el de jugarse la vida y la cárcel con tal de andar en la mera onda, no como Fox, que la quiere puesta y en la boca…

La realidad es que debe andar con la rabia y sacando la lengua al conocer que cada vez que el Presidente se acuerda de los malos ratos que le hiciera pasar con las ligas, la lana y los desmadres del desafuero, pues no le debe caber ni un palillo en ancas y esto le debe preocupar en mucho porque al final de cuentas, en política y en la vida: JUEGO QUE TIENE DESQUITE, NI QUIEN SE PIQUE… al tiempo se ven los resultados. ¿Alguno de ustedes ya probó a qué sabe la “coca” con la “mota”? Pues por esa razón fracasan los negocios de las botas.

No hay la menor duda de que el Presidente, ocultando varias cosas, no quiere hablar mucho sobre la “mota” y dice que si no funciona tal como la despenalizaron en la SCJN cambiará las formas y los fondos, pero la realidad es que “motita” legalizada, pues no tiene el por qué vérsele el diente, como a los caballos regalados, lo que es es y así seguirá siendo en el país donde la mariguana no solamente es un lujo, sino una reliquia para dar razón a los muchos males y bendiciones a los muchos bienes.

