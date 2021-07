¿Monreal será el tapado?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

HOY SON CINCO-. Incrédulos de origen, los reporteros vemos dudas detrás de cada afirmación política, de ahí la interrogante de no ver en la lista de posibles sucesores de AMLO, a su incondicional Ricardo Monreal.

En orden de ser citados, el Presidente empezó con Claudia, así, sin apellidos, Marcelo, De la Fuente, Esteban, Tatiana, Rocío.

Así respondió, desde su púlpito mañanero, Andrés Manuel López Obrador a una de las preguntas, muchas sobre seguridad planteadas por el periodista Jorge Ramos, y otras más por chicos(a) madrugadores(a) de la fuente.

A juicio del padre de la Cuarta Transformación, los que citó el lunes tienen merecimientos para sucederlo, si usted piensa lo contrario no importa, pues en estos estilos de que “ya no es como antes”, todo o casi todo se dice desde antes porque “ya no hay tapados”.

Dubitativo como muchos analistas políticos de experiencia de quienes hay que aprender, y a tres largos años de este más largo sexenio al que le restan 41 inescrutables meses, pudiera ser que ninguno de los citados por su jefe resultase, y de ser así, habría que pensar que cinco perderían.

MONREAL ÁVILA-. El zacatecano presidente de la Cámara de Senadores tiene una característica que posiblemente esté presente en los cinco citados por el tabasqueño, pero no se nota tanto, veamos.

Lo terco, necio -ambos términos empleados frecuentemente por el Presidente-, y no le falta razón, pues a ello se debe estar donde está, también son características de Monreal, cualidades que incluso le hicieron cambiar de partido al negarle el PRI ser candidato al gobierno de su estado.

Emigró al entonces fuerte PRD, ante el enojo del presidente Ernesto Zedillo, e identificado por sus paisanos ganó la gubernatura. Muchos priistas de entonces criticaron a Ricardo, pues en el PRI había tenido todas las oportunidades políticas… Menos la que le interesaba.

Había sido legislador destacado y delegado tricolor en varias entidades del país, de ahí que sabía el teje y maneje del poder.

Más recientemente y habiendo emigrado del PRD a Morena, a mediados del sexenio peñista, Monreal fue titular de la conflictiva delegación Cuauhtémoc y sus “amigos” le descubrieron una buena fortuna inmobiliaria, tanto en la capital como en Fresnillo, donde está su rancho, pero nada pasó.

Los enterados dicen que a eso se debió un efímero enfriamiento en su relación con López Obrador, dado que buscaba la jefatura de Gobierno, naciendo así las “encuestas patito” en las que punteaba la Sheinbaum,

Incluso Monreal aceptó haber escuchado el canto de otros partidos para arroparlo.

Se recompuso su relación con López Obrador y su premio fue de seis años, que lo mantienen vigente PARA TODO, al tiempo.

