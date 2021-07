Control mundial por el narcotráfico

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SIN DUDA, PARA PENSARSE: SE HAN ENTREGADO 1,700 MILLONES PARA FORTALECER EL NEGOCIO DEL BEISBOL, DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y SOLAMENTE 830 MILLONES PARA LOS PROGRAMAS DE MUJERES.

Y LA RESPUESTA DEL CHAPO GUZMÁN LOERA AL JEFE DE LA DEA CUANDO ESTABAN TRATANDO DE REALIZAR UNA NEGOCIACIÓN PARA SU PROCESO Y EL JEFE DE LA DEA LE PREGUNTABA SOBRE LA LISTA DE POLÍTICOS RELACIONADOS CON EL NARCOTRÁFICO, CONTESTÓ: “PUES CALLADO, NADA DIJO, PORQUE EXPLICABA QUE: LOS POLÍTICOS, SON DE TEMER”

TAL PARECE QUE LOS POLÍTICOS, EMPRESARIOS, BANQUEROS, ESPECULADORES FINANCIEROS, FUNCIONARIOS, POLICÍAS, MILITARES Y DIPLOMÁTICOS LE HACEN AL “TÍO LOLO” y ocultan la verdadera cara del inicio y desarrollo del narcotráfico en el mundo y en especial en México, por condiciones geopolíticas en las condiciones del desarrollo de la última etapa del golpismo militar y de las operaciones clandestinas paramilitares encaminadas a obtener enormes cantidades de recursos financieros para continuar, al margen de las políticas reales de los gobiernos, con el impulso a las guerras para fomentar la economía de guerra en el mundo.

En los años sesenta al término casi de la famosa “guerra fría” no se tenía otra forma de continuar con las guerras y la economía de guerra, sino era fomentando el consumo de drogas y protegiendo, oficialmente, este nuevo sistema de golpismo internacional, así, desde los Estados Unidos se inician los experimentos para fomentar el consumo de drogas bajo el pretexto de las luchas por la libertad y la paz, por un lado, el mismo gobierno, impulsa las guerras en frentes lejanos que no tenían nada que ver con algún peligro a la seguridad norteamericana, pero que mantenían la flama de lucha en contra del comunismo que, los jóvenes de esa época, no entendían y se desviaron al consumo de drogas con los mismos movimientos de integración racial, de paz y libertad y así surgen los grupos de las comunas que son la base fundamental para el aumento del consumo de drogas y desde entonces en México se establecen las condiciones para que autoridades de seguridad y políticas dieran la protección a las acciones destinadas a incrementar el tráfico, consumo y producción de drogas controlados por grupos de seguridad dependientes de la Secretaría de Gobernación por medio de la DFS y del manejo de los grupos de narcotraficantes que impulsaban esos negocios protegidos, con el fin de que la CIA y el gobierno mexicano obtuvieran recursos financieros indetectables para continuar con sus grupos de paramilitares y de agentes que impulsaban las guerras internas en varias partes del mundo, por esa razón el escándalo de IRÁN-CONTRAS y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, viene a delatar el manejo turbio de los dos países y de la forma en que los grupos políticos, financieros y paramilitares se enriquecieron para mantener el control del tráfico de drogas, producción y consumo en nuestros países, por ello, se viene a descubrir el manejo y operación del rancho, EL BÚFALO, en Chihuahua, donde por años y por medio de la protección oficial y del manejo del famoso grupo de Guadalajara se tenía el control de enormes producciones de mariguana que se exportaban a EU y a la zona de Vietnam y se mantenía el flujo de recursos financieros que no controlaban, aparentemente, los políticos, sino los grupos de narcotraficantes y paramilitares unidos con los especuladores financieros para reciclar los fondos a la economía normal y fortalecer a las mafias internacionales.

RECORDEMOS QUE DESDE ANTES DE LOS TIEMPOS DEL GOBIERNO DE Díaz Ordaz muchos importantes políticos, incluyendo al Presidente de la República y los miembros del EMP estaban ligados a la CIA y que desde las oficinas gubernamentales oficiales se generó el esquema de los movimientos estudiantiles para imponer condiciones que permitieran sostener la política golpista, liquidando cualquier intento real de lucha social y es por ello que en este marco nacen los grupos de sicarios oficiales y de narcotraficantes que se utilizaron para eliminar a las dirigencias políticas sanas de la juventud y dar paso a los “intelectuales” ligados a algunos grupos estudiantiles que fueron usados para imponer las nuevas condiciones en el tráfico y en la eliminación de las luchas sociales en México, por ello, se dieron inmensas concesiones para publicaciones de libros desde, El Móndrigo, hasta otros más impulsados oficialmente para distraer la atención en no encontrar a los verdaderos responsables de las matanzas, sino inculpar a los jóvenes y sostener así el inmenso poder del EMP Y DEL FAMOSO GRUPO DEL batallón Olimpia, del Presidente, del secretario de Gobernación y de los grupos financieros encargados de mantener los flujos financieros salidos del narcotráfico y ocultar, al final de cuentas las relaciones, apoyos, compromisos y complicidades entre los gobiernos y las acciones encubiertas que se dieron en aquello momentos y que hoy son reales en todo el mundo cuando vemos los asesinatos en Haití y las relaciones y manejos en Colombia, Venezuela, Nicaragua y otras partes que llevan la batuta en el control paramilitar en muchos países donde están incrementando las operaciones financieras de las enormes fortunas salidas del narcotráfico y hacen ya las acciones en el campo de la narco política y los narco negocios en muchos de nuestros países, pero al parecer, seguimos en la mensa y no hacemos nada por entender el nuevo proceso de conquista del narco en países debilitados por la corrupción y la política antipopular aplicada desde los tiempos del neoliberalismo, como una forma de control real en el mundo, eliminando el nacionalismo y las libertades nacionales para aplicar las acciones paramilitares dirigidas por los miembros de las mafias del narcotráfico a nivel nacional con las relaciones mundiales.

