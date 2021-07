Los “destapados” se pueden adelantar

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SI ANTES TENÍAMOS “TAPADOS”, AHORA TENEMOS “DESTAPADOS” Y ESO ES JUGAR A CARTAS ABIERTAS Y NO ANDARLE HACIENDO EL CALDO GORDO A LOS GRILLOS Y ESPECULADORES EN EL PODER… CLARO QUE MONREAL PODRÍA SER EL “TAPADO” PARA LA CAPITAL EN LUGAR DE CLAUDIA EN EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL… PUES ALGO HIZO MAL O NO TIENE LO QUE SE DICE LA TOTAL CONFIANZA CON EL MERO MERO…

Es importante señalar que en el famoso “enfrentamiento” entre AMLO y el periodista Jorge Ramos, muchos especulan sobre el “ganador” y la realidad es que AMLO ha demostrado que no existe en México represión en el periodismo, lo que hay es que elimina muchas de las partidas destinadas a la “comunicación” que en realidad estaban destinadas al control del poder pensando en que la política se hacía en los medios y no en las bases.

AMLO sabe bien el manejo de la comunicación popular, conoce el lenguaje y los tiempos y circunstancias en que se debe mantener ese tipo de acciones. Hace muchos años comentando con un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación sobre el control de los medios que no se les permitía independencia y los controlaban por medio de la venta del papel, las concesiones en radio y televisión, de alguna manera no se podía entender que existieran “revistas” muy populares en donde claramente la información confidencial destapada en las mismas tenía un tufo oficial, entonces este funcionarios de gran poder me explicaba: “SÓCRATES, HAY QUE ENTENDER QUE EN EL MUNDO EXISTEN LAS PRESIONES SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA, ASÍ QUE CUANDO LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DICEN QUE EN MÉXICO NO EXISTE ESA LIBERTAD, ESAS REVISTAS SE EXHIBEN Y SE MUESTRA QUE HAY UNA OPOSICIÓN CLARA Y LIBRE EN TODOS LOS SENTIDOS, ADEMÁS NOS PERMITE QUE POR ESOS MEDIOS DEMOS CONTROLES A LOS NUESTROS O ELIMINEMOS A LOS QUE YA NO SIRVEN, ES UN PRECIO A PAGAR.”

Jorge Ramos es puntual y claro en sus preguntas, va directo al cogote de sus entrevistados y los escándalos generados en esas entrevistas le han brindado experiencia, pero sobre todo, credibilidad en los medios, así recordemos los berrinches que hizo Vicente Fox cuando considera una pregunta de Ramos como insultante, o los caprichitos de Maduro con las preguntas duras, el proceso de detención que se hizo en su contra en Venezuela y la presión que ejercieron los medios para que se le liberara y entregara el material decomisado, en fin, él va con libertad total a las “mañaneras y le contestan con datos y buena fe y es claro que por su experiencia tiene mucho ganado porque los medios donde escribe son contrarios a la política de AMLO y esto le ayuda mucho, pero muestra en la realidad que en este gobierno no existe ninguna represión en contra de la prensa y sus comunicadores y esto es mucho más valiente y de valor que lo “ganado” por Ramos, en ese momento que ahora muchos pretenden explotar. La credibilidad es para ambos, para Ramos y AMLO, pero la visión y entendimiento y confianza la tiene en su mayoría AMLO por parte de los miembros del infelizaje nacional que al final le tienen mucha confianza y goza de amplia credibilidad y no los medios en los que escribe Ramos.

Hablan de que no hay “tapados”, sino que existen “destapados” y la realidad es que jamás existieron los “tapados” porque estaban “destapados” por distintos medios, así recuerdo cuando el doctor Gustavo Baz con otros políticos del estado de México, comentaba, que llegaron a las oficinas de López Mateos, ya que consideraban que sería un buen gobernador, así que cuando le propusieron que aceptara, éste les contestó: “El que debe ser gobernador en el Estado de México es usted, doctor Gustavo Baz, no me quite la posibilidad de avanzar para servir mejor a este estado al que tanto quiero”. Con la elección adelantada y los muchos escándalos, matanzas y acciones que se encaminaban desde el extranjero para dar paso al golpismo nacional se entendió que la mejor opción era darle credibilidad a Echeverría y por esa razón aquel famoso desencuentro con el Ejército en Michoacán y la fuerza con la que dieron valor a muchos medios de comunicación y accionaron la posibilidad de promover y escribir novelitas de los acontecimientos pagadas y alentadas por el mismo gobierno que sirvieron para distraer la atención y no culpar a los verdaderos asesinos del 68, sino a los que al final de cuentas eran víctimas de la represión y las conspiraciones. Cuando la sucesión de Moya Palencia parecía una realidad, de pronto el cambio de mando y la declaración de Fidel Velázquez para dar paso a la construcción de la candidatura de López Portillo y eso cuando menos lo conocían muchos políticos en aquellos momentos donde tumbaron al “tapado” para dar paso al cuate y secretario de Hacienda alegando que eran tiempos de economía no de política. Con Vicente Fox se operó la intensa campaña comercial y publicitaria de la “cacacola” y por las condiciones de desilusión y malestar político y económica del momento se pensó en que el administrador refresquero tenía las botas bien puestas para ser el Presidente en funciones de gerente y así nos fue al igual que con el hijo desobediente que en las “pedas” compromete a los mexicanos en una intensa guerra contra el narcotráfico y ya vemos las consecuencias que ahora tenemos en los conflictos de sus principales colaboradores y socios de aquellos momentos. Así que, si bien estamos ya por dejar que el flujo real y el conocimiento popular marquen la ruta de los mejores sucesores de AMLO, a lo mejor de chiripazo damos con “el bueno” o “la buena”… El problema es que con tanto “destapado” luchando por el poder se puede generar un verdadero cochinero con diarrea y poco control.

