“Gas Bienestar”, al mismo precio que gaseras

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Pemex, a la distribución casa por casa

No entrará a competir en Gas Natural

7.97 kilo más barato; Gobierno, 20

ACCENDO Banco superó severa crisis

Las palabras son como monedas, que una vale

por muchas como muchas no valen por una

Francisco de Quevedo, 1580-1645, escritor español

El Presidente López Obrador metió la mano, de lleno, en el mercado del gas LP, mediante un mecanismo que llamó “Gas Bienestar”.

Y, dicho sea de paso, esta intromisión está completamente justificada ante el injustificado disparo en el precio del gas LP; que se entrega en cilindros o en salchichas estacionarias. AMLO dijo que los distribuidores de gas no han cumplido con el compromiso de no aumentar el precio del combustible. Luego añade: en materia de gasolina, diésel y energía eléctrica, “he cumplido”.

Aquí es donde surgen las dudas.

En primer lugar, es cierto que aumentó el precio del gas de tal forma que es materialmente impagable para una sociedad de salario mínimo.

Sin embargo, el precio del gas LP se basa en el precio que les impone Pemex a los distribuidores, lo que no dejó claro al dar a conocer la noticia. Cuanto es lo que venden el kilo y en cuanto lo venden los gaseros. Además, se ve una diferencia notable entre el precio del gas natural y el gas LP. Esto llega a costar hasta el 350% más del que distribuyen directamente en tuberías a las casas.

En materia de gasolina, el precio se ha incrementado, tanto en la regular como en la Premium, diésel y hasta en la turbosina, para los aviones. Ha superado los niveles que tenía anteriormente y aún se mantiene más cara que la que venden en gasolinerías de Estados Unidos, inclusive en las gasolinerías de la marca Pemex, donde el costo es inferior a los 10 pesos por litro. Anunció el presidente que “Gas Bienestar” entrará en servicio en unos 3 meses en la Ciudad de México, donde venderá el kilo de gas LP de 20 a 30 pesos. Pero, no va a convenir este precio ya que, de acuerdo a la página del Consejo Regulador de Energía, el precio más barato por kilo lo da en el sector privado Servicios Especiales de Gas LP, en 17.97 pesos, y el más caro lo ofrece Azteca Gas, en 28.45.

Es similar el margen que dio a conocer el Presidente con los precios de “Gas Bienestar”. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El amplio margen de diferencia, hace ver que no habrá diferencia entre las empresas privadas y la decisión pública. Otra decisión de relumbrón. Lo único bueno, es que se amplía el abanico de oferta de un producto y podría provocar una presión a la baja en el precio. Ya veremos.

PODEROSOS CABALLEROS

ACCENDO BANCO: Accendo Banco, después de atravesar por momentos difíciles en 2017, cuando se hizo cargo esta nueva administración, supera los momentos difíciles y repunta en forma acelerada. A la vanguardia tecnológica, Accendo se ha convertido en la opción ideal para las Fintech que buscan operar en nuestro país. De igual manera, a través de su Hub de Pagos Digital, se ha posicionado al más alto nivel en el mercado de pagos gracias a la preferencia mostrada por sus clientes. Accendo se ha fortalecido con socios estratégicos, como Toka Internacional, empresa líder en medios de pago de los hermanos Villanueva, así como de la mano de Javier Reyes de la Campa, su presidente y director general. Una clara visión del mercado y una firme voluntad por ser una institución de última generación, con la tecnología como herramienta, al servicio de quienes ponen su confianza en la institución. Los números no mienten. A mayo de 2021, los activos totales del banco alcanzaron la cifra de 10,256 millones de pesos, un incremento de 52% respecto al mismo periodo de 2020. En ese lapso sus valores se elevaron 83.7%; su capital contable se incrementó 3% y se redujo su pérdida neta a 98 millones de pesos. Sacrificando utilidades para el banco y accionistas, durante el año pasado se redujo el índice de morosidad desde 21.39% a 1.54% al día de hoy. Les adelanto que en breve llegarán nuevos inversionistas y capitalizaciones. Accendo Banco, se muestra como una institución sólida y con buenas perspectivas a futuro.

JP MORGAN Y DEUTSCHE BANK: Este es un golpe severo al sistema bancario mexicano. JP Morgan y Deutsche Bank cerrarán sus oficinas de representación en México. JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, a principios de este año, llegó a un acuerdo para entregar sus negocios locales a BBVA México, liderado por Eduardo Osuna. JP Morgan, con el liderazgo de Felipe García Moreno, llevaba más de 100 años de operar en el país y mantendrá el resto de sus negocios bajo otras licencias otorgadas en materia bancaria. Se informó que no es una salida del país de esta institución, sino un reordenamiento de los negocios. Deutsche Bank, que encabeza Adrién Herrera, mantiene aún la licencia bancaria y lo que cerró fue la oficina de representación en el país y su decisión se basa en la disminución de personal ordenada en Frankfurt. Ambos bancos no realizaban operaciones minoristas en México. Además, la decisión de vender la cartera de banca privada y salirse de ese negocio en específico, no está relacionada con la crisis, problemas o riesgos con el país. Mantendrán sus operaciones en otros mercados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA L’ORÉAL: En su compromiso de L’Oréal, liderado en México por Kenneth Campbell, sostiene su compromiso de la belleza que mueve al mundo en todos los niveles: para el planeta, los productos que brinda a sus consumidores y las personas. Ello a través de generar confianza, por la calidad, eficacia, seguridad, sinceridad y responsabilidad. Además, tiene compromisos claros en temas de sustentabilidad al 2030 para combatir el cambio climático, respetando la biodiversidad y preservando los recursos naturales. A todo ello se suma, que desde 1989 en Grupo L´Oréal cesó completamente el testeo en animales, es decir, 14 años antes a lo requerido por la regulación europea. Acabar con la crueldad animal. Actualmente el 87 por ciento de sus ingredientes son provenientes de fuentes sustentables; la meta para el 2030 es alcanzar el 95 por ciento. Buenos resultados.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos